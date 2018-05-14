Экономика заслуг

Но институт частной собственности должен быть реформирован – средства производства (в том числе крупные капиталы как средства производства в финансовом и торговом секторе) должны быть общественной собственностью, находящейся в управлении "собственников", создавших соответствующие компании.

При этом, по Григорьеву (да и здравому смыслу тоже), деньги и рынок должны остаться – как механизмы, доказавшие свою эффективность.

В таком обществе всем членам общества обеспечено какой то минимально достойный уровень жизни, все важные решения принимаются обществом в целом, а элитой являются люди творческие (т.е. доказавшие свою способность придумывать и реализовывать что-то общественно значимое).

Меня этот подход весьма вдохновляет, так как напрямую аппелирует к “миру полудня” Стругацких, в котором мне до сих пор хочется жить и работать.

Толчком для написания данной работы послужили размышления О. Григорьева об обществе будущего, которое он описывает как кооперативную империю (или меритократический коммунизм), т.е. это коммунизм, основанный на лозунге “от каждого по способностям, каждому по потребностям”, но с важной поправкой – не по “потребительским” потребностям, а по потребностям для творческого труда на благо общества.



Т.е. не должно быть наследования, получения прибыли в денежной форме, а главным мерилом общественной значимости человека должен быть не капитал, а какая то другая величина, которую мы будем называть заслугой (у Стругацких это называлось Индекс социальной ответственности).

Данный материал посвящен в основном описанию возможных механизмов функционирования Заслуги, как параллельной деньгам валюты, и немного – институциональной структуре общества, в которой это возможно.

Для чего нужна валюта заслуг?

1. В современном общественном устройстве есть несколько типов элит (совокупности лиц, заметно влияющих на значимые общественные события и решения).

При этом способы влияния грубо классифицировать на три типа

- непосредственное финансирование желаемых действий (денежная элита)

- влияния на мнения (авторитеты)

- непосредственное принятие и реализация решений (административная элита)

Это создает сложную и запутанную структуру мотиваций, зачастую мешающую обществу принимать эффективные решения. Хорошо бы свести все эти типы влияния к одному, и иметь понятный “табель о рангах” – кто есть кто.

Современные технологические механизмы способны резко расширить круг лиц, которых можно технически вовлекать в принятии общественно важных решений путем голосования, и тем самым устранить проблему неуправляемой бюрократии, и свести последние два способа влияния к одному (авторитету), определяемому заслугами человека перед обществом.

Правда, тут есть проблема – равное голосование с неопределенным кругом голосующих не в состоянии обеспечить репрезентативный результат. Т.е. необходимо наделять голоса разным весом, зависящим от авторитета голосующего.

Богатые люди, как правило, являются заодно и авторитетными – по крайней мере, если они сами сделали свое богатство. так что многочисленные идеи по вводу имущественного ценза или неравного количества голосов не лишены оснований. Но они не учитывают два фактора – унаследованные капиталы и существование авторитетных людей, не обладающих капиталом. Наследование можно отменить, но второй вопрос это не решает

2. Значительная часть общественно-значимых проектов является некоммерческими – т.е. не генерирующими непосредственной прибыли. При этом люди, придумывающие и продвигающие такие проекты, сейчас лишены адекватного и понятного механизма вознаграждения за свои труды - они в лучшем случае получают известность, не дающую никаких понятных привилегий.

Они зачастую не могут конвертировать свой авторитет в возможность непосредственного действия, особенно если это действие требует существенных ресурсов.

Т.е. необходим механизм, напрямую увязывающий авторитет и возможность получения ресурсов для своих проектов. Для этого тоже необходима формализация понятия Авторитет.

3. Так же необходим механизм, пожизненно и гарантированно обеспечивающий достойным людям достойный уровень жизни, зависящий от их заслуг перед обществом, и не зависящий от их капитала. Но тут опять же требуется формализация понятия "достойный человек" и численная мера заслуг.

Институциональная структура общества заслуг.

Полной модели у меня сейчас нет, но для целей дальнейшего рассмотрения существенно, что в модели есть три типа субъектов

- индивиды

- проекты

- Фонд развития – организация, управляющая общественными ресурсами. Пока постулируется, что такая – одна, но вообще говоря, их может быть много, и они тоже могут быть проектами.

Индивиды

Индивиды имеют

- личный денежный счет

- счет Заслуг

- регулярное пособие, начисляемое на это денежный счет, зависящее от Заслуг индивида

- право траты своих денежных средств на личное потребление (покупка товаров и услуг у Проектов, их продающих)

- право создания проектов и вступления в уже существующие проекты (путем инвестирования в проекты своих Заслуг).

- собственные проекты и доли в других проектах

- право управления своими проектами и участия в управлении партнерскими

- право голосования за (чужие) проекты

- право выхода из проектов

- право наниматься на работу в проекты и получать там з/п на свой денежный счет

- право передачи своих денежных средств другим индивидам, в том числе и по наследству

Проекты

Проекты являются расширенным аналогом современного понятия Юридическое лицо.

Расширение понятия заключается в том, что Проектом является любая сформулированная общественно значимая деятельность, кем то придуманная и реализуемая – начиная от создания магазинчика на углу, заканчивая написанием книжки. созданием общественной организации или внесением изменений в какие нибудь значимые общественные механизмы.

В идеале, все общественные механизмы (в том числе аналоги государственных органов) по идее должны быть институциализированы как проекты – может быть. кроме каких-то самых базовых инфраструктурных элементов (типа Фонда общественного развития, о котором речь пойдет дальше).

Но реформирование или изменение правил работы даже самых базовых институтов тоже должны быть проектами.

Проект создается одним человеком (хозяином проекта), но может создаваться и коллективно (партнерский проект) или даже допускать участие неограниченного количества лиц (открытый акционерный проект), и получает ресурсы в Общественном фонде развития в обмен на заслуги его учредителей, внесенных ими в проект.

Проекты могут быть конечные (начался/закончился) или длящиеся.

У проекта может быть штат наемных работников, и определенное количество ресурсов, находящихся в распоряжении проекта – Заслуг, финансовых ресурсов, материальных, административных (прав). руководство проекта самостоятельно распоряжается ресурсами проектов.

Проекты могут быть коммерческими (зарабатывающими прибыль) или некоммерческими (только тратящими). Но все проекты должны зарабатывать заслуги,

Заслуги, заработанные проектом, могут конвертироваться в дополнительные ресурсы для проекта, или распределяться в виде дивидендов акционерам и работникам проекта. Финансовая прибыль проекта может либо реинвестироваться, либо передаваться в Фонд развития (в обмен на Заслуги, начисляемые проекту).

Все ресурсы, находящиеся в распоряжении проекта (кроме заслуг), продолжают оставаться общественной собственностью. Проект не может быть передан по наследству, или продан другому владельцу по решению хозяев проекта – это возможно только по специальным процедурам (конкурсная передача).

Хозяин и акционеры проекта не могут получать денежную прибыль от функционирования проекта (только з/п, если они работают в проекте). Они могут получать прибыль только в виде Заслуг.

Закрывается проект по решению его хозяев, или по банкротству (наложенные на проект штрафы и его обязательства превосходят возможности проекта), или по решению органа (Проекта), обладающего соответствующими административными полномочиями.

Ресурсы проекта возвращаются в Фонд развития, остаток заслуг распределяется между акционерами проекта.

При выходе хозяина проекта из проекта его доля может быть передана другому индивиду на конкурсной основе (кто больше Заслуг за долю предложит). Сам он определять приемника не в праве. Если желающих не находится – управлением проектом принимает на себя уполномоченный орган Фонда развития (назначается конкурсный управляющий), или проект ликвидируется.

Проекты в обязательном порядке публично отчитываются о результатах своей деятельности. Отчетность может публично обсуждаться. На основании отчетности и ее обсуждений все индивиды могут голосовать за проекты. Голосование за проекты является основанием для начисления проекту заслуг, или штрафованию проекта с возможным последующим банкротством.

(?)Вопрос к обсуждению – могут ли проекты являться акционерами других проектов, и соответственно, получать прибыль в виде заслуг от результатов деятельности других проектов? Возможны ли соответственно “инвестиционные фонды заслуг”?

С одной стороны это вроде логично с точки зрения общей конструкции, с другой – противоречит понятию заслуги как индивидуальной.

Проекты имеют локализацию (набор общественных объединений, интересы которых затрагиваются данным проектом). Голосовать за проекты могут только члены тех общественных объединений, в которых проект локализован. Правильность локализации проекта может экспертировать при запросе проектом ресурсов. Проекты, арендующих административные полномочия некого объединения, должны локализовываться в этом (и только в этом) объединении.

Объединения индивидов (группы)

Индивиды могут входить в различные объединения – по территориальному, профессиональному и другим принципам. Способы формирования разных типов объединений и условия членства в них могут быть разные – где-то чисто добровольные (захотел – вступил), где-то принудительные, где-то – клубные.

Объединения могут иметь свои правила (законы), и наборы административных полномочий. Объединения могут иметь иерархическую структуру – в этом случае правила (законы) нижестоящих уровней не должны противоречить правилам более высокого уровня, а административные полномочия более высокого уровня распространяются на более низкие.

Конфликты между объединениями более низкого уровня рассматриваются более выскоим.

Для нашего рассмотрения существование объединений важно с той точки зрения, что Проекты могут иметь привязку (локализацию) по объединениям, определяющую – кто может голосовать за проекты.

Особенно это важно для проектов административного характера (т.е. арендующих административные полномочия).

Каждому объединению соответствует (как минимум) один проект, выполняющий функцию управления объединением.

Территориальные объединения

Имеется иерархия территориальных объединений.

Привязка индивида к одному или нескольким территориальным объединениям нижнего уровня проводится принудительно – по его местам жительства и работы.

Верхний уровень территориального объединения – это собственно, вся территория, на которой действует обсуждаемая система.

Правила и административные полномочия, привязанные к территориальным объединениям – есть основная часть законодательства нашей системы.

Профессиональные объединения (гильдии)

Может иметься одна или несколько систем профессиональных объединений, так же организованных иерархически. Условия членства там могут быть разными – клубными (по рекомендации), сертификационными (прохождение экзаменов) и др.

Скажем, так может быть организована наука, и всякие профессиональные сообщества типа аудиторов, администраторов, писателей инструкций и др.

Членство в профессиональных объединениях может быть условием найма на работу в какие-то проекты.

Добровольные группы по интересам

Индивиды могут в инициативном порядке создавать любые группы – для этого создается соответствующий проект, прописываются правила, административные полномочия, условия членства, и группа регистрируется в каком-то Каталоге общественных объединений (как это сейчас происходит с группами в социальных сетях).

Вступившие в группу тем самым добровольно принимают Правила группы, и становятся объектом действия административных полномочий группы.

Понятно, что административные полномочия группы могут затрагивать только деятельность индивида в группе, и не могут затрагивать его базовые права и свободы.

Фонд общественного развития, распределение редких ресурсов.

Все общественные ресурсы, не распределенные по проектам, находятся в распоряжении у Фонда общественного развития. Это – денежные средства, какие то материальные ресурсы, попавшие в распоряжение фонда в результате банкротства проектов, и уникальные ресурсы – земля, полезные ископаемые и др, а так же административные права по ограничению прав и свобод индивидов и проектов (для простоты считаем набор прав фиксированным, хотя он тоже может меняться, и создание новых прав – это тоже проект).

Источниками пополнения денежной составляющей Фонда является прибыль коммерческих проектов.

Траты Фонда – это финансирование проектов (в обмен на заслуги), и выплата пособий.

Ресурсы, находящиеся в распоряжении Фонда, предоставляются проектам в обмен на заслуги. Для денежных средств (и материальных ресурсов, оцениваемых в деньгах) имеется некий коэффициент конвертации K1, по которому ресурсы передаются в собственность проекта без каких либо дополнительных процедур.

Уникальные ресурсы, включая административные полномочия, могут передаваться проектам только на время, на основании аренды (суммы заслуг, которую проект обязуется выплачивать за пользование ресурсом).

Такие ресурсы должны иметь базовую оценку стоимости аренды (арендная плата ниже которой они не могут быть переданы), нормативный срок аренды, зависящий от природы ресурса, возможно, специальные требования к проекту-арендатору (например наличие в штате специалистов с какими то специальными навыками и лицензиями и др.) и передаваться проектам на основе конкурса, проходящего каждый раз по окончанию календарного периода аренды.

Например, можно себе представить конкурс двух частных МВД (Шерифов), чьи проекты поддержания порядка конкурируют за получение административного права карать и миловать на определенной территории.

Правила обращения Заслуг

1. Владельцами Заслуги могут быть физические лица и юридические лица (проекты).

2. Каждому человеку при совершеннолетии выдается некий стартовый бонус – заслуга по факту рождения.

3. Заслуги не наследуются, и не могут быть напрямую переданы другому лицу.

4. Заслуга подвержена демерриджу – т.е. каждый календарный период количество Заслуги, накопленной за периоды, предшествующие данному, у каждого владельца остаток Заслуги уменьшается на фиксированный процент.

5. Заслуга дает право на получение из Общественного фонда развития определенного количества ресурсов (в простейшем случае – денег) на проект. т.е. субъект отдает какую то сумму заслуг в проект, а проект конвертирует имеющееся в его распоряжении заслуги на ресурсы в Общественном фонде развития (в денежные средства – по какому то коэффициенту K1, в редкие ресурсы – по описанной выше процедуре)

6. Начисление (возвращение) заслуг в проект происходит в случае успешной реализации проекта.

Есть два критерия успешности

- прибыль, перечисленная в Фонд развития,

- принятие обществом (голосование за проект).

6.1. При перечислении прибыли в Фонд развития начисление заслуг в проект ведется по некому коэффициенту конвертации К2 от размера перечисленной прибыли, Тут важно, что K2<K1, т.е. вбросив в проект какую ту сумму заслуг, обменяв на ресурсы и тут же вернув эти ресурсы мы получим меньше заслуг чем вложили.

Разница между K1 и K2 фактически задает величину фонда финансирования некоммерческих проектов и пособий – так как единственный источник формирования общественного фонда развития – это прибыль, туда перечисляемая.

6.2. Все проекты периодически публикует отчеты о своей деятельности, которые могут обсуждаться.

Все граждане на основании отчетов, обсуждений и другой информации могут голосовать за или против проекта, возможно, с неким коэффициентом (приоритетом).

Голосование является тайным. Работникам проектов и их владельцам запрещается голосовать за свои проекты. Миноритарным акционерам – можно.

Заметим, что голосование не обязательно должно быть каким-то явным отдельным действием – оно может совмещаться с другими. Покупка в магазине, просмотр контента на сайте, проход на мероприятие и др. может сопровождаться голосованием за соответствующий проект (естественно при информированном согласии голосующего).

По итогам голосовании за проект за отчетный период проекту начисляется некое количество заслуг, определяемое следующим образом:

- вес каждого голоса, поданного за проект, определяется как демерридж заслуг голосовавшего за отчетный период, деленный на количество проектов, за которые он голосовал, с учетом его приоритетов (коэффициентов значимости при голосовании).

- веса суммируются с учетом знака (позитивное или негативное голосование).

- к полученному числу применяется некий повышающий коэффициент. Именно этот Коэффициент определяет текущий параметр эмиссии Заслуг и в совокупности с коэффициентом демерриджа определяет средний срок окупаемости (в смысле заслуг) некоммерческих проектов.

7. Голосование может быть не только механизмом стимулирования уже действующих проектов, но и способом сбора заслуг для новых проектов. Т.е. проект публикует свою декларацию, срок начала работы (приведенный к концу отчетного периода), и за него уже можно голосовать. По наступлению срока запуска проекта ему выдаются сумма наголосованных за период экспонирования Заслуг.

Проект может либо стартовать, если ему хватает набранного для старта, либо продлить период экспонирования, либо закрыться (набранные им по голосовании Заслуги теряются, внесенные заслуги учредителей – возвращаются им).

Чего он не может – так это распределить между учредителями собранные по голосованию заслуги и закрыться. Но это несложно проконтролировать специальной бухгалтерией (отдельный счет для предварительно собранных заслуг).

8. Если проект получил отрицательный результат при голосовании, проект может штрафоваться. Т.е. проект обязан погасить задолженность по Заслугам в объеме результатов голосования из своего запаса Заслуг.

Если его недостаточно – то хозяин проекта может внести в него дополнительную порцию заслуг, или перечислить в фонд развития дополнительную сумму, или привлечь акционеров – в общем как-то изыскать заслуги для погашения штрафа. Если это не получается – проект банкротится.

9. Заслуги, заработанные проектом, могут быть конвертированы в ресурсы для проекта, или выведены (перечислены субъектам) – автору и акционерам проекта (согласно акционерному соглашению). Кроме того, проект может расплачиваться заслугами с ключевыми сотрудниками проекта в соответствии с контрактом (опционная схема).

Для предотвращения злоупотреблений необходима некая задержка между начислением заслуг и их выводом учредителям, достаточная, чтобы общественность могла проконтролировать ситуацию в проекте, и проголосовать против него, если что, наложив тем самым штрафы.

10. Поскольку описанная выше схема создает таки возможности для злоупотребления (по крайней мере две мошейнические схемы я уже придумал), все таки необходимы какие то контрольные институты.

Контрольно-ревизионную деятельность вполне может вести некий некоммерческий общественный проект, задача которого – выявление мошейничеств и привлечение к ним внимания общественности (для последующего негативного голосования), так что специальных гос.органов для этого не нужно.

Но возможно, потребуется специальное административное полномочие – наложение денежных и "заслуговых" штрафов на индивидов, которое может предоставляться на арендно-конкурсной основе, как и большинство других административных полномочий – тому же контрольно-ревизионному проекту, или еще кому то (местному суду).

11. Если мы говорим об обществе будущего, было бы правильно каждому субъекту предоставить ресурсное обеспечение (в простейшем случае – денежное пособие), пропорциональное его текущему уровню заслуг (но не менее некой минимальной суммы, соответствующей стартовой заслуге). В идеале, конечно, величина обеспечения должна быть пропорциональна не текущему, а максимально достигнутому уровню заслуг.

12. Вопросы балансировки Фонда развития и совокупного количества Заслуг, имеющихся на руках (агрегата Заслуг) мне пока непонятен. Так же непонятно априори – как в такой системе балансировать параметры, чтобы они способствовали устойчивому развитию, и возможно ли это.

Т.е. имеются следующие параметры регулирования

- M0 – стартовая заслуга

- K1 – коэффициент конвертации заслуги в ресурсы (в стоимостном выражении)

- К2 – коэффициент конвертации заслуги в прибыль (при возврате заслуг)

- ME – коэффициент увеличения начисляемых заслуг при голосовании (эмиссия заслуг)

- L0 – минимально необходимый (социальный) уровень месячного обеспечения индивида

- L1 – коэффициент увеличения обеспечения относительно уровня заслуги (текущей или максимальной).

В общем, было бы любопытно это смоделировать, и посмотреть, может ли такая система быть устойчивой.

Просто голосования

Кроме голосований за проекты, при которых идет начисление заслуг, могут быть “просто голосования”.

Т.е. проекты какие-то вопросы своей текущей деятельности могут выносить на голосование – общее или ограниченное какими то группами людей. Более того, регламентом деятельности проекта может определяться необходимость голосований по какому-то кругу вопросов.

Результаты голосований учитывают не только кол-во голосов но и их значимость (в смысле количества заслуг у голосующего – скажем, усредненного остатка по счету заслуг за истекший календарный период).

Возможно, учитывая возможность “просто голосований”, есть смысл резервировать некий неотчуждаемый минимум заслуги, не уменьшаемый при демерридже, и не могущий быть отчужденным (переданным куда то).



А.Х. Акопянц

***





Источник.