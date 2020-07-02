Британская газета The Daily Mail опубликовала фоторепортаж о параде Победы в Москве

Самые популярные комментарии читателей:Из Бирмингема: «Хотя бы одна страна гордится своим прошлым, вместо того, чтобы стыдиться его и пытаться уничтожить».Из Манчестера: «Я бы гордился, если был бы русским. И стыжусь быть британцем, когда всякие предатели, прикинувшись снежинками, управляют нашей страной».Еще из Манчестера: «Отличные фото. Как приятно видеть нацию, которая уважает свое прошлое, в отличие от многих стран на Западе».Из Фархэма, Британия: «Ой, а можно побольше фотографий женщин-военнослужащих?»Из Копенгагена: «О, какие женщины, ммм…»Из Манчестера: «Представьте на их месте англичанок! Униформа размера XXL, каждые два метра нужно сесть передохнуть, сколиоз от сидения на диване, никакой дисциплины, «вы нарушаете мои права, не называйте меня этим словом, оно мне не нравится!». Эти женщины на фото – настоящие женщины! Они могут завоевать кого и когда хотят!»Бексхилл, Британия: «У нас нет ни такого вооружения, ни армии. Удивительно, как притягательна становится Россия сегодня!»Лондон: «Настоящий парад, настоящая гордость!» «The real pride parade!» – написал этот пользователь, намекая на лондонский гей-парад «Pride».США: «Они не разрисовывают памятники! Они не вносят их в чёрный список! У них другое отношение, чем у нас. Их генералы не встанут на колени из солидарности!»Британия: «Замечательная традиция одной из величайших наций на земле. Да здравствует Россия!»Мидлсбро: «Молодцы русские, без них мы бы никогда не пересекли Рейн».Виго, Испания: «Гордая страна. Ура России! Как отличается от Испании, где во многих регионах нельзя даже вывесить испанский флаг!»Портсмут, Британия: «80 процентов Второй мировой проходило на Восточном фронте. Все остальное – второстепенно».И снова, по кругу, из Британии: «Ах, какие девушки, ах, какие у них сапоги»!

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/10355652.html