Лукашенко объявил о срыве планов по «майдану» в Белоруссии (ВИДЕО)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что властям удалось сорвать планы по подготовке в стране «майдана», и подчеркнул, что «никому не позволит сломать страну».

Речь о возможном майдане зашла в ходе совещания, посвященного мерам поддержки реального сектора экономики Белоруссии со стороны банковской системы.

«Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока.

Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно.

Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план — дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание), привести страну к некоему майдану.

Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси», — заявил белорусский лидер.

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«Я хочу, чтобы вы понимали, что я ни в коем случае, и по своим функциональным обязанностям как президент по Конституции, и просто как человек, который всю свою жизнь положил на создание этого независимого суверенного государства, никому не позволю сломать эту страну.

Я хочу, чтобы меня понимали вы и другие. Для меня нет большей ценности, чем Беларусь — суверенная и независимая. И на сохранение этой страны я пойду, чего бы мне это ни стоило», — добавил Лукашенко.

Он отметил, что силы, пытающиеся раскачать ситуацию в стране, «используют пацанов 15–17 лет, которые не имеют к выборам никакого отношения».

«Они не помнят Беларусь, из которой мы выходили с вами в лаптях и без штанов в середине 90-х.

Они не помнят этих талонов, не помнят, что мы не могли купить бутылку какого-то молока. Они не помнят, что у нас на трое суток в Минске муки хватало, чтобы испечь хлеб.

Они живут в чистой и светлой Беларуси и думают, что все это упадет им с неба. Понятно, это и наша недоработка, что мы им не объяснили. Но ведь родители это знают.

В этой части я хочу обратиться к родителям: посмотрите, пожалуйста, за своими детьми. Объясните им, что нарушать закон не позволено. Я не хочу, чтобы их дети попали в какую-то сложную ситуацию…

Не надо из ворюг, обуржуевшихся этих банкиров и прочих мошенников, которые там сидят в Белгазпромбанке, делать героев», — заявил Лукашенко.

Реакция Кремля

На слова о «кукловодах из “Газпрома”» уже отреагировали в Кремле.

Напомним, что вчера, комментируя задержание претендента на участие в выборах президента Белоруссии Виктора Бабарико, председатель Комитета госконтроля страны Иван Тертель заявил, что действиями оппозиционера руководят «кукловоды», которыми якобы являются «большие начальники в „Газпроме“, а может быть, и выше».

«Подобные обвинения в адрес международных компаний не могут быть голословными, должны подкрепляться аргументами», — заявил 19 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что интересы крупнейших компаний страны «всегда находятся под защитой российского государства».

«Это один из приоритетов — защита наших компаний, которые работают в других странах, в том числе и Белоруссии», — подчеркнули в Кремле.

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