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Разрушители статуй подбираются к масонам

20:32. 19 июня 2020 89 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Доколе. Уже и до масонов добрались.
Активисты в Филадельфии облили красной краской памятник Джорджу Вашингтону и Бенджамину Франклину, которые были мало того, что рабовладельцами, так и еще и масонами.


Удаление памятника расисту Джорджу Престону Маршалу в Вашингтоне.


Демонтаж еще одного Колумба. С расчленением статуи. Коламбус.






Еще один Колумб в Коламбусе. Мэрия уже заявила, что статую уберут в интересах "идей разнообразия".


Памятник Шарлю Дидье Дрео в Новом Орлеане. Протестующие отбили нос и расписали ему постамент.




Колумб прячется под покрывалом в Чикаго.


Снятие статуи Джона Саттера в Сакраменто.


Стив Рэй Вон. Памятник в Остине.


Нельсона Манделу прячут в деревянный ящик.


Также снимают памятник владельцу футбольной команды Миннесоты Кальвину Гриффиту за расистские высказывания.


Бывший премьер-министр Канады Пьер Трюдо и его новый блекфейс. Воган, Канада.


Памятник Полу Крюгеру в Претории. Городские власти говорят, что сносит его слишком дорого и лучше потратить деньги на благоустройство прилегающей территории.
Протестующие требуют снести памятник за любые деньги.


Кровавый Бисмарк в Гамбурге.


Черчилль в Галифаксе обклеенный стикерами с обвинениями в расизме.


Памятник бывшему премьер-министру Канады Джону Макдональду в Шарлоттауне.


Трендовые маечки "Разрушитель статуй 2020".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5962098.html

Метки: бисмарк, вандализм, вашингтон, Европа, конфедерация, масоны, памятники, США, фотографии, черчилль

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