Ключ к пониманию всех процессов. Кому пошли 16 трлн долларов. Валентин Катасонов
Как события 76-летней давности отражаются на современном мире. Кому пошли 16 трлн долларов и почему это пытались сохранить в тайне. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Катасонов.
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