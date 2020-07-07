Петр Великий – самый большой крейсер в мире

Петр Великий – тяжелый атомный ракетный крейсер, флагман Северного флота России. Четвертый корабль проекта 1144 Орлан (НАТО: Kirov-class battlecruiser). Самый крупный в мире крейсер с водоизмещением более 26000 тонн, уступающий по размерам только авианосцам.На момент начала строительства в 1980-хх корабль нес имя Куйбышев, а потом, Юрий Андропов. На момент принятия на вооружения он получил наименование Петр Великий и несет это имя до сих пор.Основной задачей крейсера является борьба с корабельными группировками противника, в первую очередь, с авианосцами, а так же защита морского пространства от нападений. Для этого он оснащен противокорабельными сверхзвуковыми ракетами и широкой номенклатурой средств обороны от подводных, надводных и воздушных угроз.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10380392.html