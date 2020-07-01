Предварительные итоги голосования за поправки

Публикуют данные подсчета итогов голосования по поправкам в конституцию.1. Явка составила чуть менее 65%. С учетом коронавируса достаточно приличная цифра, которая набралась за несколько дней голосования, очевидно, что если бы голосовали в один день, то явка была бы меньше, по Крыму куча народа проголосовала еще до 1 июля.2. Публикуемые данные подсчета дают при подсчете 20% бюллетений от 69 до 72% "за" и порядка 26-28% "против". Плюс-минус несколько процентов в ту или иную сторону ситуацию принципиально не изменят. Завтра к утру подсчитают точно.В общем, все маскимально в пределах ожидаемого. Интересно, кто-то удивился результату?В очередной раз наглядно подтвердилось, что бойкоты на любых выборах не приводят ровным счетом ни к чему.Впрочем, даже если бы все бойкотчики побежали голосовать, итоговый результат это не сильно бы изменило.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5991508.html