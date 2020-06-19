Разрушители статуй подбираются к масонам

Доколе. Уже и до масонов добрались.Активисты в Филадельфии облили красной краской памятник Джорджу Вашингтону и Бенджамину Франклину, которые были мало того, что рабовладельцами, так и еще и масонами.Удаление памятника расисту Джорджу Престону Маршалу в Вашингтоне.Демонтаж еще одного Колумба. С расчленением статуи. Коламбус.Еще один Колумб в Коламбусе. Мэрия уже заявила, что статую уберут в интересах "идей разнообразия".Памятник Шарлю Дидье Дрео в Новом Орлеане. Протестующие отбили нос и расписали ему постамент.Колумб прячется под покрывалом в Чикаго.Снятие статуи Джона Саттера в Сакраменто.Стив Рэй Вон. Памятник в Остине.Нельсона Манделу прячут в деревянный ящик.Также снимают памятник владельцу футбольной команды Миннесоты Кальвину Гриффиту за расистские высказывания.Бывший премьер-министр Канады Пьер Трюдо и его новый блекфейс. Воган, Канада.Памятник Полу Крюгеру в Претории. Городские власти говорят, что сносит его слишком дорого и лучше потратить деньги на благоустройство прилегающей территории.Протестующие требуют снести памятник за любые деньги.Кровавый Бисмарк в Гамбурге.Черчилль в Галифаксе обклеенный стикерами с обвинениями в расизме.Памятник бывшему премьер-министру Канады Джону Макдональду в Шарлоттауне.Трендовые маечки "Разрушитель статуй 2020".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5962098.html