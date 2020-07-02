Британская газета The Daily Mail опубликовала фоторепортаж о параде Победы в Москве
15:16. 2 июля 2020 429 просмотров 11 коммент. Опубликовал: feedmatic
Самые популярные комментарии читателей:
Из Бирмингема: «Хотя бы одна страна гордится своим прошлым, вместо того, чтобы стыдиться его и пытаться уничтожить».
Из Манчестера: «Я бы гордился, если был бы русским. И стыжусь быть британцем, когда всякие предатели, прикинувшись снежинками, управляют нашей страной».
Еще из Манчестера: «Отличные фото. Как приятно видеть нацию, которая уважает свое прошлое, в отличие от многих стран на Западе».
Из Фархэма, Британия: «Ой, а можно побольше фотографий женщин-военнослужащих?»
Из Копенгагена: «О, какие женщины, ммм…»
Из Манчестера: «Представьте на их месте англичанок! Униформа размера XXL, каждые два метра нужно сесть передохнуть, сколиоз от сидения на диване, никакой дисциплины, «вы нарушаете мои права, не называйте меня этим словом, оно мне не нравится!». Эти женщины на фото – настоящие женщины! Они могут завоевать кого и когда хотят!»
Бексхилл, Британия: «У нас нет ни такого вооружения, ни армии. Удивительно, как притягательна становится Россия сегодня!»
Лондон: «Настоящий парад, настоящая гордость!» «The real pride parade!» – написал этот пользователь, намекая на лондонский гей-парад «Pride».
США: «Они не разрисовывают памятники! Они не вносят их в чёрный список! У них другое отношение, чем у нас. Их генералы не встанут на колени из солидарности!»
Британия: «Замечательная традиция одной из величайших наций на земле. Да здравствует Россия!»
Мидлсбро: «Молодцы русские, без них мы бы никогда не пересекли Рейн».
Виго, Испания: «Гордая страна. Ура России! Как отличается от Испании, где во многих регионах нельзя даже вывесить испанский флаг!»
Портсмут, Британия: «80 процентов Второй мировой проходило на Восточном фронте. Все остальное – второстепенно».
И снова, по кругу, из Британии: «Ах, какие девушки, ах, какие у них сапоги»!
Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10355652.html
Многие из “проплаченных” наверное хотели бы оставить такие же коментарии, как в приведённом посту (с которыми я полностью солидарен), но меркантильный интерес превуалирует…
ВиктОр , тебе и карты в руки – назови “проплаченных” и факты в студию, please.
Так Малой вот недавно ссылку показывал… Где на английском и русском написано… Что добровольные помошники госдепа или ещё каго там, будут вознаграждены… Или вы думаете что у нас не работают агенты влияния?
Вить , ну не надо съезжать. Раз ты сказал “Многие из проплаченных.. ” (ц), так давай , будь не поцем голимым, НАЗОВИ “проплаченных” – ники в студию , а , главное, факты. Давай, жду.
Фоторепортаж о параде Победы в Москве поддержи похожим коментарием и… Если не можешь по идейным соображениям, то скажи в этой ленте. И я возьму свои слова обратно, с привнесенными извинениями.
Не надо. Так предлагают отвечать за свой базар, Витёк. Делай выводы. А то приобретёшь статус балабола белиберды (Бе-Бе). Условия не ставь , мелко ходишь ещё. Мой дед, по маме, погиб под Смоленском в котле. Поэтому для меня Победа в Великой Отечественной войне , и Парад Победы в Москве – это святое.
Ну раз святое, беру свои слова обратно. И цыкать на меня не надо. А “проплаченных” я поставил в ковычки, если ты не заметил. Правда невели ровал по грамотическому незнанию выражением ‘меркантильный интерес’. Но и идейные я думаю не против сорвать гешефт, на своей “идее”… А в остальном как говорится… Не пойманый, не вор)))
Нивелировал , бл..ть, НИВЕЛИРОВАЛ.
Превалирует,бл..ть,ПРЕВАЛИРУЕТ.
Не надо , он так будет.
Жора,а вам не кажется что Виктор маленько превуалирует над вами…Вы просто хуже,Жора…Вы ему доводы,а Виктор превуалирует,вы ему факты,а он все равно превуалирует.Жора…вам нужно разобраться в себе…