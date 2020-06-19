Главная » Невероятное в мире, Политика

Лукашенко объявил о срыве планов по «майдану» в Белоруссии (ВИДЕО)

13:43. 19 июня 2020 75 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Лукашенко объявил о срыве планов по «майдану» в Белоруссии (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что властям удалось сорвать планы по подготовке в стране «майдана», и подчеркнул, что «никому не позволит сломать страну».

Речь о возможном майдане зашла в ходе совещания, посвященного мерам поддержки реального сектора экономики Белоруссии со стороны банковской системы.

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока.

Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно.

Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план — дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану.

Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — заявил белорусский лидер.

Читайте также: Многомиллионные хищения и воздействие на свидетелей: задержан кандидат в президенты Белоруссии (ВИДЕО)

«Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну.

Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что силы, пытающиеся раскачать ситуацию в стране, «используют пацанов 15–17 лет, которые не имеют к выборам никакого отношения».

«Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х.

Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб.

Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают.

В этой части я хочу обратиться к родителям: посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию…

Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев», — заявил Лукашенко.

Реакция Кремля

На слова о «кукловодах из “Газпрома”» уже отреагировали в Кремле.

Напомним, что вчера, комментируя задержание претендента на участие в выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико, председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель заявил, что действиями оппозиционера руководят «кукловоды», которыми якобы являются «большие начальники в „Газпроме“, а может быть, и выше».

«Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами», — заявил 19 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства».

«Это один из приоритетов — защита наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии», — подчеркнули в Кремле.

Читайте также: Путин отреагировал на слова Зеленского, сравнившего СССР и Германию

Источник: https://rusvesna.su/news/1592562305

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости с Украины за 14.03.2014
...На территории области введен план "Сирена" для ...люди, которые уже объявили наш референдум нелегитимным...сделано с целью срыва референдума, намеченного ...вооруженных переворотов и «майданов». После признания ...Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ...
Новости Украины и Новороссии 16 августа 2018
... Павло Семенович64. Майданов Денис Васильович65. Марчуков.... Читайте также: Лукашенко устроил правительственный переворот ...» Эдуард Коваленко объявил голодовку. Сделано это... обвинен в срыве мобилизации и ... для Порошенко: планы предвыборного штаба Известно...
Новости Украины и Новороссии 05 сентября 2019
...из-за его планов провести телемост с ... тут же обвинила Лукашенко в склонности к ... издания, помощник собирался срывать сделку «незалежной» с... Прощай, Виталий, здравствуй, Майдан? К оглавлению | Источник:... rusvesna.su Грызлов объявил о появлении условий для...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 9705 7951
    марина 19 июня 2020 в 14:55

    …Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с белорусским лидером Александром Лукашенко, политики обсудили сотрудничество двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, сообщает пресс-служба Кремля.

    В ходе разговора были затронуты «некоторые аспекты сотрудничества двух стран в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями», говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Также Путин и Лукашенко «в контексте предстоящих 24 июня в Москве торжественных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», акцентировали внимание на особой значимости этого юбилея «для народов двух стран, свято хранящих память о подвиге фронтовиков и тружеников тыла»
    П.С..”О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух,
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,..

    Ответить
    1
  • 19386 1852
    Русофил 19 июня 2020 в 15:17

    Обнуляйся,
    если хочешь быть здоров!
    Постарайся
    позабыть про докторов.
    Водой холодной обтирайся,
    если хочешь быть здоров!

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)