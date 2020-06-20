Кого поддерживала Amnesty International?

Наш комментарий . Конечно, любой болеющий за Платошкина вправе предположить, что отмеченная в заголовке глобальная НГО попросту устроила провокацию против замечательного Николая Николаевича. Т.е. Запад намеренно якобы защищает Платошкина с целью замарать его белоснежную репутацию.



Теоретически, такое вполне возможно (это о провокации, а не о репутации). Однако поддержка Платошкина агентом Госдепа Навальным имеет лишь один смысл: акции Навального в Госдепе сильно просели, и поступило указание выступить в защиту проработавшего в США и в привилегированной американской колонии под названием ФРГ бывшего дипломата.



С целью оттока части навальнят в лагерь платошкинцев, ибо картинка, нарисованная Николаем Николаевичем, несмотря на всю её нереалистичность, согласитесь, во многом приятнее, нежели намалёванное размытое будущее, за которое борется сам Навальный.



Хотя логически мыслящий сторонник Платошкина мог бы резонно возразить: но ведь и поддержка нового социалиста Навальным тоже играет на дискредитацию первого! Играет, но в гораздо меньшей степени, нежели возможная перекачка части навальнинской толпы в стан Платошкина.



Ведь если бы это было не так, то Николай Николаевич, социалист и антилиберал, никогда бы не опустился до того, чтобы публично благодарить либерального выпускника спецкурсов по развалу России, которые Навальный закончил в Йельском университете!

Конечно, любой болеющий за Платошкина вправе предположить, что отмеченная в заголовке глобальная НГО попросту устроила провокацию против замечательного Николая Николаевича. Т.е. Запад намеренно якобы защищает Платошкина с целью замарать его белоснежную репутацию.Теоретически, такое вполне возможно (). Однако поддержка Платошкина агентом Госдепа Навальным имеет лишь один смысл: акции Навального в Госдепе сильно просели, и поступило указание выступить в защиту проработавшего в США и в привилегированной американской колонии под названием ФРГ бывшего дипломата.С целью оттока части навальнят в лагерь платошкинцев, ибо картинка, нарисованная Николаем Николаевичем, несмотря на всю её нереалистичность, согласитесь, во многом приятнее, нежели намалёванное размытое будущее, за которое борется сам Навальный.Хотя логически мыслящий сторонник Платошкина мог бы резонно возразить: но ведь и поддержка нового социалиста Навальным тоже играет на дискредитацию первого!

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Узник совести, нашедший свою стаю (отрывок)

…И вот, шестнадцатого июня, правозащитная Amnesty International объявила его узником совести. Почему этот факт столь сильно греет мою душу?



Достаточно посмотреть на то, кого ещё защищала и за кого вступалась эта прекрасная организация.



Например, все помнят сумасшедшего шамана Габышева, которого невероятно поддерживала партия КПРФ, сборище атеистических капиталистов? Amnesty International вступалась за него. …И вот, шестнадцатого июня, правозащитная Amnesty International объявила его узником совести. Почему этот факт столь сильно греет мою душу?Достаточно посмотреть на то, кого ещё защищала и за кого вступалась эта прекрасная организация.Например, все помнят сумасшедшего шамана Габышева, которого невероятно поддерживала партия КПРФ, сборище атеистических капиталистов? Amnesty International вступалась за него.



Есть у них ещё один прекрасный узник совести – Эмир-Усеин Куку, который состоял в террористической организации «Хизб ут-Тахрир», запрещённой в России, но зато горячо любимой на Украине.



Ещё Amnesty International с невероятной активностью ратовала за «сетевиков», «невинно осуждённых мальчиков», которые готовили теракты, торговали наркотой и успели замочить двух человек, утопив их тела в болоте. Революционных террористов «Нового величия» она так же поддерживает.



Поддерживает Amnesty International и некую Юлию Цветкову, ЛГБТК-активистку, распространявшую порнографию из рисунков женских интимных мест. Я бы посоветовала им защищать ещё двенадцатилетних Вась, рисующих мужские интимные места на заборах. Тогда это будет их настоящим уровнем.