Новости “свободного интернета”
11:12. 4 июня 2019 Просмотров - 62 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Новости "свободного интернета".
Американские власти изменили форму заявления для получения визы. Теперь желающим посетить США необходимо указать все имена аккаунтов в социальных сетях, а также номера мобильных телефонов и адреса электронных почт за последние пять лет. Конечно, заявитель может сказать, что он не пользуется соцсетями, однако если выяснится, что это неправда, могут возникнуть «серьезные иммиграционные последствия».
Власти США внесли изменения в процедуру получения американских виз. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Соединенных Штатов, передает РИА «Новости».
«Государственный департамент обновил бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы, чтобы запрашивать дополнительную информацию, в том числе об идентификаторах в социальных сетях», — пояснили агентству в американском внешнеполитическом ведомстве.
Таким образом, заявитель обязан предоставить не только необходимый пакет документов, но и ссылки на соцсети.
По данным издания Hill, нововведение вступило в силу 31 мая. По словам американского чиновника, «сбор этой дополнительной информации от подающих на визу усовершенствует процесс проверки этих заявителей и подтверждения их личности».
https://www.gazeta.ru/social/2019/06/01/12388921.shtml – цинк
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ФСБ несколько месяцев назад потребовала от "Яндекса" предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск". Об этом во вторник сообщает издание РБК со ссылкой на источники.
По информации издания, за прошедшее время "Яндекс" не предоставил в ФСБ ключи, несмотря на то, что по закону на это дается не более десяти дней. Издание напоминает, что ранее из-за отказа предоставить ключи в России суд заблокировал мессенджер Telegram.
"Яндекс.Диск" и "Яндекс.Почта" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть онлайн-площадок, где пользователи могут обмениваться сообщениями, напоминает РБК. Сoгласнo "закoну Ярoвoй", с 20 июля 2016 гoда Центр oперативнo-технических мерoприятий ФСБ может пoтребoвать oт любoгo сервиса из реестра OРИ передать ему "инфoрмацию, необхoдимую для декодирoвания принимаемых, передаваемых, дoставляемых и (или) oбрабатываемых электрoнных сooбщений пoльзoвателей сети интернет".
Пресс-служба "Яндекса" сообщила ТАСС, что компания работает в полном соответствии с законодательством.
По данным источников РБК, в "Яндексе" считают, что ФСБ трактует норму "закона Яровой" слишком широко.
Как отметил собеседник издания, спецслужба требует предоставить ей сессионные ключи, которые, по сути, позволяют получить доступ не только, например, к сообщениям в почте, но и дают возможность анализировать весь трафик от пользователей к находящимся в реестре ОРИ сервисам "Яндекса". При этом источник подчеркивает, что дешифровка всего трафика в рамках пользовательской сессии несет серьезные риски для безопасности.
Непредоставление ключей шифрования в установленный срок считается нарушением кодекса об административных правонарушениях. Штраф может составить до 1 млн рублей, а если после этого компания не предоставит ключи шифрования, то Роскомнадзор вынесет предписание для устранения нарушений в срок до 15 дней, после чего через суд может заблокировать сервисы на территории России, напоминает издание.
https://tass.ru/obschestvo/6504589
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МВД Германии планирует заставить популярные мессенджеры, такие как WhatsApp, Telegram и Threema, сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять тексты чатов в дешифрованном виде по решению суда. Если же сервисы откажутся предоставлять переписки, то могут быть заблокированы на всей территории страны. О том, в каких еще странах мессенджеры находятся под угрозой блокировки и почему спецслужбы так хотят получить доступ ко всем перепискам пользователей, — в материале «360».
«Ввести как можно скорее»
О намерениях немецкого МВД как можно скорее ввести новые положения в законодательство страны стало известно в конце мая. Издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники сообщило, что ведомство планирует сделать это до конца 2019 года. Причина такой спешки заключается в том, что в МВД страны опасаются осложнения работы сотрудников правоохранительных органов из-за внедрения систем мобильной связи пятого поколения (5G), ведь именно кодировка сообщений может стать одним из стандартов новой сети.
По данным издания, инициатором работы с мессенджерами стал министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.
Данный вопрос будет обсуждаться в середине июня на самом высоком уровне. Но в МВД Германии уже пообещали добиться блокировки мессенджеров, которые откажутся предоставлять правоохранительным органам доступ к запрашиваемой информации.
https://360tv.ru/news/tekst/germanija-podkljuchitsja-k-borbe-s-zashifrovannymi-soobschenijami-v-messendzherah-za-otkaz-sotrudnichat-blokirovka/
Достаточно стандартная новостная повестка последних лет.
Эпоха "свободного и анонимного интернета" уходит в прошлое, по мере того, как государства развивают механизмы мониторинга и контроля. Где-то этот процесс идет быстрее, где-то медленнее. Где-то в жесткой форме, где-то в мягкой, но тенденция носит общемировой характер.
А ведь сколько раньше было страшилок про "великий китайский фаервол". А сейчас это уже скорее ориентир для образа будущего "территории свободы".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5039429.html