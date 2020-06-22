Стало известно, что Гитлер готов был предложить Англии перед нападением на СССР

Германия перед нападением на СССР в 1941 году хотела через заместителя Адольфа Гитлера по нацистской партии Рудольфа Гесса предложить Британии ряд условий для дальнейшего мирного послевоенного сотрудничества, в том числе поддержать сохранение Англией статуса мировой державы в обмен на британские поставки сырья Третьему рейху, рассказал в интервью РИА Новости историк спецслужб, доктор философских наук Владимир Макаров.

Гесс 10 мая 1941 года в одиночку совершил перелет из Германии в Великобританию. Документы об этом событии, считающемся одной из главных загадок Второй мировой войны, Лондон до сих пор не рассекретил в полной мере.

Однако профессиональные историки сходятся во мнении, что Гесс хотел убедить британцев заключить мир с Германией перед ее нападением на СССР. В 1946 году в ходе Нюрнбергского процесса Гесса приговорили к пожизненному заключению, которое он отбывал в берлинской тюрьме Шпандау. Он умер 17 августа 1987 года в возрасте 93 лет.

Макаров привел выдержки из хранящихся в российских архивах показаний бывшего личного адъютанта Гесса Карла-Гейнца Пинтша. По словам историка, работу над тезисами, которые должны были лечь в основу будущих германо-английских переговоров, Гесс закончил в начале марта 1941 года.

Со слов Пинтша, содержание этих предложений в общих чертах сводилось к следующему: Германия отказывается от претензий на свои бывшие колонии в Африке; Германия готова добровольно ограничить свой военно-морской флот, признавая господство Англии на море; Германия не заинтересована в поражении Британской империи; Германия готова оказать полную поддержку Англии в сохранении ею своей позиции мировой державы; Германия готова оказать полную поддержку Англии в предотвращении ожидающегося после войны мирового экономического кризиса.

Вместе с тем Германия хотела потребовать от Британии возвращения замороженных после 1918 года частных немецких активов за границей, не зачисленных в счет репараций; в счет этих активов Англия обязалась бы после заключения мира поставлять Германии сырье; Германия принимала бы на себя обязательство предотвращать грозящую из СССР большевизацию Европы и получала свободу действий на Востоке, что соответствовало условиям англичан, выдвинутым уже на переговорах в августе 1940 года в Женеве, отмечал адъютант Гесса. Однако на каком уровне велись переговоры, не уточнялось.

«Смысл высказываний Гесса сводился к тому, что вся политика германского правительства в настоящее время направлена, главным образом, на подготовку войны против России. Я помню точно сказанную Гессом в этой связи фразу: «Освободятся силы, связанные на Западе, которые можно будет использовать против России», — процитировал Макаров показания бывшего адъютанта Гесса.

Подготовку этих предложений и полет Гесса на британские острова санкционировал лично Гитлер, отметил Макаров.

«Как мы знаем из истории, дата нападения на СССР Гитлером неоднократно переносилась в связи с объективными обстоятельствами (события в Югославии, Албании и Греции). 3 августа 1939 года Великобритания и Франция объявили войну нацистской Германии, шла „странная война“ между Великобританией и Германией, бомбардировки люфтваффе британской территории, ожидалось вступление в войну США на стороне союзников», — сказал Макаров.

«Начав войну на Востоке, Гитлер столкнулся бы с угрозой войны на два фронта (так оно и получилось в дальнейшем). В этой связи попытка добиться сепаратных переговоров нацистов с англичанами выглядела вполне логичной. Поэтому Гитлер поручил своему заместителю по НСДАП подготовить почву для соглашения с британским правительством», — отметил историк.

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