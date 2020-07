Они хотят не равенства, а превосходства

Маразм крепчал. Twitter посчитал слова «хозяин», «раб» и «чёрный список» расистскими и удаляет их из своих программных кодов.

Ну ок. Выбросить эти слова из употребления в одной отдельно взятой соцсети ещё можно попробовать. Но ведь дошедшие до крайней степени идиотизма борцы с расизмом на этом не остановятся и наверняка продолжат свою бурную деятельность. А значит, они почти наверняка будут добиваться переименования Чёрного моря и Черногории. Почему нет? Ведь несмотря на то, что не каждый американский негр сможет показать их на карте, наличие таких названий наверняка оскорбляет его тонкую душевную организацию. Равно, как и все остальное, что хоть как-то напоминает им о 500 лет рабства. Так что не стоит удивляться, если скоро из зоомагазинов исчезнут ошейники, а генетики всего мира бросят свои силы на то, чтобы в природе существовали животные исключительно светлого окраса. Индустрия моды тоже введёт запрет на черный цвет. Чёрный чай и шоколад будут объявлены вне закона, а асфальт и уголь будут химическим путём перекрашивать в цвета радуги.

И я уверена, что после всех этих изменений жизнь чернокожих изменится к лучшему. Ведь тогда они наверняка перестанут голодать в Африке. Умирать от истощения в Йемене. Попадать в рабство в Ливии. И обязательно перестанут воровать и начнут учиться и работать в США, да.

Imagine no possessions,

I wonder if you can,

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world

Прямо ожившая иллюстрация к песне Леннона. В отдельно взятых головах, которые либо свято верят в то, что слова важнее поступков, либо тупо хайпуют на модных трендах, пытаясь таким образом увеличить своё благосостояние.

Нет, ну правда, объясните мне, как отразится на жизни полуграмотного негра из трущоб запрет на использование термина «раб» в твиттере? Он сразу станет умнее, здоровее, богаче и счастливее? Он перестанет набивать карманы мелочевкой в ближайшем супермаркете и решать все свои насущные проблемы с помощью бейсбольной биты? Отнюдь.

На самом деле, единственные, на кого повлияют все эти нововведения, якобы призванные прекратить страдания чернокожих, повлияют на нас — «белых мразей», которым движение BLM уже четко расписало предназначение. Платить и каяться. Большего им от нас не нужно.

Диктатура чёрного меньшинства, управляющая белыми рабами — вот конечная цель всей этой движухи. И нет, они не хотят равенства. Они методично требуют превосходства. Везде и во всем.

И тот же твиттер, и прочие защитники прав всех «униженных и угнетенных» им в этом активно помогают. Забывая о том, что «рыцарь, победивший дракона, сам становится драконом».

Думаю, что если бы некоторые знали, что бывает, когда одновременно распахиваешь окно Овертона и открываешь ящик Пандоры, то они бы немного притормозили свои души прекрасные порывы. Но нынешние «законы джунглей» базируются на принципе «здесь и сейчас» и рассчитаны на краткосрочную перспективу. Главная цель которой — заработать. Много.

Но успеете ли вы потратить все это до того, как к вам домой придут адепты секты свидетелей Св. Экспроприации, которые на голубом глазу заявят, что вы больше не хозяин своего имущества и своей жизни? И успеете ли вы заявить о том, что это именно вы ввели запрет на употребление слова «раб» до того момента, как на вашей шее защёлкнется ошейник?

Юлия Витязева

Источник: http://voicesevas.ru/news/52828-oni-hotyat-ne-ravenstva-a-prevoshodstva.html