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Никогда ещё Россия не была в такой зависимости

09:46. 17 июня 2020 271 просмотр 18 коммент. Опубликовал:

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Источник: https://mmanificarum.blogspot.com/2020/06/blog-post_16.html

Метки: власть, народ, Россия

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18 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4058 3182
    Sergey64 17 июня 2020 в 10:50

    “А вы, друзья, как ни садитесь…”

    Ответить
    1
  • 520 416
    Valeriy Bondarik 17 июня 2020 в 11:15

    ,,,..Привет`ствую Вас..,,,

    Вроди ВСЁ Верно(в принципе Можно согласиться),ОДНАКО-же,
    на ПОСЛЕДНИХ секундах ролика – показан…логатип СБЕРБАНКА…
    [так ЭТО ЧТО...вы,кто призывают к Единству - Зависимы от сбербанка...]
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    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 17-06-2020.

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  • 4225 2941
    чужой 17 июня 2020 в 11:28

    То что было при СССР, это была не лучшая форма. Это было изобретение Сталина, чтобы объединить республики в зависимость по принуждению. Зависимость производственно-транспортно-экономическая.
    Сейчас из России сделали придаток, для жизни других.
    Привили народу всеобщую ненависть к КГБ. А ведь государственная безопасность это не так уж и плохо для народа и государства.
    Сейчас Россия вышла из состояния должника за весь СССР, и перешла на уровень правоприемницы имущества СССР.
    Объединять теперь нужно всех желающих, а не по принуждению.
    Желающих, которые будут достойны для объединения, и выполнят все требования для объединения сами и добровольно.

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    -1
    • 13785 8491
      Maleosчужой 17 июня 2020 в 11:54

      И не только правопреемницы СССР, но ещё и РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, а это ваще жесть! Сейчас только народ России проголосует за СУВЕРЕНИТЕТ – ой, сколько желающих понабежит! Будут клясться в верности, говорить, “шо их заставили”, “шо их неправильно поняли” и прочую блажь.. Ну кого-то мошт и не расстреляют.. славянские народы же добрые…

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      -1
      • 4225 2941
        чужойMaleos 17 июня 2020 в 12:01

        Я год назад здесь писал, что будет второй “мокрый путь” из Ирана.
        Мирославна смеялась, что у меня фантазии.
        Сейчас уже сделали русский “алиэкспресс” и там принимает участие и Индия и прочие.
        Жаль что из РБ участие нищенско-жалостливое.
        Абсолютно не важно кто с кем дружит, кто кого заставил, и кто с кем что делал в одной окопе.
        “Милости просим” начинается на добровольных началах, и по делу а не по пи*дежу.

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  • 15486 10884
    Владимир 17 июня 2020 в 11:39

    “Никогда Россия не была в такой зависимости” от кретинов из НОДа. Кто им бабла интересно подкинул на эту крикливую кампанию

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    1
  • 12465 11551
    жора шапов 17 июня 2020 в 11:53

    Шла, шла , вели, вели , и за 20 лет пришла к окуенной зависимости. Кто привёл – неизвестно , но кто выведет – известно. А куда выведет – опять непонятно. Лохотрон стада продолжается успешно.

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    2
  • 11104 9750
    Руса 17 июня 2020 в 12:04

    РФ совместно со странами БРИКС могут создать
    независимый интернет. Были бы воля и желание,
    а не пустая болтовня.

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    1
  • 13785 8491
    Maleos 17 июня 2020 в 12:05

    Так и есть: стадо дебилов продолжают лохотронить. А народ уже вступил в борьбу за Отечество. По-моему, тут всё уже предельно понятно.

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    -1

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