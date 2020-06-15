Неслучайные протесты: кто и зачем раскачивает США

Чем дольше в США проходят акции протеста, тем становится очевиднее, что ситуация была спланирована и каждый ее участник пытается получить свое. Да, в Штатах по сей день можно встретить примеры сегрегации, хотя полностью ее отменили в 1970-м году. Но также в США существует и абсурдная толерантность, переходящая все грани разумного.

Так что в целом ситуация двоякая, но понятно одно — даже если изначально все началось само по себе, разжигать протестные настроения продолжили специально. Впрочем, возможно, все было спланировано с самого начала. Особенно, учитывая новые обстоятельства.

Журналист Юлия Витязева выяснила, что Мариаме Каба — приспешница «отца цветных революций» Джорджа Сороса. Дамочка призывала «отменить полицию», о чем лично писала на страницах New York Times.

Она пыталась доказать, что американские полицейские не занимаются ничем важным, а лишь выписывают штрафы за парковку, контролируют дорожное движение, разруливают жалобы на шум и совсем не борются с преступностью.

«Они проводят большую часть своего времени, реагируя на жалобы на шум, публикуя информацию о парковке и дорожном движении, а также решая другие вопросы, не связанные с преступностью», — написала активистка, отметив, что полисмены сами то и дело нарушают закон.

В полиции США существует своя градация. И есть люди, которые выписывают штраф за парковку, те, кто приезжает на бытовые вызовы. Но существуют и детективы, расследующие преступления. «Оборотни в погонах» и убийцы афроамериканцев тоже не редкость, но не все, и это не причина закрывать полицию. Хотя нельзя отрицать, что в США подобных случаев слишком много, но это надо решать иначе — как минимум, пересмотреть полномочия правоохранителей.

Тем временем Каба заявляет, что «меньше полицейских — значит, меньше вероятность жестокого обращения и убийства людей».

Но ведь это же абсурд. Впрочем, учитывая, что дама получила стипендию от «Фонда открытого общества» Сороса, все становится на свои места.

Видимо, «отец цветных революций» решил на этот раз пошатать и США. Правда, неизвестно, с какого момента он вступил в игру. Хотя, вероятнее всего, он планировал все изначально и буквально лично зажег спичку.

Не просто так все это началось незадолго до президентских выборов.

Рейтинги Трампа и без того не были высокими, а теперь, видимо, рухнут еще больше. Сам он тоже себе не помогает. Особенно, когда делится в Тwitter радостью от того, что силовики доминируют и давят протестующих.

Впрочем, стоит отметить и неприемлемые действия самих протестующих. Любые митинги в итоге превращаются в мародёрство. Вторая волна протестов началась в Атланте после убийства Рейшарда Брукса. Он отнял у полицейского электрошокер и начал убегать. Все это мужчина проделывал в пьяном виде. Хотя стрелять на поражение в этом случае — преступление. Но отменой полиции проблему не решить.

Ситуация в США двоякая — да, чернокожее население достойно уважения со стороны правоохранителей. И все же не стоит доводить все до погромов и абсурда, так как именно этого хотят организаторы происходящего, играющие на эмоциях людей.

«Отмена полиции» — обратная абсурдная сторона медали и не выход. Американским властям надо взять себя в руки, решив проблему организованно и цивилизованно. И кто-нибудь угомоните уже Сороса. Старик на ладан дышит, а все балуется революциями.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»