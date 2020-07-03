“Инфляционное таргетирование” это что???

Инфляционное таргетирование (таргетирование инфляции, англ. Inflation targeting) — режим денежно-кредитной политики, конечная цель которого — ценовая стабильность. Центральный банк посредством процентной политики предпринимает меры по ее обеспечению и несет публичную ответственность за результаты своей политики.

Автором идеи инфляционного таргетирования считается известный шведский экономист Кнут Викселль, занимавшийся теорией капитала, цен и заработной платы. В 1896 году Викселль на встрече в Шведской экономической ассоциации впервые озвучил идею о том, что стабилизация уровня цен должна выступить главной целью политики центрального банка. В XIX столетии, напротив, ни у кого не вызывало сомнения, что центральный банк должен стабилизировать валютный курс по отношению к цене на золото, а не потребительские цены. В 1898 году Викселль писал: «Если цены растут, процентная ставка должна быть увеличена; и если цены падают, процентная ставка должна быть снижена; и процентная ставка должна сохраняться в последующем на своем новом уровне, пока изменение цен не потребует дальнейших изменений в одном или другом направлении»

Квалификационные признаки инфляционного таргетирования

Денежные власти устанавливают и публично объявляют количественную цель по инфляции , которая признается главной (конечной) целью денежно-кредитной политики.

инфляции Центральный банк опирается на процентную политику (управление краткосрочной процентной ставкой ), что отличает инфляционное таргетирование от других режимов денежно-кредитной политики.

процентной ставкой Решения по денежно-кредитной политике основаны на широком массиве информации, включая прогнозы развития экономики и инфляции.

Центральный банк несет публичную ответственность за достижение количественной цели по инфляции, для чего обеспечивает транспарентность решений по денежно-кредитной политике [2] .

После глобального финансового кризиса 2007—2008 годов произошла модификация инфляционного таргетирования, которая смешала его квалификационные признаки. Хотя ценовая стабильность как конечная цель денежно-кредитной политики сохранилась, другие отличительные особенности режима претерпели изменения. Центральные банки приобрели двойной мандат (ценовая и финансовая стабильность), появились элементы таргетирования денежного предложения, произошёл отход от краткосрочной процентной ставки как основного инструмента денежно-кредитной политики, новации в политике коммуникаций коснулись раскрытия прогноза будущей ставки и альтернативных оценок инфляции.

Международное распространение инфляционного таргетирования

С конца 1980-х годов около десятка экономически развитых стран решили перейти на инфляционное таргетирование. Первыми стали Новая Зеландия и Канада, затем к ним присоединились Великобритания, Финляндия, Швеция, Австралия и Испания. Последующее распространение режима привело к тому, что он стал новым стандартом денежно-кредитной политики. По состоянию на 2017 год МВФ считает, что режим инфляционного таргетирования действует в 38 странах, включая Японию и еврозону. Неопределенными остаются режимы денежно-кредитной политики Швейцарского национального банка и ФРС США, которые ввели целевые ориентиры инфляции в свою политику, соответственно, в 2000 и 2012 годах. Не в последнюю очередь благодаря МВФ после Азиатского финансового кризиса 1997-98 годов инфляционное таргетирование приобрело большую популярность в мире развивающихся экономик . По состоянию на 2017 год доля развивающихся экономик среди приверженцев инфляционного таргетирования достигает 73% и медленно продолжает расти за счет стран Азии

Инфляционное таргетирование Банка России

Банк России перешел на инфляционное таргетирование в конце 2014 года под влиянием макроэкономического кризиса, вызванного падением цен на нефть. По согласованию с Правительством РФ Банк России установил среднесрочную цель по инфляции на уровне 4% в год.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aaac50b9d5cb3ab0d6fa75f/infliacionnoe-targetirovanie-5eff69eba587243e6e91bdc4