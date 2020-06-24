75-я годовщина Победы над фашизмом: мнение международных экспертов

24 июня в Москве состоялся парад, посвящённый 75-й годовщине Великой Победы Советского Союза над фашистской Германией. В связи со сложной эпидемической ситуацией проведение парада в Твери, Ржеве, Белом и Зубцове пришлось отменить. Однако у всех желающих есть возможность посмотреть московский парад Победы по телевидению или в интернете. Примечательно, что в странах, которые Советская армия освобождала от фашистов вопрос торжеств по случаю Дня Победы сегодня даже не ставится. Отношение к этой дате там поменялось кардинальным образом. Узнаем, что думают на этот счет международные эксперты.

Фото © РИА Новости / Михаил Киреев

Для начала уточним, что роль Советского Союза в победе над фашизмом не принижается только в России и в некоторых странах бывшего СССР, где не прошла волна декоммунизации. Все прочие бывшие братья выстраивают свою, почему-то одинаковую для всех, историческую доктрину, в которой между СССР и нацистской Германией ставится знак равенства.

Переписывают историю, конечно, не народы, а администрация этих стран. Все страны бывшего Варшавского договора как будто действуют по одной методичке, где СССР теперь не освободитель, а оккупант. Делается это методично и последовательно. Начиная со школьной скамьи полякам, чехам, болгарам прививается это новое понимание истории.

Затронул этот процесс и правовую сторону. В Польше сносят советские памятники в рамках декоммунизации, в Чехии, по примеру соседей, убрали с постамента памятник освободителю Праги маршалу Коневу. И если действия польских властей продолжаются уже не один год, то чешский инцидент произошел после принятия Европарламентом резолюции «О воздействии европейской памяти для будущей Европы» от 19 сентября 2019 года. Она провозглашает, что Вторая мировая война стала прямым следствием подписания советско-германского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, и призывает Еврокомиссию решительно противостоять попыткам Москвы оправдать преступления сталинизма.

Проект резолюции создан группой депутатов из Чехии, Польши, Франции, Румынии, Литвы, представляющих фракцию «Европейские консерваторы и реформисты». Эта идея получила полное одобрение других фракций. За резолюцию проголосовало 535 евродепутатов из 751.

Главный посыл документа – Россия должна и обязана разделить с объединенной Европой «единственно верное» представление о прошлом. Истинная цель документа – максимально изолировать Россию в год 75-летия Победы.

Русофобская, антиисторическая резолюция Европарламента и снос памятника легендарному маршалу в Праге не остались не замеченными. Общественные активисты по всему миру высказывают своё возмущение содеянным.

Збигнев Виктор

Збигнев Виктор (Польша), профессор Вроцлавского университета:

— Многие забыли, что германский империализм, хоть и был ослаблен во время Второй мировой войны, не провалился целиком. Сейчас в результате объединения Германии, усиления её позиций и роли в результате брексита и унификации под их командованием Европейского союза, в ускоренном темпе обсуждаются в связи с этим планы империалистической экспансии, по традиции, в основном, на Восток (ДРАНГ НАХ ОСТЕН).

Явно, он сделал выводы из двух проигранных мировых войн, потому сегодня поощряет формы экономической экспансии, инвестиционной, финансовой, культурной, исторической, искусственного формирования немецкого меньшинства в международной политике, а, главное, в процессе создания и укреплении так называемого европейского ядра, тем более что ЕС находится на историческом перекрестке.

Польша в этих планах является целью экспансии, частью уже достигнутой, следовательно, уничтожение польской промышленности, повышение безработицы (в прошлом времени) и отъезд молодого поколения как новых гастарбайтеров. Польшу считают большим рынком для сбыта в основном германской продукции.

В смысле экономики мы становимся новым германским протекторатом. Это плохой прогноз для Польши, но ещё хуже для наших западных земель, которые капиталами, инвестициями, коммуникациями и культурой гораздо больше связаны с Германией под лозунгом более легкого прохождения поляками европейской интеграции.

Из этого моего высказывания вытекают пессимистические выводы относительно реализующейся исторической политики управляющих в Польше сил. С позиций классового интереса они фальсифицируют не только новейшую историю Польши, представляют её в фальшивом свете, а, в особенности, представляют старых вредителей и бандитов как народных героев.

Очень плохую роль в этой организованной в масштабах общегосударственной процедуры реализует Институт Народной Памяти, который в массовом масштабе занимается фальсификацией истории, издает за личный счет книги и брошюры, плакаты и разные графические и электронные дидактические пособия, которые фальсифицируют настоящую историю, особенно историю западных земель.

Главное направление этих действий сосредоточено на молодом поколении, школьной молодежи, которая поддается системно-дидактической исторической обработке в отношении содержания и духа исторической фальсификации. Для их тезисов имеется достаточно и даже больше содержания учебников и других книг о новейшей истории Польши, где, например, боевые усилия польских левых во время Второй мировой войны маргинализованы и представлены тенденциозно, а Войско Польское под командованием генерала З.Берлинга сводится к минимуму и сопровождается ложными и предвзятыми комментариями.

Уничтожены памятники генералу Берлингу, генералу К. Сверчевскому, их имена стерты с улиц польских городов. Народная Польша – это «советская оккупация» или «черная дыра» в польской истории.

В массовых масштабах организуются академии, годовщины, исторические рейды, исторически-церковные до новых мест «народной памяти» о «павших солдатах» буржуазной Армии Крайовой, а также о «битвах с коммуной», которые строят не только новую память об их настоящих и выдуманных заслугах, но их целью является создание ненависти к Народной Польше, её великим достижениям и всем тем, кто боролся за её создание, защиту, строительство и могущество.

Следствием этой организованной агрессии реакционно-правых сил стало ослабление патриотических левых сил, которые ещё недавно давали достойный отпор этим опасным действиям.

Зденек Опатршил

Зденек Опатршил (Чехия), юрист, доктор права, председатель Международной неправительственной организации «Всеславянский комитет»:

— На мой взгляд, предпосылкой резолюции Европарламента стал целенаправленный тезис об идентичности фашизма и коммунизма, который назвали «тоталитарными режимами». Это ложь, которая позволила делать неверные выводы и заключения. Целью коммунистического строя не была ликвидация целых народов. Это было средством и целю политики фашистского режима!

Европейский парламент старается переписать историю. Запад называет договор о ненападении, заключенный между Германией и СССР 23 августа 1939 года, причиной начала Второй мировой войны. Это и есть фальсификация истории.

Мы, чехи, знаем, что война стала неизбежной после «Мюнхенского соглашения» о разделе Чехословакии от 29 сентября 1938 года, заключенного между Германией, Англией, Францией и Италией.

«Мюнхенское соглашение» – понятие нынешних западных политиков и журналистов. Правильнее называть его «Мюнхенский сговор», который подразумевает злой умысел, что на Западе не хотят слышать.

Не пакт Молотова-Риббентропа, а «Мюнхенский сговор» положил начало агрессии Германии против народов европейских стран, в том числе и СССР. Именно с «Мюнхенского сговора» началась Вторая мировая война. Советский Союз в нем никакого участия не принимал.

Факт останется фактом. Нацистская Германия совершила непростительные военные преступления, преследования и расправы над евреями, цыганами, славянами, которых считали варварами.

Этой весной настоящее варварство продемонстрировали власти Праги, снеся памятник маршалу Коневу.

Мне нравится позиция депутатов российского города Тверь, которые хотят забрать памятник Коневу в свой город. Я и мои товарищи юристы готовы помочь властям Твери с реализацией этой инициативы.

Однако, есть информация, что Прага не готова его продать и заставить её никто не может. Мы подозреваем, что местные власти хотят памятник использовать во второй волне борьбы с коммунизмом и СССР.

В нынешней ситуации активную роль должны взять в свои руки государственные власти РФ, поскольку речь идет о грубом нарушении Договора о дружбе и сотрудничестве между РФ и Чешской республикой. Но и Россия, и Чехия пока молчат и это не хорошо.

Мои коллеги открыли уголовное дело в связи со сносом памятника с требованием вернуть его на место.

Алла Гигова

Алла Гигова (Болгария), кандидат исторических наук,председатель Болгарского Славянского движения, член Президиума Международного славянского союза:

— Меня не удивляют предпринимаемые Западом попытки уничтожить результаты Второй мировой войны и стереть из памяти Победу СССР, героическое прошлое нашей страны и народа.

Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге – невероятно стыдное дело для страны славянской, страны, которая благим матом призывала Красную Армию 9 мая 1945 года поторопиться, потому как Прагу немцы убивали буквально. Мои чешские товарищи переживают это событие очень болезненно, а напоследок стало известно, что американские «друзья» были инициаторами этого безобразия.

Подобное отношение к памятникам советским воинам наблюдается и в Болгарии со стороны, в основном, полуграмотных, незрелых подростков. И это не удивительно для стран, которые вошли в НАТО – под командой «друзей»: телевидение, радио, пресса. На это расходуются огромные средства, каких не имеют защитники социализма и братства между нашими народами. Но в основе – наши собственные проблемы, наше отступление от советских позиций, наши деятели, служащие фашизму. Народам надо выпрямиться и вспомнить свои победы.

Недостойное дело – тревожить памятники людям, которые отдали жизнь в борьбе, в войне, жертвуя собой во имя жизни на Земле. Каждый народ считает это кощунством. Наша задача – разъяснять молодежи гнусность и дикость этих деяний.

И тут есть прекрасные примеры того, как памятники поддерживают, ремонтируют и даже отстаивают в судах – как это делают наши товарищи в Польше – общественное движение «Курск» во главе с ветераном Войска Польского Ежи Тыцем.

Хуан Юпанки Вильялобос

Хуан Эстебан Юпанки Вильялобос (Перу), член Политсовета ЕМААФ, доктор истории и философии, доцент университета в Лиме:

— Во времена, когда я изучал древнюю историю человеческих цивилизаций, мы,будущие историки, подробно и систематически, подобно Карлу Марксу, знакомились с мировыми религиями, а также со сменой династий в управлении государствами по всему земному шару.

Мыслящему человеку невозможно не заметить, что смена любой власти, династии и религии ведет к фанатическому, систематическому уничтожению памятников исторической памяти, созданных и воздвигнутых в предыдущую историческую эпоху.

19 сентября 2019 года Европейский парламент принял Резолюцию о воздействии исторической памяти на будущее Европы. В ней ответственность за возникновение Второй мировой войны в который раз меняется и приписывается СССР наравне с нацистской Германией.

Эта резолюция – печальная отметина того, что человечество в XXI веке не изменилось, не вылупилось из тех мрачных Средних веков, когда оттоманы сжигали и ровняли с землей церкви, а на их останках строили джамии; ни из момента, когда испанские конкистадоры сравняли с землёй индейские храмы и святилища, строя на их руинах католические соборы.

Но почему именно сейчас появилась эта резолюция? Потому ли, что СССР нет, и он не в состоянии защититься? Хорошая ли или плохая – историческая память должна быть сохранена. Угодны или неугодны нам исторические памятники. Их надо сохранять, в противном случае мы будем похожи на того скорпиона из басни, который просил черепаху перевезти его на другой берег реки и обещал не жалить ее, чтобы вместе выжить, но не сдержал слова, и оба умерли.

Так бывает с каждым, кто режет ветку, на которой сидит. Черепаха –человечество, ветка – историческая память! Не сносите памятники, не искривляйте историю, даже если она вам не нравится!

Как принятие этой резолюции, так и демонтаж памятников Второй мировой войны (конкретно – снятие памятника маршалу Коневу в Праге) – это серьезные сигналы возрождения опасных неофашистских тенденций. Мы видим, что капитализм раздражается при виде изображений, памятников, поставленных людям, которые боролись за освобождение мира от бесчестия эксплуатации человека человеком.

Потому я, как ученый, историк, философ, географ, теолог и политик призываю мировую общественность: не уничтожать историческую память, оценить преимущество общества, в котором доходы даются согласно нуждам и труду, по возможностям и способностям. Хороший опыт должен изучаться и приниматься. А не отрицаться и уничтожаться.

Алексей Плотников

Алексей Плотников (РФ), доктор исторических наук, профессор МГЛУ, член Ассоциации историков Второй мировой войны, эксперт РВИО:

— Информационная «гибридная» война по переписыванию или даже откровенной фальсификации истории Второй мировой войны – истории ХХ столетия в целом – целенаправленно ведется не первый год. Ведется, как сейчас принято говорить, «коллективным Западом», имея в виду наиболее реакционные, по сути реваншистские, силы, сформировавшиеся в последние 25-30 лет на фоне очевидного духовного кризиса (имеющего в ряде случаев характер откровенного вырождения) западного общества, вставшего на путь откровенно отрицания существовавших столетиями цивилизационных ценностей.

Резолюция Европарламента – кажущаяся невозможной с точки зрения нормальной логики и элементарной морали «носителей ценностей просвещенной Европы» – стала лишь одним из закономерных итогов этой войны.

Призывать таких людей одуматься, взывать к их совести или удивляться запредельному и невозможному, казалось бы, цинизму бесполезно: крылатое выражение английского поэта-романтика Шелли о том, что «Самая губительная ошибка, которая когда-либо была сделана в мире – это отделение политической науки от нравственной» уже давно стало нормой современной «западной» политики и дипломатии, унаследованной ей от англо-саксонской практики «постоянных интересов».

А «постоянные интересы» означают обязательное устранение конкурентов: торговых, политических, идеологических.

В этом смысле обвинение Советского Союза в равной с фашистской Германией ответственности за развязывание Второй мировой войны – противоречащее, повторим, историческим фактам и элементарной логике – в действительности, имеет и вторую, «обратную», менее видимую задачу.

Наряду с попыткой – которой уже по счету в истории – использовать историко-информационный повод для того, чтобы «вернуть в парадигму 1990-х гг.», «поставить на место» неожиданно для многих вдруг вновь заявившую о своем несогласии с навязываемыми западом ценностями, вновь заявившую о своем собственном понимании истории и – что самое страшное – о своих национальных интересах Россию, Запад (и примкнувшие к ним забывшие уроки истории «новые восточно-европейцы», вернувшиеся к привычной им роли антироссийских «лимитрофов») пытается заставить всех «забыть» свои собственные подлинные грехи в развязывании этого крупнейшего военного конфликта двадцатого столетия.

Забыть «политику умиротворения агрессора», «Мюнхенский сговор», отказ от создания системы коллективной безопасности (антигитлеровской коалиции) в Европе, заключение задолго до СССР всеми ведущими «западными демократиями» договоров о ненападении с фашистской Германией и многое другое, свидетельствующее о непосредственной ответственности за развязывание Второй мировой именно Запада (включая ту же Польшу), а не Советского Союза.

В этой ведущейся войне нет места сантиментам и наивности, расслабленности и надежде на то, что кто-то «одумается».

Иногда кажется, что в этой войне Россия одна противостоит Западу. Это не совсем верно (есть – и немало – наших союзников в той же Европе), но то, что решающая роль здесь – как и во Второй мировой войне – должна принадлежать и принадлежит нам – факт бесспорный. События последнего времени это наглядно подтверждают.

Поэтому свою ответную «наступательную» информвойну России необходимо продолжать. Продолжать разоблачать ложь, ставить на место особо «зарвавшихся», «срывать маски», не боясь кого-то «обидеть» (это неизбежно), публиковать документы, проводить выставки, открывать – если необходимо – новые музеи, поддерживать своих союзников и постоянно вести пропаганду. Пропаганду исторической правды, которая, как известно «велика, и потому восторжествует». Многие правильные шаги уже сделаны.

Надо лишь продолжать работать.

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Источник: https://nstarikov.ru/75-ja-godovshhina-pobedy-nad-fashizmom-mnenie-mezhdunarodnyh-jekspertov-116424