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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Прибалтика перед расставанием. Часть 1

10:30. 4 июля 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


01. Рига. Мясник


02. Рига. Торговля копчённостями на городском рынке


03. Рига. Торговля хлебом на рынке


04. Рига. Продавцы мёда на рынке


05. Рига. Торговля зеленью на крытом рынке


06. Рига. Торговцы на импровизированных прилавках


07. Рига. Продавец цветов на рынке


08. Рига. Торговля квасом на Рижской площади


09. Рига. Мать с ребенком в коляске


10. Рига. Магазин «Аккорд»


11. Рига. Доска почёта


13. Рига. Отъезжающие на вокзале


14. Рига. Две пожилые женщины на вокзале


15. Рига. Мать с ребенком на вокзале


16. Электричка на Юрмалу


19. Бунгало в Юрмале


20. Бунгало в Юрмале(крупный план)


21. Пляж в Юрмале


23. Юрмала. Гостиница

Источник: https://humus.livejournal.com/7294741.html

Метки: история, рига, Россия, фото, юрмала

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