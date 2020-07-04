1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1989. Прибалтика перед расставанием. Часть 1
02. Рига. Торговля копчённостями на городском рынке
03. Рига. Торговля хлебом на рынке
04. Рига. Продавцы мёда на рынке
05. Рига. Торговля зеленью на крытом рынке
06. Рига. Торговцы на импровизированных прилавках
07. Рига. Продавец цветов на рынке
08. Рига. Торговля квасом на Рижской площади
09. Рига. Мать с ребенком в коляске
13. Рига. Отъезжающие на вокзале
14. Рига. Две пожилые женщины на вокзале
15. Рига. Мать с ребенком на вокзале
20. Бунгало в Юрмале(крупный план)