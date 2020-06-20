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Ленин пришел в Западную Германию

17:52. 20 июня 2020 33 просмотра Один комментарий Опубликовал:


На фоне разгула вандализма по отношению к различным памятникам в США и Западной Европе, в немецком Гельзенкирхене торжественно открылся первый в Западной Германии памятник Владимиру Ильичу Ленину.
Трансляцию с открытия вел телеканал Russia Today.


Онлайн-трансляция.

Само собой, памятник этого всего лишь памятник. Но уж больно символично получилось, отсюда и общественное внимание к этому событию.
Марксисты из Гельзенкирхена ходят довольные как слоны. Добились того, чего не удавалось более крупным левым партиям в течение многих лет.
У правых из АДГ и ХДС/ХСС само собой полыхает.











Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5963380.html

Метки: Видео, Германия, Ленин, памятники, фотографии

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