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Бунт под землёй. Александр Васьковский о забастовке на шахте Комсомольская // По-живому

21:41. 13 июня 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Александр Васьковский, сопредседатель независимого профсоюза шахтеров Донбасса о забастовке на шахте Комсомольская.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6Q9vOjDhR5Y

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