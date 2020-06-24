Путин: Льготную ипотеку расширят под 6,5%

Ну, вот и подходит к концу первый летний месяц. За это время стране пришлось много чего пережить, и новости на удивление действительно положительные.

Накануне президент РФ выступил с сообщением, что со вспышкой COVID-19 в России удалось справиться. Несмотря на положительные результаты в борьбе с коронавирусной инфекцией не стоит забывать о соблюдении дистанции и использовании СИЗ.

Теперь необходимо справиться с последствиями кризиса. Это будет сделать весьма непросто, но поэтому и были приняты соответствующие меры.

Путин в своём обращении сообщил, что медицинским работникам, которые контактировали с коронавирусными больными продлили дополнительные выплаты до 15 сентября 2020 года. Также он предложил, отказ от плоской шкалы налогооблажения. С 1 января НДФЛ вырастет до 15% для части доходов свыше 5 миллионов рублей. Средства уйдут на лечение детей. В поддержку семей с детьми до 16 лет в июле начнут выплачивать детские выплаты по 10 тысяч рублей. Те, кто получил июньскую, получат и за следующий месяц автоматически.

Также появилось предложение расширить льготную ипотеку на новое жилью до 6 миллионов рублей под 6,5%. В Москве и Петербурге - до 12 миллионов рублей. Помимо этого, с 1 июня самозанятых будет составлять 1 МРОТ, а возраст сместиться с 18 до 16 лет. Кроме этого, у IT-компании бессрочно снизят налоговую нагрузку. Также будет произведена реформа налогообложения контролируемых россиянами иностранных компаний. Теперь до 5 миллионов в год без приложения дополнительных отчетов.

Источник: https://anton-i-masha.livejournal.com/1124838.html