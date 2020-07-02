«Спасибо вам за поддержку!» — Путин обращается к россиянам (ВИДЕО)
Президент России Владимир Путин перед началом совещания с членами правительства обратился к россиянам по итогам прошедшего голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.
«Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Понимаю и тех, кто проголосовал против, у нас много нерешённых проблем, это правда», — говорит российский лидер.
Напомним, по итогам обработки 100% протоколов за внесение изменений в Конституцию проголосовали 77,92% граждан РФ, против — 21,27%.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1593691516
Абсолютного и подавляющего большинства триумфально не получилось. Где-то 52 х 48 от кол-ва избирателей на 2020г. по данным ЦИК России.
с чего это 45% против насчитал ,по-еврейски что ли ,не пришедшие 109-74(пришли)=35млн-они что все против-это такие ,как я -ленивые,в огородах и на выезде ,не вникающие не во что и в т.ч. политику маргиналы
Мадам , читайте внимательно. Я говорю , что “за” сказали 52 % избирателей. Остальные отморозились, или не поддержали. Ну нет тут триумфа по поддержке. Было бы 70-80 % от общего кол-ва избирателей – тогда шоколад, а так – бла-бла.
Просто теперь понятно кого из избирателей пора сократить чтоб стало 100%.
Вот у Вас вы Америке проще.
Вырезать надо белых или ноги отрубить чтоб на коленях ползали.
А в России ХОХЛОВ в общей толпе только голосилка и может определить.
Бери карандаш , счёты , включай гугл , считай, если надо. Потом пи-ди.
Да я не спорю.
Ты просто умолчал что ЗА-52 %
А ПРОТИИВ-8%
а остальным ПОХ.
Т.е кретинов всего 8%.
Не много.
Как-то казалось что больше
Перечитай моё ещё раз , я – о триумфе. Как в неньке жидоСМИ пели о победе Зельца с 73 процентами поддержки народа. А потом оказалось , что 45 % от общего кол-ва избирателей, – остальным ПОХ, и против Пецы Вальцмана.
Это ЦИК России вам персонально отчитался???
Да.
Мммм… Все понятно.
Всё ? Да ну !
Уважаемый ХАРАОН, на моих глазах исчез Ваш коммент.) Нечистая сила , однако..)
Привыкайте,Жора…Чудеса вокруг вас.Вариантов-то не много.Либо бан,либо Чудо.