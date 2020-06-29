«Яса Чингисхана» — это Конституция?

Великая Яса Чингисхана (яса - тюркская форма монгольского джасак, буквально - закон), свод постановлений, обнародованный Чингисханом при избрании его великим ханом на курултае в 1206 году. Первоначально представляла собой кодификацию неписаного монгольского обычного права и содержала преимущественно перечень наказаний за тяжкие преступления. В последующем (по-видимому, в период завоевательных походов Чингисхана в Среднюю Азию и Китай) была изменена и дополнена. Текст ясы не сохранился. Известны только фрагменты её в передаче персидских, арабских и армянских авторов 13 века.

«Яса была для потомков Чингисхана ненарушимым законом, от ее предписаний они ни в чем не отступали». Чингисхан говорил: «Если государи, которые явятся после этого (самого Чингисхана), вельможи, багадуры и нойоны… не будут крепко соблюдать Ясы, то дело государства потрясется и порвется. Опять будут охотно искать Чингисхана и не найдут…».

Приказано - законы Ясы вырезать на стальных досках и каждому выучить их наизусть:

1. Трусу, лгуну, прелюбодею, содомиту, вору, предателю, без различия возраста и знатности - смерть;

2. Тому, кто помогает одному из двух спорящих между собой, без различия возраста и знатности - смерть;

3. Тому, кто мочится в открытую воду или на пепел костра - смерть;

4. Запрещено черпать открытую воду для питья рукой - можно только посудой для черпания воды;

5. Запрещено стирать одежду в открытой воде, пусть даже, из-за грязи, она не годна для ношения;

6. Кто трижды взял товар и трижды обанкротился, после третьего раза - смерть;

7. Кто дал еду или одежду пленному, без позволения его пленивших - смерть;

8. Кто поймает бежавшего пленного и не передаст его пленившим - смерть;

9. Кто режет скоту горло, а не вяжет ноги и вскрывает ему брюхо, что бы потом сжать рукой сердце - смерть;

10. Запрещено требовать от каждого на общее дело более десятой части, вещами, людьми или скотом;

11. Запрещено требовать налог с лекарей, ученых, могильщиков и служителей любого культа;

12. Приказано равно уважать все религии и ни одной из них не отдавать предпочтения;

13. Запрещено есть из рук чужого, пока он не попробует сам, пусть хоть князь угощает пленного;

14. Запрещено шагать через огонь, на котором готовят еду и через блюдо, на котором едят;

15. Запрещено есть одному, есть больше других и есть, не предложив еду тем, кто находится рядом;

16. Приказано всякому, едущему мимо принимающих пищу, сойти с коня и есть вместе с ними, без их позволения;

17. Запрещено говорить о любом предмете, слове или деле, что оно нечисто - все вещи чисты одинаково;

18. Запрещено различать женский и мужской труд или обязанности женщин и мужчин на войне;

19. Приказано, в начале каждого года, представлять всех взрослых девушек, без различия, на конкурс красоты;

20. Запрещены браки первой и второй степени родства, но мужчина может взять в жены родных сестер;

21. Все рожденные дети законны, без различия, от жены, или от наложницы и наследуют отцу;

22. При разделе наследства старший сын получает больше младших, меньший сын наследует отцу;

23. После смерти отца сын полностью распоряжается судьбой его жен, кроме собственной матери;

24. За присвоение вещей покойного кем-либо, кроме его законных наследников - смерть;

25. Уличенного преступника должен карать каждый, без различия знатности, возраста или чина. Уклонение от наказания приравнивается к соучастию;

26. Запрещены унизительные или телесные наказания - только дурная слава, изгнание или смерть;

27. За попытку уклониться от наказания, под предлогом знатности, возраста или чина - смерть;

28. За провозглашение вождем, не избранного людьми на общем совете - смерть;

29. Запрещено главам племен и народов носить почетные титулы - всех называть только по имени;

30. Запрещено заключать мир с любым врагом, пока этот враг не побежден или не сдался. За убийство посла - ответит смертью все племя убийцы;

31. В рабство может быть обращен только военнопленный и члены его семьи, при этом рабство не наследуется.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5aaac50b9d5cb3ab0d6fa75f/iasa-chingishana--eto-konstituciia--5aac2846a86731fbe8909191