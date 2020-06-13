1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Визит Рональда Рейгана в Москву. Часть 1
01. 28 мая. Рональд и Нэнси Рейган и его жена садятся на борт Marine One по пути на московский саммит
02. 29 мая. Рональд и Нэнси Рейган прибывают в аэропорт Внуково
03. 29 мая. Презеденскую чету приветствует министр иностранных дел России Андрей Громыко
04. 29 мая. Андрей и Лидия Громыко принимают Рональда и Нэнси Рейган в аэропорту Внуково
05. 29 мая. Москва ожидает визита президента Рейгана
09. 29 мая. Рональд Рейган, Раиса Горбачева, Нэнси Рейган и Михаил Горбачев проходят мимо журналистов
10. 29 мая. Рональд и Нэнси Рейган во время прогулки по Арбату в первый день их визита в Советский Союз
11. 29 мая. Президент США Рональд Рейган, первая леди Нэнси Рейган и генерал-майор КГБ Михаил Степанович Докучаев во время прогулки по Арбату. Это событие было отмечено серьезной потасовкой между секьюрити Белого дома и советскими агентами безопасности, которые потеряли контроль над ситуацией, когда прохожие и представители западной прессы подвергались жестокому сдерживанию.
12. 30 мая. Фотографы ждут у Кремля президента Рональда Рейгана
13. 30 мая. Раиса Горбачева и Нэнси Рейган позируют во время посещения церквей в Кремле
14 . 30 мая. Бабушка на Соборной площади Кремля смеется во время прогулки высоких гостей
15. 30 мая. Девушки в пионерской форме приветствуют Нэнси Рейган в школе № 1254
17. 30 мая. Нэнси Рейган в школе № 1254.
18. 30 мая. Нэнси Рейган в гостях у поэта Андрея Вознесенского
23. 30 мая. Президент Рональд Рейган выступает в МГУ
24. 30 мая. Пара студентов МГУ во время встречи с президентом Рейганом
25. 30 мая. Президент Рональд Рейган выступает на Московском саммите
27. 30 мая. Президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев пожимают друг другу руки по окончанию официальной части
28. 30 мая. Горбачевы и чета Рейганов в Кремле