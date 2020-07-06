Митинг “Черных пантер”
02:19. 6 июля 2020 324 просмотра 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Вооруженная негритянская милиция штата Джорджия потребовала удалить один из крупнейших мемориальных объектов Конфедерации в США на горе "Стоун Маунтин".
В субботу в штате Джорджия в государственном парке «Стоун-Маунтин» прошла мощная вооруженная группировка чернокожих ополченцев с требованием убрать один из крупнейших конфедеративных памятников страны. Группа, называющая себя «Не F *** in Around Coalition» (NFAC), также бросила вызов крайне правым группам, таким как Boogaloo Bois и Three Percenters, чтобы встретиться с ними в День независимости. Огромный кварцевый памятник Конфедерации около Атланты, штат Джорджия, украшен резьбой Роберта Ли, Джефферсона Дэвиса и Томаса Дж. "Каменная стена" Джексона. Место является печально известным местом встречи Ку-клукс-клана, который "возродился" на Стоун Маунтин в 1915 году.
Чиновники парка заявили, что протест, в котором приняли участие около 200 человек, прошел мирно, добавив, что они уважают право Первой поправки для собраний в государственном парке.
Отряды Черных Пантер в Сиэтле.
В общем, эти деятели выглядят более организованно, нежели клоуны из "Автономной Зоны Сиэтла".
К этой горе раньше ходили совсем другие марши.
Но те времена прошли.
Митинг в защиту 2-й поправки в Ричмонде.
Как не трудно заметить по ППШ, русский след в очередной раз очевиден.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6001045.html
Пустая и бесполезная фигня пиндосия не в на, Трамп не Янукович и печеньки дятлам никто не привезет. Эти памятники для пиндосов макивара не во что они их не ставят нет для них святого кроме денег и гашиша. Просто засиделись люди на карантине а там жарко.
А вот интересно, ставки принимать уже начали?
а ведь достаточно пару точных выстрелов неизвестного снайпера и СШа начнёт дымиться и коптеть..вот тут самое время пирожки раздавать ..
На самом деле можно было США подорвать, на их пять баптистов посылать в ответку одного батяньку православного и бабла ему на дорожку. Бородатые споили бы Пиндосию за четыре года, теперь баптистов запретили, всё, шансов нет.
Там ставки никогда не отменяли, это тут как говорил Фукс Жиглову – правила игры постоянно меняют, мы то за царя, то за советы теперь снова за царя, даже Романов лично Собчак дал по репе. Какие тут ставки только на мордобой футбол выбор не велик.