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После залпа надо бежать, или немцы накроют сразу – ветеран о службе в батарее Катюш ,военная история

16:06. 7 июля 2020 143 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SFtGylCDcGE

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