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«Невиновный» убийца: Ефремов шагнул в бездну (ФОТО, ВИДЕО)

04:06. 7 июля 2020 103 просмотра 2 коммент. Опубликовал:
«Невиновный» убийца: Ефремов шагнул в бездну (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Российский актер Михаил Ефремов решил бесславно завершить свою жизнь. Его актерская карьера оказалась разрушена, причем активную помощь в этом деле ему оказали близкие люди с друзьями-коллегами. Теперь он перешел на следующий этап, окончательно утратив право на уважение его как человека и актера. Ефремов цинично заявил о собственной невиновности в совершении ДТП, в результате которого погиб невинный человек.

Представитель известной актерской династии унаследовал пагубное пристрастие к алкоголю от своего отца — актера Олега Ефремова.

Естественно, что воспитание сына в детстве оказалось под угрозой. Михаил уже в 13 лет успел несколько раз напиться. В 24 года пытался кодироваться. Ничего не помогло.

Ефремов начал себя оправдывать, утверждая, что он не алкоголик, а «жизнерадостный пьяница», что в порядке вещей для его якобы нервной профессии. Расслаблялся он так, пока не шагнул в бездну.

Июньское падение в полной мере проявила степень деградации российского актера. Ефремов убил человека. По его вине погиб простой работяга Сергей Захаров. Актер, находясь в невменяемом состоянии в результате алкогольных возлияний и употребления запрещенных веществ, не сразу осознал, что натворил.

Даже его дочь Анна написала в соцсетях, что Ефремов виновен и должен понести наказание. Не надо его покрывать.

Мнение дочери проигнорировал адвокат Ефремова Эльман Пашаев, который заявил, что актер теперь отказывается признавать вину в совершении ДТП на Смоленской площади в Москве.

Вероятно, надеется, что ему все сойдет с рук, а про гибель Захарова скоро забудут. И можно будет продолжать расслабляться, упиваясь спиртным и впадая в наркотический дурман.

Помните, как Ефремов в ночь с 12 на 13 июня выложил на YouTube видеообращение, в котором пытался извиниться перед близкими погибшими?

Тогда он признал, что по его вине погиб человек. Также он заявил, что готов материально помочь семье Захарова. Утверждал, что это не попытка подкупа, обещал больше пьяным за руль не садиться и тем более не пытаться избежать заслуженного наказания. Ну, а сейчас период покаяния, видимо, завершился.

Адвокат артиста заявил, что его подзащитный «невиновен». Мол, данное преступление он не совершал, а желание помочь деньгами близким погибшего — не признание вины, а просто акт сочувствия.

Оцените, как изменилась риторика актеришки! Вместо слов «я хочу возместить» на «я готов платить», причем лишь потому, что в ДТП «засветилась» его машина.

Это страшный позор.

Стоит ли говорить, что после того, как затея с подкупом провалилась, адвокат решил пойти другим путем. Ему важнее отмазать мерзавца от наказания, что подается под соусом защиты прав человека.

Вот только изменение линии защиты не изменит того факта, что Ефремов вызывает у нормальных людей лишь чувство омерзения и гадливости. 

Обращение к актерским регалиям и прочее пустословие, используемое адвокатом для воздействия на россиян и судью, не стоят и ломаного гроша.

Также омерзительно пытаться охарактеризовать Ефремова как верующего и просто доброго человека. Если бы эти слова хотя бы немного отражали истинную сущность актеришки, он бы уже давно признал свою вину и принял положенное ему по закону наказание. Не вертелся бы как уж на сковородке, пытаясь спасти собственную шкуру.

Полностью прав адвокат семьи погибшего Захарова Александр Добровинский, заявивший: «Если, конечно, автомобилем управляли марсиане, а господина Ефремова в нем не было, тогда создавшуюся коллизию рассмотрит суд».

Коллизия… Экспертиза, напомним, подтвердила, что актер на момент аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Это подтвердила столичная прокуратура. Ефремов напуган вероятным тюремным сроком (от 5 до 12 лет!). Какой ему справедливый суд? В камере пить не дадут, да и никто не приласкает привыкшего к комфорту изнеженного алкоголика.

И началась игра. Какие еще судебно-медицинские экспертизы придется провести? Каких психологов, психиатров и прочих специалистов понадобится задействовать в процессе, чтобы Ефремов не избежал ответственности?

Свидетели есть. Раннее признание тоже. Экспертиза не в его пользу. Общественное мнение тоже не на стороне опустившегося выпивохи. В начале лета он убил по пьянке человека, а кто завтра пострадает по его вине?

Да и с адвокатом ему не повезло. Линия защита, выбранная им, по словам коллег по цеху, просто какая-то «околесица». Благодаря Пашаеву Ефремова скоро возненавидят даже те, кто пытается ему посочувствовать, вспоминая его творческие успехи в кино и театре.

Правда, коллеги уже поделились воспоминаниями о «доброй и ранимой натуре»: актер менял любовниц как перчатки, избивая их и спаивая. Покалечил человека еще в юношеском возрасте, избежав тюрьмы благодаря связям отца. Также в пьяном угаре избил пожилого ветерана-фронтовика за сделанное ему замечание…

«Ефремов, выпивши, проявлял агрессию. Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей. А если кто-то ему будет перечить, то может ударить. И тогда уж не разбирается, кто перед ним — мужчина, женщина или старик, — недавно рассказала бывшая заведующая литературной частью Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Татьяна Бронзова.

— В милицию его не раз забирали. Он, кстати, так в армии оказался. Избил пожилого ветерана, который сделал ему замечание. Чтобы Мишу не упекли в тюрьму, отец его отправил в армию. Позже Ефремов уволил сына из театра за то, что он покалечил одного человека — сильно ему ударил в пах. Тот человек не может иметь детей. Против Миши возбудили уголовное дело, но закрыли его благодаря связям Олега Ефремова».

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Светлана Светличная, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1594057303

Метки: Новости

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 31306 27200
    Вячеслав 7 июля 2020 в 12:25

    Алкаш-слабак и полное ничтожество… А в думе пора принять закон, при котором таких комедиантов, совершивших тяжкие преступления, лишали бы званий,- как поступают с силовиками в подобных случаях…

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    1
    • 4408 4160
      KTВячеслав 7 июля 2020 в 12:47

      А где в мире актёры имеют какие-то звания и привилегии.Где в мире выделяются государством такие деньги на “культуру”.
      Брэд Пит народный артист США.)))

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