Результаты голосования на зарубежных участках

14ws опередил меня и сделал карту результатов голосования на зарубежных участках. Опередил и правильно сделал, потому что в такое время на меня наваливается столько всего интересного, что до всего просто руки не доходят. И если я не отвечаю на какие-то интересные комменты — это именно из-за сильной занятности.

Получилось красиво, хотя порой и неожиданно. Но тут надо всегда помнить сколько людей проголосовало. Под катом я разместил полную таблицу по всем зарубежным участкам. Там видно, что в Канаде, скажем, проголосовали 1327 человек — это крошечный срез российских граждан, которые там живут. Тем более, не будем забывать, что это в России просто некоторые противники обнуления бойкотировали незаконное голосование, а в других странах надо ещё и прийти в российское посольство или консульство, что чаще уже и сложнее и имеет несколько другое символическое значение.

Пара интересных наблюдений.

1. В странах, где голосование проходят в нескольких городах, чаще (хотя и далеко не всегда) за больше в столице, где больше работников посольств, а против больше в других городах, где голосуют просто живущие или временно пребывающие там граждане России. Скажем, в Пекине большинство за, в остальных городах — против. В Канберре за, в Сиднее (более многочисленный) — против. В Вашингтоне большинство за, но за счет Нью-Йорка и Хьюстона по стране победили противники поправок. В Варшаве противники победили, но в Гданьске и Кракове они победили с подавляющем перевесом. Хотя есть и исключения. Скажем, в Праге 82% против, но чаще это не посольские работники: проголосовало 2835 человек. А в Карловых Варах 68% за. У кого есть этому объяснение?

2. Другие случаи противоположные, когда за поправки больше не в столице, а в других городах из-за российских военных. Скажем, в посольстве в Ереване 76% за, а в Гюмри, где расположена российская военная база на трех участках 95%, 96% и 97% за. Аналогично в Таджикистане.

3. В Островце в Белоруссии, где идет строительство БелАЭС 55% против и 43% за!

4. В КНДР за обнуление менее 60%. Это практически все посольские работники, но все же…

5. Лондон сам по себе хорош: 80.5% против, 19.3% за. Оплот российской оппозиции… Ну и Прага тоже, где нет 82%.

6. Примечателен Таиланд. 76.5% против при 371 проголосовавшем. То есть это не только посольские работники, но и молодые и относительно состоятельные отдыхающие? Но в Анталье 55% на 44% за и это явно в подавляющем большинстве отдыхающие. А в Хургаде вообще 70% на 30% за.

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Источник: https://nstarikov.ru/rezultaty-golosovanija-na-zarubezhnyh-uchastkah-116656