1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Визит Рональда Рейгана в Москву. Часть 1



01. 28 мая. Рональд и Нэнси Рейган и его жена садятся на борт Marine One по пути на московский саммит



02. 29 мая. Рональд и Нэнси Рейган прибывают в аэропорт Внуково



03. 29 мая. Презеденскую чету приветствует министр иностранных дел России Андрей Громыко



04. 29 мая. Андрей и Лидия Громыко принимают Рональда и Нэнси Рейган в аэропорту Внуково



05. 29 мая. Москва ожидает визита президента Рейгана



09. 29 мая. Рональд Рейган, Раиса Горбачева, Нэнси Рейган и Михаил Горбачев проходят мимо журналистов



10. 29 мая. Рональд и Нэнси Рейган во время прогулки по Арбату в первый день их визита в Советский Союз



11. 29 мая. Президент США Рональд Рейган, первая леди Нэнси Рейган и генерал-майор КГБ Михаил Степанович Докучаев во время прогулки по Арбату. Это событие было отмечено серьезной потасовкой между секьюрити Белого дома и советскими агентами безопасности, которые потеряли контроль над ситуацией, когда прохожие и представители западной прессы подвергались жестокому сдерживанию.



12. 30 мая. Фотографы ждут у Кремля президента Рональда Рейгана



13. 30 мая. Раиса Горбачева и Нэнси Рейган позируют во время посещения церквей в Кремле



14 . 30 мая. Бабушка на Соборной площади Кремля смеется во время прогулки высоких гостей



15. 30 мая. Девушки в пионерской форме приветствуют Нэнси Рейган в школе № 1254



17. 30 мая. Нэнси Рейган в школе № 1254.



18. 30 мая. Нэнси Рейган в гостях у поэта Андрея Вознесенского



23. 30 мая. Президент Рональд Рейган выступает в МГУ



24. 30 мая. Пара студентов МГУ во время встречи с президентом Рейганом



25. 30 мая. Президент Рональд Рейган выступает на Московском саммите



27. 30 мая. Президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев пожимают друг другу руки по окончанию официальной части



28. 30 мая. Горбачевы и чета Рейганов в Кремле



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Источник: https://humus.livejournal.com/7263660.html