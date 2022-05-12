Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с членами правительства по экономическим вопросам, предупредил западные страны, что продолжение их санкционной политики приведёт к тяжелейшим последствиям.

Глава государства подчеркнул, что, наша страна «реализует последовательный план по обеспечению устойчивого развития экономики», несмотря на «непростые внешние условия» – сложную глобальную конъюнктуру и санкционное давление.

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20% годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше 11%, – констатировал он. – Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведёт к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода. Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром».

Между тем Россия, как подчеркнул Путин, «уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности». Так, по его словам, постепенно замедляется инфляция: «За прошлый месяц её темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен уже опустился до 0,1%. Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции».

«Наши производственные компании постепенно занимают освободившиеся после ухода недобросовестных партнёров ниши на отечественном рынке, включая товары повседневного спроса, промышленное, сервисное оборудование, строительную и сельскохозяйственную технику, – отметил глава государства. – В этом году ожидается хороший урожай. По оценкам специалистов, – конечно, это предварительные оценки, но всё-таки – сбор зерна может составить 130 млн т, в том числе 87 млн т пшеницы. Если так произойдёт, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнёров, что очень важно для мировых продовольственных рынков».

Напомним, исторический рекорд по производству зерновых культур в целом был поставлен РФ в 2017 году, когда было собрано 135,5 млн тонн. Сбор пшеницы тогда составил 86 млн тонн.

В 2020 году Россия собрала 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. В 2021 году урожай снизился до 121,4 млн тонн (76 млн тонн пшеницы).

В ходе совещания Путин обратил внимание на то, что растут возможности бюджетной системы: «За январь – апрель профицит консолидированного бюджета составил 2,7 трлн рублей, притом что расходы бюджетов за это время также заметно подросли благодаря принятым решениям по опережающему финансированию проектов развития и авансированию закупок. На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты – рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира».

Президент вместе с тем отметил ряд тенденций, «которые требуют особого внимания». «Так, внутренний спрос в нашей стране отстаёт от прошлогодних значений. Кроме того, продолжает сокращаться и объём денежных средств на счетах предприятий и граждан. Очевидно, что эти факторы негативно сказываются на экономической динамике, и такие риски нужно снижать, в том числе опираясь на наш успешный опыт адресных действий в условиях пандемии 2020–2021 годов. Сейчас, как и тогда, важнейший показатель успешности социально-экономической политики – это доходы граждан России, – подчеркнул он. – Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны. Ряд решений на этот счёт уже приняты – мы знаем об этом с вами, вместе их вырабатывали. В марте мы договорились расширить программу выплат нуждающимся семьям с детьми. С апреля она распространяется и на семьи, где растут дети до 16 лет включительно. Такие выплаты задним числом начались 11 мая».

Что касается поддержки субъектов Федерации, то власти провели реструктуризацию региональных долгов и предоставили кредиты из федерального бюджета. Таким образом, регионы могут профинансировать дополнительные программы развития экономики, «в том числе докапитализацию региональных фондов развития промышленности, обеспечить исполнение всех обязательств и программ на местах, продолжение капитальных строек – всё это обязательно нужно сделать», указал Путин.

«В части бизнеса мы сформировали программу кредитования системообразующих предприятий под гарантии ВЭБа. По оценке, объём таких кредитов составит 1,6 трлн рублей. Кроме того, для поддержки ключевых отраслей, таких как авиация, сельское хозяйство, выпуск продуктов питания, предусмотрены свои особые решения», – отметил глава государства.

Помимо этого, будут приняты специальные меры, чтобы «предоставить экономике дополнительные ресурсы», что важно «для ритмичной работы предприятий и организаций, для сохранения и даже увеличения занятости». В частности, речь идёт об отсрочке по уплате страховых взносов за второй квартал текущего года для предприятий.

«Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики, на повышение доступности кредитов в целом. Ключевая ставка ЦБ, как вы знаете, уже понижена до 14%. С учётом такой динамики мы приняли решение снизить ставку по льготной ипотеке до 9%, – заявил глава государства. – Кредиты по такой ставке можно получить начиная с мая, при этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Это решение должно стать подспорьем для российских семей, которые планируют приобрести квартиру, улучшить свои жилищные условия. Нужно думать над этим и дальше. И конечно, механизмы льготной ипотеки поддержат строительную отрасль и смежные сектора нашей экономики».

По материалам сайта Президента РФ, «Интерфакса»