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Ключ к пониманию всех процессов. Кому пошли 16 трлн долларов. Валентин Катасонов

22:46. 17 июня 2020 166 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как события 76-летней давности отражаются на современном мире. Кому пошли 16 трлн долларов и почему это пытались сохранить в тайне. Об этом и многом другом рассказывает доктор экономических наук Валентин Катасонов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uN-sNb1_3Z8

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