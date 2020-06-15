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Катынское дело: Записка Шелепина

18:40. 15 июня 2020 146 просмотров 2 коммент. Опубликовал:
Источник: zen.yandex.ru

Подделка документов — это статья 327 УК РФ. Документы из так называемой «Особой папки №1», в том числе и записка Шелепина, имеют явные признаки подделки. Пользуясь этими документами «обличители» преступлений СССР поливают грязью историю страны. Все сомневающиеся записываются в «радикал-сталинисты», не зависимо от своей принадлежности к политическим конфессиям…

История появления этих документов крайне туманна и в широком обиходе циркулирует две: версия Яковлева и версия Волкогонова. Более подробно об этом изложено в статье «Катынское дело: Записка Берии». В комментариях к статье читатели справедливо указывают о наличии ещё нескольких версий появления этих документов, например — версия адвоката Макарова. Но эта версия, как и другие, не входит в прямое противоречие с двумя основными, если только неувязка по датам. Но это можно списать на профессиональную забывчивость борцов с тоталитаризмом.

Конструктивная критика является коньком настоящего либерала.

Такой комментарий появился в обсуждении статьи «Беспокойные покойники: ротмистр Станислав Кучинский». В статье приведен скрин части записки Шелепина с указанием точного числа «расстрелянных»
злобными чекистами польских офицеров. Числа из записки и так называемых транспортных списков совпадают. Только в транспортных списках есть ещё и фамилии убиенных.

Наличие «живых покойников» ставит крест на знаке равенства между людьми из транспортных списков и «убитых» по приказу того, чье имя нельзя называть… А равно, под большим сомнением в подлинности оказывается и записка Шелепина. Ну, если только не выдвинуть версию: чекисты, что б отчетность не нарушать, расстреливали, например, сослуживцев! А что? Чекисты могут и не такое, вам любой либерал подтвердит!!!

Записка Шелепина или маразматик в КэГэБи

Этот документ находится на портале Росархива. Ознакомится с ним может любой желающий. Его подлинность установлена, правда не понятно кем — фамилии экспертов не разглашаются. Что же, посмотрим какой «дебил» — это медицинский диагноз — возглавлял КГБ СССР.

http://portal.rusarchives.ru/publication/katyn/05.shtml Страница 1

Начнем с того, что писать письмо от руки, при наличии пишущей машинки, — прямо оскорблять начальника, а уж писать чертежным шрифтом… Это больше похоже на издевательство. Либеральная версия гласит, что Шелепин писал от руки, так письмо было «тайной» и доверить эту тайну машинистке он не мог. Слово «тайна» является любимым словом либералов: «тайный расстрел», «тайное захоронение» и так далее.

Простите, но это бред! Во-первых, Шурик Шелепин прекрасно знал как пользоваться машинкой — он начинал карьеру с низов. Был секретарем комсомола в институте, затем заместителем политрука эскадрона 157-го полка 24-й Московской кавалерийской дивизии. На этих должностях он напечатал не одну сотню страниц, лично; во-вторых, на кой ляд он сдал на регистрацию этот «секретнейший» документ в канцелярию, где с ним мог ознакомится не один десяток человек? Да ещё и отправил по почте в другую канцелярию! Не проще на словах Хрущеву все рассказать, край — лично записку передать?

http://portal.rusarchives.ru/publication/katyn/05.shtml Страница 2

Откровенное хамство Шелепина продолжается — подписавшись полным своим титулованием, он элементарно оскорбляет «Товарища Хрущева».

Кроме оскорблений Шелепин счел необходимым продемонстрировать свою полную профессиональную непригодность. Смысловая нагрузка в данном манускрипте отсутствует полностью. Чего только стоит пассаж о «военнопленных и интернированных». Любой двоечник юрфака вам скажет, что это неравнозначные и далеко не тождественные понятия. Но, давайте дадим слово либералам!

Скрин novayagazeta.ru/articles/2008/05/08/38132-unichtozhit-vse-dela-na-rasstrelyannyh

Как все просто! Какое красивое слово «неточность». Видать подзабыл Шелепин, что сам её и переименовывал, будучи делегатом на съезде. Председатели КГБ они такие, это вам не Моссад.

Скрин novayagazeta.ru/articles/2008/05/08/38132-unichtozhit-vse-dela-na-rasstrelyannyh

Тут все за гранью разума. Боясь «расконспирации» Шелепин пишет письмо с прямым указанием, что расстрел поляков дело рук СССР… И предлагает уничтожить учетные дела, которые никак не доказывали расстрел поляков органами НКВД, весь мир знал что они у нас были, а документы доказывающие расстрел — оставить! Нормально, нет?

А. Шелепин. Кадр из интервью 1993 года

Про даты на записке и говорить не хочется… Отправлено в 1959 году, а канцелярию оно пришло в 1965… Почта России — у нас давние традиции!

Протоколов тройки и актов о приведении приговоров в исполнение в «особой папке №1» не оказалось, а записка Шелепина, так боявшегося расконспирации, оказалась… «Ой, как удобно», — говаривал один киноперсонаж.

Кстатипочему у данной папки №1? Если есть предположения — пишите в комментариях.

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Источник: https://nstarikov.ru/katynskoe-delo-zapiska-shelepina-116129

Метки: чит.клуб

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 14629 11125
    Sergeev 15 июня 2020 в 19:07

    Операция прикрытия, стряпаем заведомо поддельный документ, распространяем его и тут же опровергаем. А потом кто настоящему поверит, в котором то же самое.

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    2
    • 19152 1814
      РусофилSergeev 15 июня 2020 в 21:33

      Операция “Срубить бабла по лёгкому”.
      Запускаем фейк и дезу.
      Народ ломится опровергать или поддерживать.
      На сайте срачЬ но активность.
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