«Спасибо вам за поддержку!» — Путин обращается к россиянам (ВИДЕО)

Президент России Владимир Путин перед началом совещания с членами правительства обратился к россиянам по итогам прошедшего голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

«Спасибо вам большое за поддержку и доверие. Понимаю и тех, кто проголосовал против, у нас много нерешённых проблем, это правда», — говорит российский лидер.

Напомним, по итогам обработки 100% протоколов за внесение изменений в Конституцию проголосовали 77,92% граждан РФ, против — 21,27%.

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