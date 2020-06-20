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Откровенный ответ серба о сильнейшей армии в мире стёр улыбку с лица генерала США

19:45. 20 июня 2020 164 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Ответ сербского офицера о сильнейшей армии в мире обескуражил генерала США Роберта Неллера, когда тот посещал Белград.

Капитану Вооружённых сил Сербии по имени Милош поручили встретить высоких гостей и организовать им экскурсию. Во время визита в музей воздухоплавания, где американской делегации рассказывали о присутствующих там самолётах ВВС США, Неллер неожиданно перебил экскурсовода и спросил, где он лишился пальцев на руке: “С нами воевали?”

Инвалидность Милош получил во время войны, когда авиация НАТО разбомбила военный аэродром Югославии. Сербский капитан сухо ответил, что не хочет об этом говорить. Но это не остановило Неллера, который тут же задал новый провокационный вопрос, сообщает канал “АББ-Видео“.

Ну и как вам, трудно было биться против самой сильной армии в мире?” - спросил генерал США.

Милош спросил своего собеседника: “Честно?”

И, увидев кивок, рассказал, что он думает о сильнейшей армии в мире.

Если честно, не знаю. Мы никогда против русских не воевали. И даже в час беды, когда они сами на краю бездны находились, они всё равно пришли к нам на помощь. Я не хочу воевать с такой армией. Хорошо, что они нам друзья, – отметил капитан.

Дерзкий ответ сразу стёр улыбку с лица американского генерала и его “свиты”. Впрочем, Неллер не стал лезть в спор. Он поблагодарил Милоша за достойный ответ и объявил о завершении экскурсии.

Фото: US Joint Staff/Globallookpress

Источник

Источник: http://voicesevas.ru/news/52541-otkrovennyy-otvet-serba-o-silneyshey-armii-v-mire-ster-ulybku-s-lica-generala-ssha.html

Метки: новости / в мире

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