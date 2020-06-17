Тайна природы прибыли! Рафаэль Абдулов // Fundamentum #5

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Смыслы скорее обнаруживаются, чем создаются. Если же они и создаются, то не произвольно, а так, как даются ответы. На каждый вопрос существует лишь один ответ — правильный. У каждой ситуации есть только один смысл — её истинный смысл.