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Жизнь в Автономной Зоне Сиэтла

14:20. 14 июня 2020 189 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Видео из Автономной Зоны Сиэтла, которая уже несколько дней живет без полиции и отдельно от местной мэрии, которая существованию анклава не препятствует. Полиция прекратила попытки проникнуть в Автономную Зону и на вызовы оттуда не реагирует, фактически отдав ситуацию в АЗС на откуп местным "силам охраны правопорядка".
Губернатор выступает решительно против ввода войск и Национальной гвардии для ликвидации АЗС. Основной нарратив демократов – это чудесный эксперимент, который сам рассосется, когда будут выполнены его требования.
СМИ поддерживающие Байдена и демократов в целом очень мягко комментирует происходящее в Сиэтле, в то время как СМИ поддерживающие Трампа и республиканцев беснуются и требует прекратить этот балаган, пускай даже и силой.

Порядок в АЗС как и ранее поддерживают вооруженные и невооруженные члены коммуны (по фото и видео не более 10-15 человек со стволами – пистолеты + 3-4 штурмовых винтовки), которыми руководит рэпер Soundcloud. В интервью американским СМИ представители АЗС подчеркивают, что их требования носят социально-экономический характер и вопрос о выходе из США или отделения от штата не стоит – по их заявлениям, они хотят изменить жизнь в своем городе и расширить влияние общественности на вопросы безопасности и самоуправления.
В общем, эксперимент существует уже дольше, чем пресловутая Орегонская Народная Республика, которую быстро прихлопнули.

















В успех этого проекта не верится абсолютно, но все равно интересно, сколько он сможет в таких условиях протянуть.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5947355.html

Метки: автономная зона сиэтла, анархизм, Видео, либерализм, протесты, сиэтл, США

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 3403 3207
    KT 14 июня 2020 в 17:41

    “В успех этого проекта не верится абсолютно, но все равно интересно, сколько он сможет в таких условиях протянуть.”
    А если попробовать отключить электричество,воду,не завозить продукты питания?”2-3 дня протянут?

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