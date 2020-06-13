Чем грозит ненавистникам России появление статьи 67.1 в Конституции РФ? – 12 Июня 2020 – Новости Нашей Планеты – Наша Планета

Неимоверный вой противников изменений в Конституцию Российской Федерации, предложенных Президентом и уже принятых Государственной Думой и Советом Федерации, несколько утихший в период пандемии короновируса, вновь усиливается с каждым днём.

Когда четыре месяца назад я писала статью «Би-Би-Си и бибисята встали грудью за Конституцию 1993 года»,

https://cont.ws/@prikhojanka/1572030 авангард противников этих поправок в лице ведущих СМИ Запада был уже очевиден. Тусовка подтанцовщиков тоже была понятна.

С тех пор сложно найти хоть одно западное или прозападное СМИ или хоть одного прозападного блогера, которые не оттоптались бы на этой теме с очевидным желанием втоптать её в лютую грязь.

Как довести антипоправочную кампанию до полного маразма, нам наглядно продемонстрировал конто-блогер и по совместительству пропагандист светлоликой американской красивой жизни, слегка подзастрявший в своей мечте скорее полетать на Боинге МАХ-737.

Дружный и оголтелый натиск на конституционные поправки свидетельствует о том, что именно этим шагом наш Президент задел глобалистов и их пятую колонну за самое больное и уязвимое место. А посему попробуем разобраться в опасности тех или иных статей для наших геополитических оппонентов.

Начать мне хочется с предлагаемой ко включению в Конституцию статьи 67.1, о которой мало говорят:

Статья 67.1

1. Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.

2. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

3. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

4. Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения».

Помимо антиювенального приоритета семейного воспитания, отнюдь не случайно прописанного именно в этой статье, здесь кроется очень большая и очень опасная геополитическая бомба.

Она заключается в том, что Россия, впервые с 1917 года, провозгласила свою многовековую преемственность.



которым стояла тысячелетняя истории России, известно также и стремление части российского общества отречься ото всего советского, вычеркнув 70-летний период истории СССР. Те, кто хотел бы всю историю России начать с распада СССР, также весьма активны в информационном поле. Правда, с легитимностью у них проблемы.



Даже скорбная для многих дата – 12 июня 1990 года – провозглашение Россией своего суверенитета – после принятия этой поправки обретает иной смысл. Этот смысл будет закреплен 1 июля 2020 года.

Потому что 1 июля 2020 года, во всех этих отречениях предлагается поставить точку и признать, что мы живем в стране с великой тысячелетней историей, что мы – правопреемники как великих русских князей и полководцев, мореходов и первооткрывателей, так и маршалов Жукова, Конева и Василевского, Алексея Мересьева и Юрия Гагарина, академиков Вавилова, Курчатова и Королева. Что мы помним и чтим своё родство.

Значение этой поправки выходит далеко за пределы исторической памяти и преемственности поколений как основы воспитания российской молодежи.

Появление этой новой статьи в Конституции России имеет прямое экономическое и геополитическое значение.

В чем же оно заключается?

Прежде всего, она расширяет границы правопреемства Российской Федерации от СССР. Россия изначально признала своё правопреемство от СССР. В Законе о международных договорах Российской Федерации (ст.3) сказано, что он распространяется на договоры, в которых Россия участвует как продолжатель СССР.

Россия продолжила членство СССР в Совете Безопасности как тот же самый субъект международного права, сменивший свое наименование, и от которого отделились некоторые части.

24 декабря 1991 г. было направлено официальное Послание Президента Российской Федерации Генеральному секретарю ООН, в котором, со ссылкой на упомянутое выше решение Совета глав государств СНГ, сообщалось о продолжении членства СССР в OOH Российской Федерацией.

Генеральный секретарь ООН направил текст послания всем членам ООН и, ссылаясь на мнение юридического департамента Секретариата ООН, предложил считать, что это обращение носит уведомительный характер, констатируя реальность, и не требует формального одобрения со стороны ООН.

О согласии с таким подходом сообщили все постоянные члены Совета Безопасности и другие ведущие страны. Таким образом, с 24 декабря 1991 года Российская Федерация продолжила членство СССР в ООН, включая членство в Совете Безопасности.

Двенадцать членов ЕС в Брюсселе и Гааге 23.12.1991 г. подписали "Заявление двенадцати" "О будущем статусе России и других бывших республик", в котором приняли к сведению, что права и обязательства бывшего СССР «будут продолжать осуществляться Россией».

Такое "продолжение" именуется в международном праве "континуитетом".

21 декабря 1991 года решением совета глав государств СНГ за Российской Федерацией было признано право на континуитет от СССР, а также на принятие советского членства в ООН и постоянного членства в Совете Безопасности. Секретариат Организации Объединенных Наций разослал это решение всем членам ООН, и ни от кого не последовало возражений.

31 января 1992 года во время заседания Совета Безопасности ООН с участием глав государств и правительств членство Российской Федерации в этой организации было зафиксировано окончательно. Причем членство ООН к России перешло 24 декабря 1991 года, т. е. в момент прекращения существования Советского Союза.

Новация в Конституцию РФ расширяет это понятие:

«Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации».

Как видим, здесь добавлен текст, который наши небратья истово не хотят видеть в Основном Законе России,- текст про правопреемство в отношении обязательств и активов СССР за пределами России.

Ведь в своё время России взяла на себя все долги СССР в обмен на молчаливое согласие бывших братских республик не претендовать на имущество СССР за его рубежами. А это огромные активы в виде недвижимости на сотни миллионов долларов.

В августе 2017 года Минфин России сообщил, что наша страна погасила последний внешний долг бывшего СССР, заплатив $125,2 млн Боснии и Герцеговине.

В 2007 году заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак в интервью "Российской газете" рассказал, что к концу 1991 года государственный внешний долг Союза составлял $96 600 млн. В разных источниках встречаются и еще большие цифры — вплоть до $140 млрд. Официальные российские ведомства не приводят данных за тот период — первые данные Центробанка датируются 1994 годом. Тогда с учетом процентов обязательства составляли $104 507 млн.

Изначально план был примерно таким: в октябре 1991 года 12 бывших союзных республик (все, кроме Латвии, Литвы и Эстонии) подписали Меморандум о взаимопонимании, в котором заявили о солидарной ответственности по долгу бывшего СССР. Обязательства распределили пропорционально экономической силе республик на момент распада Союза — России как преемнице РСФСР досталась доля 61,34% долга, а, например, Киргизии — всего 0,95%, Таджикистану и того меньше — 0,82%. В такой же пропорции должны были разделиться активы бывшего Союза — как на его территории, так и за рубежом.

Однако 2 апреля 1993 года правительство России заявило о взятии на себя всех обязательств бывших советских республик по погашению внешнего долга СССР взамен на их отказ от доли в зарубежных активах СССР. Сделка получила название "нулевой вариант". Так России достался весь внешний долг в размере $96,6 млрд. В эту сумму входили займы у других стран и коммерческие обязательства перед участниками Лондонского клуба кредиторов, держателями облигаций ВЭБа и облигаций внутреннего государственного валютного займа (ОВГВЗ). Кроме того, страна согласилась выплатить долги царского правительства, которые игнорировала советская власть.

Затем, также в рамках правопреемства в отношении обязательств СССР Россия в 1999 году в рамках Парижского клуба (в котором Россия была не только должником, но и кредитором) подписала соглашение о списании больше половины долга беднейших африканских стран. Так, Россия отказалась от притязания на активы Танзании, Бенина, Мали, Гвинеи-Бисау, Мадагаскара, Гвинеи, Чада, Йемена, Мозамбика, Буркина-Фасо и Сьерра-Леоне.

https://tass.ru/ekonomika/4033459 Этот «нулевой вариант» устраивал все бывшие союзные республики до тех пор, пока Россия погашала их внешние долги. Однако в 2014 году майданное правительство Украины создало межведомственную группу по изучению возможности отстаивания в судах интересов украинского государства для решения вопроса правопреемственности внешнего долга и активов бывшего СССР. Таким образом Киев намеревался «провести инвентаризацию всего, что может принадлежать Украине».

На момент подписания соглашения долг Украины составлял $6,8 млрд, а в 2014 году сумма выросла до $20 млрд, о чём и напомнили Киеву в Министерстве иностранных дел России.

«В случае, если украинская сторона возвращается к проблеме «нулевого варианта», российская сторона оставляет за собой право настаивать на незамедлительной компенсации Украиной Российской Федерации упомянутых 20 миллиардов долларов США долга бывшего СССР», — отметили тогда в МИД.

Поэтому поправка в Конституцию РФ призвана закрыть все вопросы нынешних братьев и небратьев, падких на дармовые блага.

А вот выплата долгов Российской Империи одновременно с указанием в Конституции на «преемственность в развитии Российского государства» открывает очень интересные возможности.

Как известно, большевики отказались от выполнения союзнических обязательств, практически от всех договоров бывших правительств страны. 3 февраля 1918 года принимается Декрет ВЦИК об аннулировании всех государственных внутренних и внешних займов царского и Временного правительств.

На основании декрета, подписанного Я.М. Свердловым, обязательства, данные «правительствами российских помещиков и российской буржуазии», на общую сумму около 60 млрд. рублей (16 млрд. внешнего долга и 44 млрд. — внутреннего), аннулировались задним числом, с 1 декабря 1917 г.

В дальнейшем отдельные обязательства были урегулированы двусторонними соглашениями.

Так, 18 августа 1924 г. был заключен Общий договор между СССР и Великобританией. В нем было названо 17 договоров, заключенных с Объединенным королевством Российской империей, которые признавались обеими сторонами, не имеющими юридической силы (ст. 2), а в ст. 3 и 4 указывались двухсторонние и многосторонние договоры, заключенные Российской империей и Великобританией, которые признавались сохранившими действие.

Соглашение СССР и Великобритании от 15 июля 1986 года повлекло за собой выплату британским владельцам облигаций компенсации в размере 1,6% стоимости ценных бумаг.

В 1997 году, через шесть лет после распада СССР, Борис Ельцин подписал с французскими властями договор по окончательному урегулированию споров по поводу российских облигаций, также порядка 1% от затребованной суммы.

Российская Федерация выплатила $400 млн в пользу правительства Французской Республики – в качестве частичной компенсации держателям дореволюционных русских ценных бумаг.

Все эти выплаты, признанные международными кредиторами в качестве легитимных, дают России основания говорить о своём правопреемстве не только в отношении СССР, но и в отношении Российской Империи.

Это ужас ужасный для наших геополитических оппонентов.

По подсчетам профессора Владлена Сироткина, после большевистского переворота в разных странах была брошена, а потом захвачена охотниками до чужого добра колоссальная собственность. Речь идет об имуществе и денежных вкладах не менее, чем на 400 миллиардов долларов в 112 странах мира.

http://www.stoletie.ru/rossiya….812.htm В 1990-е годы профессор Сироткин и его коллеги обращались с докладными записками ко всем премьерам и вице-премьерам, но безрезультатно. На одной из записок, например, первый ельцинский министр иностранных дел Андрей Козырев наложил резолюцию: «Нецелесообразно. Профессор Сироткин ссорит нас с Западом». Как говорится, без комментариев.

Но не только зарубежная недвижимость Российской Империи и русское золото в иностранных банках тревожат Запад. Правопреемство Российской Федерации в отношении Российской Империи лишает западных клевретов очень многих аргументов в их русофобской истерии, поскольку ставит под вопрос сам факт их существования.

Давайте посмотрим на карту Российской Империи в 1914 году:



Перед нами – Российская Империя площадь которой составляла в 1913 году 19155587,7 квадратных верст (без Финляндии – 18869545,9 кв.в). Сюда входит только сухопутная территория, не считая внутренних морей. Поскольку 1 квадратная верста = 1,13806224 кв. км, то получаем площадь Империи в размере 22.255.805,18 кв км.

На 1 мая 1924 года территория СССР составляла 20.890.6 тыс.кв.км (https://geographyofrussia.com/sovetskaya-rossiya-v-1917-1922-gg-sssr-v-1922-1946-gg/) Потеря площади – 1.365.205,7 кв. км.

Сегодня площадь Российской Федерации составляет 17,125 миллиона квадратных километров, это 76% от бывшего Советского Союза.

При этом те страны, которые некогда входили в состав Российской империи – Латвия, Эстония, Литва, Польша, а теперь – ещё и Украина – по разным поводам и под разными предлогами регулярно выдвигают к России разного рода материальные претензии на десятки и сотни миллиардов долларов.

Итак, берем самый очевидный вопрос: насколько законно было образование в 1917-1920 годах прошлого века всех этих «страдальцев от России»?

Вопрос о легитимности их образования прямо и непосредственно зависит от того, насколько легитимным было Временное правительство, признававшее в большинстве случаев такое отделение.

Легитимность Временного правительства прямо и непосредственно зависит от того, существует в реальности ли такой документ, который пресса массово опубликовала под названием "Манифест Николая Второго об отречении от престола". За сто с лишним лет такой документ найти не удалось. https://cont.ws/@prikhojanka/1611296 Следовательно, Временное правительство – это кучка самозванцев, которая занималась разрушением Российской Империи:

- Временное правительство 7 (20) марта 1917 года издало специальный манифест о Финляндии.

- 30 марта 1917 года Временное правительство князя Львова признало право Польши на самоопределение.

- О падении монархии и создании Временного правительства в Киеве было официально объявлено 1 марта 1917 г. (то есть до официальной даты «отречения»). 3 марта 1917 г. в Киеве состоялась организация Украинской Центральной Рады. 10 июня 1917 г. Центральная Рада издала свой Первый Универсал, в котором провозглашалась автономия Украины.

Прибалтика

Никакого легитимного отделения территории нынешней Прибалтики от Российской империи не было, как не было и самих этих государств. Ништатский мирный договор 1721 г. входит в корпус международно-правовых актов, на которых основана легитимность территорий многих государств мира. По этому договору Россия навечно получала эти территории не просто как победитель в Северной войне, но в результате их покупки.



К началу Первой мировой войны в составе Прибалтийского края были три губернии:

Лифляндская (47027,7 км²; ок. 1,3 млн чел. на 1897)

Эстляндская (20246,7 км²)

Курляндская (29715 км², около 600 тыс. населения)

- 30 марта 1917 года Временное правительство России приняло положение «Об автономии Эстляндии», по которому последней отошло 5 из 9 уездов Лифляндии (24178,2 км², или 51,4 % площади, с 546 тыс. чел., или 42 % населения), и сверх того часть Валкского уезда (до раздела: более 6 тыс. км² с 120,6 тыс. чел.). После этой передачи земель территория Эстляндии выросла в 2,5 раза, составив 44424,9 км².

- в сентябре 1917 года в оккупированной германскими войсками Риге латышские политические партии сформировали коалицию — Демократический блок (латыш. Demokrātiskais bloks). В начале декабря в Валке латышские национальные организации сформировали Латышский временный национальный совет (латыш. Latviešu Pagaidu nacionālā padome), который 2 декабря 1917 года принял формулировку о самоопределении Латвии.

Таким образом, гордые прибалтийские лимитрофы были созданы усилиями самозваного Временного правительства и оккупационных германских властей.

А теперь вспомним о существовании такого важного международного документа, как Версальский (Парижский) мирный договор, который был заключен 28 июня 1919 года.

О том, при помощи каких финтов Россию исключили из числа стран-победительниц в Первой мировой войне, я писала в статье "Как у России украли победу".

https://cont.ws/@prikhojanka/1042194 Однако в этом Версальском мирном договоре содержится целый ряд положений, значение которых резко возрастет после 1 июля 2020 года:

Статья 116. Германия признает и обязуется уважать, как постоянную и неотчуждаемую, независимость всех территорий, входивших в состав бывшей Российский империи к 1-му августа 1914 года.

Согласно с постановлениями, включенными в статьи 259 и 292 частей IX (Финансовые положения) и X (Экономические положения) настоящего Договора, Германия окончательно признает отмену Брест-Литовских договоров, а также всяких иных договоров, соглашений или конвенций, заключенных ею с Максималистским Правительством в России.

Союзные и Объединившиеся державы формально оговаривают права России на получение с Германии всяких реституций и репараций, основанных на принципах настоящего Договора".

https://ppt.ru/newstext.phtml?id=20302 При написании этой статьи союзники были уверены в окончательном крахе Российской Империи…

Что скажет нам госпожа Меркель, активно поддерживающая всех прибалтийских лимитрофов, когда ей покажут эту статью? Единственным её аргументом пока, до 1 июля 2020 года, остаётся отсутствие правопреемства между Российской Федерацией и Российской Империей.

Надеюсь, что всем ясно, почему германские СМИ относятся к числу наиболее рьяных оппонентов президентским поправкам в Конституцию Российской Федерации?

Кстати, антиювенальный пункт 4 в этой статье – тоже показатель правопреемства Российской Федерации от Российской Империи, поскольку в Российской Империи родительские права были неотчуждаемыми.

Понятно, что после 1 июля 2020 года Россия не станет требовать возврата ей всех территорий Российской Империи. Правопреемство от Российской Империи – это ещё и правопреемство в отношении принципов её образования, когда племена и народы добровольно приходили под защиту русских царей, спасая тем самым себя от полного истребления.

Однако такое правопреемство лишит всех наших небратьев всяких шансов на какие-либо претензии и притязания к России.

Так что ориентируемся не на их громкий лай и вой, а на собственные коренные интересы. Голосуем за поправки в Конституцию России.

Именно сегодня об этом важно напомнить.

Источник: http://nashaplaneta.su/blog/chem_grozit_nenavistnikam_rossii_pojavlenie_stati_67_1_v_konstitucii_rf/2020-06-12-7471