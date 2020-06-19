Разрушители статуй подбираются к масонам
20:32. 19 июня 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Доколе. Уже и до масонов добрались.
Активисты в Филадельфии облили красной краской памятник Джорджу Вашингтону и Бенджамину Франклину, которые были мало того, что рабовладельцами, так и еще и масонами.
Удаление памятника расисту Джорджу Престону Маршалу в Вашингтоне.
Демонтаж еще одного Колумба. С расчленением статуи. Коламбус.
Еще один Колумб в Коламбусе. Мэрия уже заявила, что статую уберут в интересах "идей разнообразия".
Памятник Шарлю Дидье Дрео в Новом Орлеане. Протестующие отбили нос и расписали ему постамент.
Колумб прячется под покрывалом в Чикаго.
Снятие статуи Джона Саттера в Сакраменто.
Стив Рэй Вон. Памятник в Остине.
Нельсона Манделу прячут в деревянный ящик.
Также снимают памятник владельцу футбольной команды Миннесоты Кальвину Гриффиту за расистские высказывания.
Бывший премьер-министр Канады Пьер Трюдо и его новый блекфейс. Воган, Канада.
Памятник Полу Крюгеру в Претории. Городские власти говорят, что сносит его слишком дорого и лучше потратить деньги на благоустройство прилегающей территории.
Протестующие требуют снести памятник за любые деньги.
Кровавый Бисмарк в Гамбурге.
Черчилль в Галифаксе обклеенный стикерами с обвинениями в расизме.
Памятник бывшему премьер-министру Канады Джону Макдональду в Шарлоттауне.
Трендовые маечки "Разрушитель статуй 2020".
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5962098.html