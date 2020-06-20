Ленин пришел в Западную Германию

На фоне разгула вандализма по отношению к различным памятникам в США и Западной Европе, в немецком Гельзенкирхене торжественно открылся первый в Западной Германии памятник Владимиру Ильичу Ленину.Трансляцию с открытия вел телеканал Russia Today.Онлайн-трансляция.Само собой, памятник этого всего лишь памятник. Но уж больно символично получилось, отсюда и общественное внимание к этому событию.Марксисты из Гельзенкирхена ходят довольные как слоны. Добились того, чего не удавалось более крупным левым партиям в течение многих лет.У правых из АДГ и ХДС/ХСС само собой полыхает.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5963380.html