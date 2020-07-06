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Полный список категорий россиян, которые получат выплаты и прибавки от государства в июле

11:09. 6 июля 2020 182 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Ряд категорий граждан России получит выплаты и прибавки от государства в июле. 

 Коллаж: ФБА “Экономика сегодня”

Кто получит прибавки к пенсиям в июле 2020

Решением правительства в июле 2020 года отдельные категории российских пенсионеров получат прибавки к пенсии. Речь идет об опекунах несовершеннолетних на возмездной основе. Для таких пенсионеров будут пересчитаны все индексации за то время, что они являются опекунами, так как теперь эти граждане не считаются работающими. В 20-х числах июля пенсионеры-опекуны получат в среднем 3-4 тыс. рублей в качестве прибавки.

Также июль порадует самозанятых и работающих пенсионеров России. Эти граждане получат единовременную выплату в размере одного МРОТ (в среднем около 12 тыс. рублей по России). С 1 августа работающих пенсионеров, исправно платящих взносы в ПФР, а также получателей накопительной пенсии ждет перерасчет по пенсионным баллам.

Помимо этого, в Госдуме идет рассмотрение проекта закона о прибавках к пенсиям членов семей Героев СССР и России (до 100% размера пенсии по потере кормильца) и родственников ветеранов боевых действий (+32% от размера расчетной пенсии). Данный проект закона уже прошел первое чтение, но говорить о сроках его утверждения пока преждевременно.

Кто получит 6,5-15 тыс. рублей в июле 2020

Власти РФ приняли решение о новых мерах поддержки граждан во время пандемии. С 1 июля представители малого и среднего бизнеса РФ могут подать заявку на получение от государства 15 тыс. рублей на безвозмездной основе для проведения работ по дезинфекции. По 6 500 рублей каждый работодатель из данных категорий может получить на одного работника.

Правда, для получения государственных денег предприниматель должен соответствовать ряду условий, доказывающих его добросовестную работу. Компания-претендент на выплаты должна находиться в едином госреестре субъектов малого и среднего бизнеса РФ на 10 июня 2020 года, не иметь долгов по налогам и сборам более 3 тыс. рублей, а также не быть банкротом и не находиться в процессе ликвидации.

Кто получит выплаты на детей по 10 тысяч рублей в июле

Россияне, воспитывающие детей от 0 до 16 лет, имеют право на получение 10 тыс. рублей на ребенка в июле 2020 года. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин. Данная мера является продолжением поддержки семей в период пандемии коронавируса, запущенной главой государства в мае. По словам Путина, тем, кто уже получил указанные деньги, не нужно подавать заявление на повторную выплату – она будет произведена автоматически.

Ранее в правительстве России объявили о повышении пенсий для пенсионеров ряда категорий с 1 октября 2020 года. Также в Пенсионном фонде РФ анонсировали перерасчет пенсии для граждан пенсионного возраста, которые уволились с работы в июле – их пенсии будут проиндексированы в октябре как выплаты неработающим пенсионерам.

Григорий Егоров

Источник: http://voicesevas.ru/news/52835-polnyy-spisok-kategoriy-rossiyan-kotorye-poluchat-vyplaty-i-pribavki-ot-gosudarstva-v-iyule.html

Метки: новости / россия

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 4920 3988
    Антон 6 июля 2020 в 15:59

    “Данная мера является продолжением поддержки семей в период пандемии коронавируса, запущенной главой государства в мае”.

    Двусмысленная фраза, не находите? Что там запустил глава государства в мае – поддержку или пандемию? ) Раньше журналисту за такую неграмотно составленную фразу полагалась взбучка.

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