Сенатор Арашуков объявил себя невиновным

Рауф Арашуков заявил, что его уголовное преследование заказали за 65 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении его ареста.

«Ваша честь, я государственный человек, когда 2,5 года назад я шел на работу в Совет Федерации — ФСБ, Следственный комитет, прокуратура, МВД — на все органы подается запрос, причастен ли я [к каким-либо преступлениям], имеются ли какие-то оперативные данные. В Администрацию президента бумага пришла, что у меня ничего нет. Вдруг через 2,5 года сенатор становится убийцей. Как только в СМИ меня не обозвали», — заявил Арашуков.

По его мнению, уголовное дело в отношении него «чисто заказное»: «Я знаю, кто является этими заказчиками, кто этим киллерам заплатил, чтоб они пришли такие показания дали».

«Я знаю, что одному 30 миллионов рублей дали, другому 35 миллионов дали. Я даже знаю, кто дал, как договаривался, у меня все есть. У меня есть доказательства, кто устроил заговор против меня и моей семьи», — заверил арестант.

По словам Арашукова, из уголовного дела в отношении него следует, что он якобы давал полмиллиона рублей, чтобы «напугать» человека, которого впоследствии убили.

«Когда делали эту очную ставку… Тот человек, который дает на меня показания… ни о каком убийстве речи там не идет. Из его показаний нет статьи 105-й [“убийство”]. Он говорит: „Арашуков дал мне 500 тысяч рублей — иди напугай этого человека”. Кто-то пошел, или они пошли и убили, — Арашуков при чем тут?.. Другой, кто дает показания, судом оправдан… Тоже, что говорят про 309-ю статью [“подкуп”], вот, давление идет. Какое давление я делаю?» — недоумевал Арашуков.

Кроме того, Арашуков рассказал о странном случае с неким свидетелем Кардановым, который, по его словам, «дал на меня полгода-год назад показания».

«В 12 ночи мой охранник мне по рации говорит: „За нами машина”. Я говорю: „Остановите, проверьте, кто там”. Оказывается, это … Карданов… Я ему вопрос задаю: “Вы зачем за мной следите, 12 ночи?” Он начинает кричать, орать, падать, об асфальт головой там… Следователь пишет — „особо тяжкие” [повреждения он получил]. Но не было больницы или справок, что его кто-то бил, нет ни одного свидетеля, что его кто-то бил», — сказал арестант.

Утром 30 января 32-летнего Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют в вину особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Басманный суд отстранил Рауфа Арашукова от должности сенатора на время расследования.

В Санкт-Петербурге по этому же делу задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у «Газпрома».

Читайте также: Как российский агент в СБУ не дал ударить «Точкой-У» по центру Донецка и обезглавить ДНР (ФОТО, ВИДЕО)