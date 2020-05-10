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О Центральных банках и «таргетировании инфляции»

20:49. 10 мая 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Источник: t.me

Эксперты начали говорить о том, что одной из жертв коронавируса может стать … политика инфляционного таргетирования центральных банков

По словам Пушана Датта, профессора экономики и политических наук в INSEAD, экономические потрясения, вызванные вспышкой коронавируса, вынудят центральные банки будущего пересмотреть свои приоритеты. Молодые годы сегодняшних руководителей центральных банков, отмечает профессор, пришлись на время нефтяных шоков 1970-х годов и всплеска инфляции тех лет. Таким образом, в силу своего жизненного опыта они придают большое значение инфляции и меньше беспокоятся о безработице. Следующее поколение, которое встанет у руля центральных банков по всему миру, будет иметь перед глазами последствия мирового финансового кризиса и пандемии COVID-19. И благодаря этому опыту они, скорее всего, будут придавать гораздо большее значение рискам повышения безработицы и в меньшей степени будут беспокоиться об инфляции.

Ему вторит старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона (PIIE) Джозеф Ганьон, который отмечает, что многие центральные банки могут последовать примеру ФРС США и перейти к двойному мандату — обеспечению одновременно и занятости, и ценовой стабильности. «Для ФРС занятость всегда была целью, сопоставимой по значимости с инфляцией, так что это не изменится», говорит он. «Но я думаю, что в других центральных банках, в которых у занятости не было такого же статуса, ситуация может измениться. И, я думаю, она должна измениться, потому что они [инфляция и занятость] на самом деле являются одинаково важными целями для центральных банков».

Может и мы доживем до смены парадигмы Банка России. Ведь инфляция за последние годы, конечно, снизилась, но все это время падали и реальные доходы населения, а это совсем не то, что нам обещали при введении инфляционного таргетирования в России. Где-то сейчас на карантине сидит будущий руководитель ЦБ 2050 года и думает вовсе не об инфляции.

Жаль только что ждать придется долго. Нынешние руководители ЦБ пока все продолжают нас 1990-ми пугать.

Источник: https://nstarikov.ru/115311-115311

Метки: чит.клуб

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