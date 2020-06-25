Несколько нововведений вступают в силу с 1 июля в России

Жизнь россиян изменится с 1 июля из-за некоторых нововведений. Они включают в себя выплаты на детей, налоги для самозанятых, рост тарифов на услуги ЖКХ и другие изменения.

С 1 июля семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет будут иметь право на выплату в 10 тыс. рублей на ребенка по указу президента РФ Владимира Путина, пишет NEWS.ru. Также со следующего месяца произойдет индексация пенсий. С первого числа вступит в силу закон о создании реестра автомобилей под управлением инвалидов или транспортных средств, в которых они перевозятся. Это позволит без проблем использовать спецпарковки.

Еще одним нововведением станет рост тарифов на услуги ЖКХ в среднем на 4%. Налоги для самозанятых распространятся не только на пилотные регионы, но и на всю Россию. Пошлина на экспорт нефти вырастет до $37,8 вместо прежних $8,3 за 1 тонну.

С 1 июля в Россию будет запрещено ввозить автобусы и тягачи, у которых место водителя и приборная панель находятся справа. Также запрет будет действовать и на спецтехнику. С начала месяца заработает и новая система выдачи справок медкомиссией ГИБДД.