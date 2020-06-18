Греф и Костин требуют от правительства помогать банкам вместо промышленности и населения

15.06.2020

Главы ведущих банков страны – Сбера и ВТБ, которые за последние 10 лет заработали на российских гражданах сотни миллиардов, не только саботируют указы президента, но и написали письмо правительству с призывом сократить программы помощи гражданам и компаниям в условиях кризиса, а деньги отдать им.

Главы Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин предложили правительству сократить выплаты людям и бизнесу. Об этом в своей авторской передаче рассказал ведущий «Царьград» Юрий Пронько. По его словам, ещё в апреле главы крупных российских банков - ВТБ и Сбера - отправили обращение к правительству с призывом сократить программы помощи гражданам и компаниям в условиях кризиса. В своём обращении банкиры отмечали, что нынешний кризис "не имеет прецедентов за последние 20 лет" и прогнозировали банковские потери. При этом, отмечали представители банковского сектора, программы поддержки граждан и бизнеса бьют по их сфере ещё сильнее и поддерживать надо не граждан, доходы которых все равно упадут и не предприятия, которые все равно закроются, а исключительно их, ибо без корпораций Грефа и Костина Россия, якобы, не выживет.

Итак, в апреле, по словам Грефа и Костина, не справятся с кредитами и множество граждан. «Потенциал роста безработицы и потери дохода заёмщиками выглядит очень серьёзно: это 8% всего трудоспособного населения», — говорится в письме. Само собой, по мнению банкстеров, в такой ситуации надо не новые рабочие места организовывать и не помогать уволенным, а дать денег банкам на погашение долгов, дабы те потом еще увеличили свои доходы с помощью коллекторов и т.п. Как назвать такую позицию оставляем судить вам самим.

Далее в письме рассказывается о том, сколько убытков понесут банки. Вот скриншот из попавшего в прессу письма.

«Мы ожидаем, что в течение второго квартала чистые комиссионные доходы банков упадут примерно на 40–50%», — сказано в письме. По словам банкиров, даже если за оставшееся время рынок полностью восстановится, падение комиссионных доходов по итогам года составит 200 млрд рублей. Затем в связи с эпидемией и кризисом были введены кредитные каникулы для граждан, индивидуальных предпринимателей и компаний, относящихся к малому и среднему бизнесу: можно отложить платёж на срок до 6 месяцев. По оценке глав «Сбера» и ВТБ, банковская система потеряет от этого 160 млрд рублей. Если люди и компании на полгода массово перестанут платить по кредитам, то банкам неоткуда будет взять деньги (возникнет дефицит ликвидности). Средства нужно будет привлекать за счёт новых вкладов, а чтобы сделать вклады привлекательными, придётся повышать ставки по ним. Когда ставки увеличиваются хотя бы на 1 пункт, банковская система теряет 150 млрд рублей. Но и это ещё не всё. Главный удар по банкам нанесут крупные компании, которые не смогут выплатить кредиты вовсе. «На отрасли, включённые президентом и правительством в число пострадавших от кризиса, приходится более 3 трлн рублей кредитов банковской системы», — говорится в письме.

В итоге они буквально требуют от правительства саботировать указы президента по помощи предприятиям и людям, а так же срочно дать денег им. «За последние шесть лет финансовым властям потребовалось потратить около 6 трлн рублей на вливание в бланки и выплаты клиентам банков для того, чтобы разрешить проблемы, порождённые кризисом 2014 года», — напоминают авторы.

Тут мы даже не будем говорить, что если бы те 6 трлн были пущены на планы по прорыву, который Путин оценивал в 8 трлн, то не нужно было бы проводить пенсионную реформу и портить отношение с народом. Здесь главное то, что авторы письма и их банки последние годы жили не то, что не безбедно, а очень дорого-богато. Посмотрим сколько заработал Сбербанк чистой прибыли за последние годы.

Там данные по 2018 год, а в нем по данным сайта «Банки.ру», Сбербанк получил году чистую прибыль в размере 831,7 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Такие данные кредитная организация опубликовала 28 февраля. Показатель увеличился на 11,1% по сравнению с рекордным до этого 2017 годом. Видимо в 2019 году банк потерял деньги и теперь не может покрыть потерь от пандемии. Нет – как пишут на сайте самого Сбербанка, он показал чистую прибыль за 2019 год в размере 845,0 млрд. руб. в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). То есть еще на 13 млрд рублей больше, чем в 2018 году.

Друзья, даже если сложить чистую прибыль не за последние 10 лет, а только за последние два года, то только Сбербанк поимел с граждан и предприятий страны сумму в 1 трлн 676,7 млрд рублей, что в три раза превышает их общие с ВТБ потери от экономического кризиса. И тут возникает вопрос – а где эти деньги? Если у вас денег больше полутора триллиона, то убытки в треть от прибыли за последние два года совсем не критичны и тогда непонятно, чего вообще горевать. А если денег нет, то куда они ушли? Часть, как известно, там потратили на выплату дивидендов как государству, так и иностранным «инвесторам». За сверхуспешный 2018 год на эти цели ушло 43,45% от чистой прибыли в объеме 361,4 млрд рублей. За 2019 год там вообще ничего пока не отдавали и не понятно – будут ли отдавать в «кризисный год» - наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф. Всего на эти цели планировалось направить 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год — 422,38 млрд руб. На вопрос о том, могут ли остаться в силе эти планы, Герман Греф ответил: «Я бы сейчас не брался оценивать вероятность, это будет зависеть от последствий коронавируса, но я бы сказал так, что такая вероятность есть».

Ладно, представим, что они их потратят полностью и получим сумму в 783,8 млрд рублей. Занесем в расходы даже все 500 млрд, которые как бы общие, но вдруг Герман Оскарович решит заплатить за всех и получаем растраты в сумме 1 трлн 273,8 млрд рублей при чистой прибыли в 1 трлн 676,7 млрд рублей и при этом банковская сфера у нас пострадала? Чтобы мы все так страдали...

Притом, если верит Пронько, банки и в этом году неплохо заработали. "Вот эти два деятеля, которые возглавляют госбанки. Теперь никто не может сказать, что Греф руководит не госбанком - Сбербанк принадлежит правительству страны. И вот этот деятель просил правительство не помогать людям. Тут очень важный момент, который будет доминировать в информационном поле. Так, прибыль банков в мае рухнула в 64 раза (до ₽500 млн). Но вы не опасайтесь, у этих деятелей денег достаточно. С января чистая прибыль банковского сектора составляла ₽561 млрд. То есть они косили бабло, когда вовсю действовали карантинные меры. Когда нам запретили выходить из дома, эти рубили. В мае у них всё рухнуло, и они начинают подводить к той мысли, что вы нас спасайте, вы на нас обратите внимание", - высказался ведущий «Царьграда».

Кстати, помимо названного письма Грефа и Костина, банки уже начали перекладывать на клиентов свои расходы. Так, «Известия» сообщают: «Банки в России могут начать брать деньги с клиентов за обслуживание и выпуск карт. Помимо этого, они могут сделать платными использование платежных приложений и колл-центра, а также сократить или вообще убрать программы лояльности. По данным издания, соответствующее заявление есть в письме Ассоциации банков России (АБР), которое она уже направила в правительство.

В общем, мы имеем лицемерие 100 уровня, когда и без того лезущие во власть банкстеры, при падении цен на нефть, сознательно требуют обрушить до конца промышленный сектор и поднять народ на голодные бунты, дабы стать единственными имеющими деньги, а значит и власть в стране. И тут выводы нужно делать не нам, а соответствующим органам.

РИА Катюша

Источник: http://katyusha.org/view?id=14551