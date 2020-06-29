Тихая поступь Нового Госплана: Энергетическая стратегия-2035. Борис Марцинкевич
10:52. 29 июня 2020 65 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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В действительности человеком движет не наслаждение и счастье как таковые, а скорее то, что порождает их, будь то осуществление личного смысла или общение с другим человеком. Это относится также и к общению с богом.
И Борис слился.
Жаль.
Видимо то его вангования не сбылись его сильно травмировало