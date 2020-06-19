Мир сдался, Россия в шоке: как мы входим в эпоху искусственного интеллекта. Игорь Шнуренко
Каким мир вступает в эпоху искусственного интеллекта. Какова иерарархия мира ИИ и кто находится на вершине. Предопределено ли наше кибер-будущее или у нас есть выбор. На эти и другие вопросы отвечает криптожурналист Игорь Шнуренко.
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