Е.Ю.Спицын и Н.В.Асонов на канале “Красная Линия”. “Темы дня. Уроки августовского “путча””

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5Gskh1AC0g0
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Надо упрощать вещи, жить аскетичнее и выигрывать время, чтобы вместо этого его терять. Стремитесь накопить и совершенствуйте жизнь духовную. Дни и ночи посвящайте усовершенствованию души.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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