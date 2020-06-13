О требованиях Автономной Зоны Сиэтла
16:32. 13 июня 2020 284 просмотра 14 коммент. Опубликовал: feedmatic
Список требований коммуны Автономной Зоны Сиэтла к властям города.
Народная Республика Капитолийского Холма
Можно иронично предположить, что с городом злую шутку сыграл привезённый в своё время из Чехословакии на потеху американским мажорам памятник Ленина. Смеялись над вождём, наряжали на всякие гей-парады, а теперь под надзором Ленина образовалась целая «народная республика». Своего рода магическое влияние бронзового исполина, которого так боятся все антикоммунисты мира, на исторический процесс. Сначала на Донбассе вокруг памятников Ленину сформировались народные республики, а теперь это поветрие перекинулось и на США.
На сайте у сиэтловских коммунаров сказано примерно следующее:
«Брошенная полицией и оставленная на сожжение, эта зона была осаждена анархистами, сторонниками BLM и другими протестующими, которые с тех пор превратили ее в нецензурное сообщество, основанное на взаимопомощи. По сути, CHAZ — это оккупация Капитолийского холма, а не официальная декларация независимости. В самоуправляемых кварталах вы можете найти продавцов продуктов питания, ежедневные марши, общественные кинопоказы и общественные советы, которые проводятся в течение всего дня».
Видно, что вопреки романтике соединения негритянского движения с бронзовым Лениным, несмотря на громкое название своего предприятия, протестанты лишь «оккупируют» кварталы, выдвигая требования в основном к муниципальной власти.
От лица угнетаемых негров они требуют следующего.
1. Распустить полицейское управление и «аппарат уголовного правосудия» Сиэтла.
2. Полностью отменить финансирование полиции, в т.ч. отменить пенсии полицейских.
3. До момента роспуска полицейского управления наложить полный запрет на применение насилия.
4. Положить конец патрулированию школ полицией (американские школы охраняют 46 тыс. полицейских, которые регулярно попадают в различные расистские скандалы).
5. Перепрофилировать строящуюся в Сиэтле тюрьму для малолетних преступников.
6. Инициировать полномасштабное расследование прошлых и нынешних случаев жестокого обращения со стороны полиции в Сиэтле и Вашингтоне, а также повторно открыть все прекращённые дела (это требование также к федеральному правительству и правительству штата, в нём имеется перечисление конкретных фамилий и дел для примера).
7. Возместить ущерб жертвам полицейского произвола в форме, которая будет определена позднее.
8. Огласить имена полицейских, причастных к жестокости. Отменить привилегии анонимности госслужащих в данной сфере.
9. Пересмотреть дела всех осужденных за насильственные преступления негров с составом присяжных из негров.
10. Декриминализировать ответственность за протесты и амнистировать протестантов (перечисляются для примера конкретные фамилии).
11. Освободить всех осужденных за преступления, связанные с марихуаной, и реабилитировать их.
12. Освободить всех осужденных и арестованных за сопротивление задержанию, если нет иных обвинений.
13. Предоставить право голосования всем осужденным.
14. Отменить прокурорский иммунитет до момента роспуска полицейского управления Сиэтла.
15. Упразднить тюрьмы для малолетних и частные коммерческие тюрьмы.
16. Создать систему альтернативного уголовного наказания в виде «восстановительных систем».
17. Предоставить право создавать народные дружины для борьбы с преступностью.
18. Возвратить всё имущество жителей, хранящееся в бюро находок полиции.
19. Справедливо расследовать случаи тех, кто подвергся сексуальным домогательствам или насилию со стороны полицейского управления Сиэтла или тюремных надзирателей в штате Вашингтон.
20. Ввести обязательное использование нательных видеорегистраторов полиции с публикацией записей в интернете до момента роспуска полицейского управления.
21. Направить финансирование полиции после роспуска управления на здравоохранение, бесплатное государственное жилье, образование (в т.ч. увеличить зарплату учителей и уменьшить средний размер школьного класса), организацию услуг для мигрантов, не имеющих документов, развитие в целом, в т.ч. благоустройство.
22. Инициировать деджентрификацию (прекращение заселения бедных кварталов богатыми белыми).
23. Ввести контроль за величиной арендной платы.
24. Восстановить городское финансирование искусства и культуры, чтобы восстановить некогда богатую местную культурную самобытность Сиэтла.
25. Ввести бесплатное обучение в колледже, в т.ч. для негров.
26. Запретить практику «зачистки бездомных».
27. Ввести децентрализованный избирательный процесс, предоставить жителям Сиэтла возможность выбирать кандидатов на государственные должности людей из рабочего класса. Отменить бюрократические барьеры для баллотировки на государственную должность.
28. Ввести практику найма в больницы и медицинские учреждения Сиэтла негров для оказания помощи и работы с неграми.
29. Поддержать бизнес негров.
30. Создать службу психологической помощи населению.
31. Уделить больше внимания истории негров и индейцев в учебной программе.
32. Ввести дополнительные профессиональные требования к учителям, врачам и журналистам.
33. Снести все памятники деятелям Конфедерации.
Если рассматривать данное заявление как программу коммуны, то очевидно, что её участники игнорируют не только победный опыт коммунистических революций, но даже опыт Парижской коммуны, которая вроде как близка им по духу. Коммуна управляется общим собранием протестующих, которых насчитывается до двух тысяч человек. Видимо, данные требования являются демократическим выражением политического сознания протестующих.
Видно также, что никакого отношения к вопросу о власти данное предприятие не имеет, являясь по форме очередным «майданным» палаточным лагерем, призванным в этом случае решить насущные проблемы города так, как это понимают протестующие.
По своему политическому смыслу вышеизложенные требования являются социал-демократическими, направлены на улучшение отдельных элементов капиталистической системы. Никакого классового, прогрессивного содержания в них нет. Они вполне могли бы быть частью заурядной программы буржуазной политической партии левого толка. Такая партия, между прочим, уже давно напрашивается в двухпартийной системе США в качестве укрепления политической надстройки капитализма.
Разумеется, создание такой (абсолютно безопасной для капитализма) коммуны активно используется в предвыборной борьбе демократической партии против Трампа.
https://prorivists.org/46_chaz/ – полностью по ссылке
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5944971.html
Интересно, всё за негров хлопочут, а около памятника все белые. И как они свою полицию ненавидят!
Так и на Украине русские воюют ЗА бандеровцев.
От такой пердимонокль.
Скачут рогули а в армии только русскоязычные.
А в Америке им пора ваксой мазаться ))
Кстати вспоминая ХОХЛОВ они и скакали и перестали ЧЁТКО по команде.
Кстати и вирус и пришёл и ушёл тоже по команде ))
Сбылась мечта дедушки Ленина, осуществился экспорт революции ))))))))
Как бы из Сиэтла его Мавзолей к себе не потребовали ))))))))
Довольно с них и чугунного, тоже забористый дядька оказался.
)))))))))))
” Как пошли наши ребята
В красной гвардии служить —
В красной гвардии служить —
Буйну голову сложить!
Эх ты, горе-горькое,
Сладкое житье!
Рваное пальтишко,
Австрийское ружье!
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!”
Двенадцать. стих 3 А.А. Блок
Родине пора послать ПОМОЩЬ Американскому народу.
Стариковыми,Сёмиными,Зюгановыми.
Гоблинов туда отправить и проч страдальцев за справедливость.
Вспоминая сколько из Америки в своё время привёз Троцкий.
Полный пароход.
Вернуть с процентами.
ПИСЯТ пароходов.
Чтоб почеснаку и справедливо
Хорошая мысль.
А сколько вывез?
Хрен им.
Но могут купить Суперджетов и летать смотреть.
Не дорого )))
Они не КАМИКАДЗЕ на них летать!
Хорошо финансируют неокомунистов: большое количество статей на ЯПе, хотя для думающего человека там никакого полезного содержания, наверное на правах рекламы. Начал читать, думал дельные рассуждения будут, а про эти требования есть о чём поговорить, смотрю – опять комунисты, так ихняя теория для необразованных рабочих в 1917 году, а здесь эзотерики, которые по определению философы)).
Если концептуально, то по моему мнению:
1) По здравому смыслу требовать у власти могут только те группы лиц, кто приносит этой власти и/или стране и/или народу хоть какую то пользу, и вообще в принципе занимается созидательной деятельностью в материальном, культурном и социологическом смысле, а не преступники прикрываясь левыми лозунгами социальной справедливости. Кто способен что либо созидать. Так как государство по моему мнению, должно приоритетно ценить тех, кто создаёт его благосостояние, его обеспечивает, и в данном случае защищать их от воинствующих дармоедов-паразитов с правыми и левыми политическими лозунгами и преступников, потому что оно(государство) на них держится. Есть и государства-объединения грабителей, есть гибриды типов, но это большая тема. Пользы от не способных созидать разрушителей и простых паразитов не будет ни во власти ни в какой сфере деятельности. Если только при сильной власти которая их сможет заставить, а через несколько поколений переформатировать.
2) Просьбы должны быть о помощи в конкретной созидательной деятельности на благо общества. А не требования о разрушении общественных устоев типа роспуска полиции.
Если по конкретике, то думаю демагогические приёмы в требованиях об упразднении полиции и неподсудности негров думаю и так всем понятны.