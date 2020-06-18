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Ликвидация населения – технологии убийства

11:19. 18 июня 2020 67 просмотров Один комментарий Опубликовал:

 

Источник: https://youtu.be/9j90upP9tdg

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 19292 1830
    Русофил 18 июня 2020 в 11:27

    Кстати есть статистика сколько умерли посмотрев Катасонова.
    Да он круче Чикатилы……
    Число умерших за январь-апрель текущего года составило 609,5 тысячи человек на 146 800 000 чел.
    Росстат

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