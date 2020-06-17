Никогда ещё Россия не была в такой зависимости
09:46. 17 июня 2020 271 просмотр 18 коммент. Опубликовал: Maleos
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Май
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Её нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за правильность ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла ситуации. А смысл — это нечто, что нужно скорее найти, чем придать, скорее обнаружить, чем придумать.
“А вы, друзья, как ни садитесь…”
,,,..Привет`ствую Вас..,,,
Вроди ВСЁ Верно(в принципе Можно согласиться),ОДНАКО-же,
на ПОСЛЕДНИХ секундах ролика – показан…логатип СБЕРБАНКА…
[так ЭТО ЧТО...вы,кто призывают к Единству - Зависимы от сбербанка...]
““““““
-СТАТЬЯ:Сбербанк РФ не хочет возвращать КОЛОССАЛЬНЫЕ деньги
Международному казначейству М1
- С А Й Т:prezident.onLine ОТ 17-06-2020.
[Интересно - а КАК отреагирует на "эТО" НЫНЕшняя власть(ПВВ)России...]
- – - – -
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 17-06-2020.
То что было при СССР, это была не лучшая форма. Это было изобретение Сталина, чтобы объединить республики в зависимость по принуждению. Зависимость производственно-транспортно-экономическая.
Сейчас из России сделали придаток, для жизни других.
Привили народу всеобщую ненависть к КГБ. А ведь государственная безопасность это не так уж и плохо для народа и государства.
Сейчас Россия вышла из состояния должника за весь СССР, и перешла на уровень правоприемницы имущества СССР.
Объединять теперь нужно всех желающих, а не по принуждению.
Желающих, которые будут достойны для объединения, и выполнят все требования для объединения сами и добровольно.
И не только правопреемницы СССР, но ещё и РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, а это ваще жесть! Сейчас только народ России проголосует за СУВЕРЕНИТЕТ – ой, сколько желающих понабежит! Будут клясться в верности, говорить, “шо их заставили”, “шо их неправильно поняли” и прочую блажь.. Ну кого-то мошт и не расстреляют.. славянские народы же добрые…
Я год назад здесь писал, что будет второй “мокрый путь” из Ирана.
Мирославна смеялась, что у меня фантазии.
Сейчас уже сделали русский “алиэкспресс” и там принимает участие и Индия и прочие.
Жаль что из РБ участие нищенско-жалостливое.
Абсолютно не важно кто с кем дружит, кто кого заставил, и кто с кем что делал в одной окопе.
“Милости просим” начинается на добровольных началах, и по делу а не по пи*дежу.
“Никогда Россия не была в такой зависимости” от кретинов из НОДа. Кто им бабла интересно подкинул на эту крикливую кампанию
П.п.6 и 7 https://mmanificarum.blogspot.com/p/blog-page_8.html
Шла, шла , вели, вели , и за 20 лет пришла к окуенной зависимости. Кто привёл – неизвестно , но кто выведет – известно. А куда выведет – опять непонятно. Лохотрон стада продолжается успешно.
А суть всегда одна – SHUT UP AND GIVE YOUR MONEY!
РФ совместно со странами БРИКС могут создать
независимый интернет. Были бы воля и желание,
а не пустая болтовня.
С этого тоже можно начать. Рубить ПАУТИНУ, создавать СВЯЗИ.
Так и есть: стадо дебилов продолжают лохотронить. А народ уже вступил в борьбу за Отечество. По-моему, тут всё уже предельно понятно.
Вступают в партию , или в гуано. Что, иногда , одно и то – же.
Да стоит только на Женю Федорова посмотреть и все становиться ясным,что за контингент е его партии НОД.
Веселуха с Федоровым,как он признает себя коллаборационистом,ведущий с трудом удерживается от смеха – https://pandoraopen.ru/2020-06-13/vspomnit-vse-dmitrij-potapenko-protiv-evgeniya-fyodorova-debaty/
Ты не про то ли, как советский народ в Великую Отечественную вступил?.. Круто…
Советский народ Выстоял и Победил в Великой Отечественной войне.
Это какой такой народ борется за свое отечество если вы прославились на ЯП заявлениями о “рашен дебилах”, так какой народ то?
И для почину нарисовал на плотине Саяно-Шушенской ГЭС, производства СССР, свой логотип “РОССИЯ”.
Сова подписывает горшок для подарка Иа-Иа и входит в долю…