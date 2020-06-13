Бунт под землёй. Александр Васьковский о забастовке на шахте Комсомольская // По-живому
Александр Васьковский, сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Донбасса о забастовке на шахте Комсомольская.
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