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Мир сдался, Россия в шоке: как мы входим в эпоху искусственного интеллекта. Игорь Шнуренко

00:03. 19 июня 2020 35 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Каким мир вступает в эпоху искусственного интеллекта. Какова иерарархия мира ИИ и кто находится на вершине. Предопределено ли наше кибер-будущее или у нас есть выбор. На эти и другие вопросы отвечает криптожурналист Игорь Шнуренко.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5pVbcDy_RHE

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