Е.Ю.Спицын, Н.В.Асонов и Н.А.Останина на “Красной линии”. “Точка зрения. День национального позора”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=zaeC1WX3fEI
Ну че достаточно исчерпывающе.
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Ну че достаточно исчерпывающе.