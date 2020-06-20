Кого поддерживала Amnesty International?
10:15. 20 июня 2020 32 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Наш комментарий . Конечно, любой болеющий за Платошкина вправе предположить, что отмеченная в заголовке глобальная НГО попросту устроила провокацию против замечательного Николая Николаевича. Т.е. Запад намеренно якобы защищает Платошкина с целью замарать его белоснежную репутацию.
Теоретически, такое вполне возможно (это о провокации, а не о репутации). Однако поддержка Платошкина агентом Госдепа Навальным имеет лишь один смысл: акции Навального в Госдепе сильно просели, и поступило указание выступить в защиту проработавшего в США и в привилегированной американской колонии под названием ФРГ бывшего дипломата.
С целью оттока части навальнят в лагерь платошкинцев, ибо картинка, нарисованная Николаем Николаевичем, несмотря на всю её нереалистичность, согласитесь, во многом приятнее, нежели намалёванное размытое будущее, за которое борется сам Навальный.
Хотя логически мыслящий сторонник Платошкина мог бы резонно возразить: но ведь и поддержка нового социалиста Навальным тоже играет на дискредитацию первого! Играет, но в гораздо меньшей степени, нежели возможная перекачка части навальнинской толпы в стан Платошкина.
Ведь если бы это было не так, то Николай Николаевич, социалист и антилиберал, никогда бы не опустился до того, чтобы публично благодарить либерального выпускника спецкурсов по развалу России, которые Навальный закончил в Йельском университете!
Теоретически, такое вполне возможно (это о провокации, а не о репутации). Однако поддержка Платошкина агентом Госдепа Навальным имеет лишь один смысл: акции Навального в Госдепе сильно просели, и поступило указание выступить в защиту проработавшего в США и в привилегированной американской колонии под названием ФРГ бывшего дипломата.
С целью оттока части навальнят в лагерь платошкинцев, ибо картинка, нарисованная Николаем Николаевичем, несмотря на всю её нереалистичность, согласитесь, во многом приятнее, нежели намалёванное размытое будущее, за которое борется сам Навальный.
Хотя логически мыслящий сторонник Платошкина мог бы резонно возразить: но ведь и поддержка нового социалиста Навальным тоже играет на дискредитацию первого! Играет, но в гораздо меньшей степени, нежели возможная перекачка части навальнинской толпы в стан Платошкина.
Ведь если бы это было не так, то Николай Николаевич, социалист и антилиберал, никогда бы не опустился до того, чтобы публично благодарить либерального выпускника спецкурсов по развалу России, которые Навальный закончил в Йельском университете!
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Узник совести, нашедший свою стаю (отрывок)
…И вот, шестнадцатого июня, правозащитная Amnesty International объявила его узником совести. Почему этот факт столь сильно греет мою душу?
Достаточно посмотреть на то, кого ещё защищала и за кого вступалась эта прекрасная организация.
Например, все помнят сумасшедшего шамана Габышева, которого невероятно поддерживала партия КПРФ, сборище атеистических капиталистов? Amnesty International вступалась за него.
Есть у них ещё один прекрасный узник совести – Эмир-Усеин Куку, который состоял в террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещённой в России, но зато горячо любимой на Украине.
Ещё Amnesty International с невероятной активностью ратовала за «сетевиков», «невинно осуждённых мальчиков», которые готовили теракты, торговали наркотой и успели замочить двух человек, утопив их тела в болоте. Революционных террористов «Нового величия» она так же поддерживает.
Поддерживает Amnesty International и некую Юлию Цветкову, ЛГБТК-активистку, распространявшую порнографию из рисунков женских интимных мест. Я бы посоветовала им защищать ещё двенадцатилетних Вась, рисующих мужские интимные места на заборах. Тогда это будет их настоящим уровнем.
Поддерживают правозащитные демократики и наших «Свидетелей Иеговых». Ребят, ну я понимаю – лесбиянки, террористы… но сектанты? Серьёзно? Неисповедимы пути твои, Господи, которыми ты показываешь всю тупость демократическую.
За наркомана Голунова они тоже вступались. И за Абдулмумина Гаджиева из оппозиционной заштатной газетёнки «Черновик», который финансировал террористов. И Навального, разумеется, Amnesty International тоже любит и лелеет. И так далее и тому подобное. Нет ни одного оппозиционера, террориста, наркомана, правозащитника, нетрадиционного хомячка, за которого не вступалась бы чудесная организация Amnesty International за последние несколько десятков лет в России.
И вот… она встала на защиту прав и совести Платошкина. Одно это палит его, как ни что иное, Платошкина уже сходу можно объявлять иностранным агентом. Но пусть, чёрт с ним.
Это вот… просто чудесно, я считаю. Наш социалистический товарищ наконец-то оказался там, где ему самое место – в компании террористов, наркоманов, активисток-извращенок, сектантов, сумасшедших и прочих рукопожатных личностей.
Там ему самое место.
Удачи, милый Платошкин. Ты наконец-то оказался среди своих.
Энфер
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Это отрывок из публикации отсюда.
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