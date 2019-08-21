Е.Ю.Спицын, Н.В.Асонов, М.Л.Шевченко и Н.Н.Платошкин в программе “Темы дня. История и современность”

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Jwi2M5squVI
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Чем больше наше тело изнежено и выхолено, тем наш дух становится слабей. Всякая роскошь только растлевает наше тело и ослабляет нашу душу.
— Фёдор Филиппович Конюхов
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