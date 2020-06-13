Главная » История, Творчество

1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1988. Визит Рональда Рейгана в Москву. Часть 1

10:18. 13 июня 2020 106 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. 28 мая. Рональд и Нэнси Рейган и его жена садятся на борт Marine One по пути на московский саммит


02. 29 мая. Рональд и Нэнси Рейган прибывают в аэропорт Внуково


03. 29 мая. Презеденскую чету приветствует министр иностранных дел России Андрей Громыко


04. 29 мая. Андрей и Лидия Громыко принимают Рональда и Нэнси Рейган в аэропорту Внуково


05. 29 мая. Москва ожидает визита президента Рейгана


09. 29 мая. Рональд Рейган, Раиса Горбачева, Нэнси Рейган и Михаил Горбачев проходят мимо журналистов


10. 29 мая. Рональд и Нэнси Рейган во время прогулки по Арбату в первый день их визита в Советский Союз


11. 29 мая. Президент США Рональд Рейган, первая леди Нэнси Рейган и генерал-майор КГБ Михаил Степанович Докучаев во время прогулки по Арбату. Это событие было отмечено серьезной потасовкой между секьюрити Белого дома и советскими агентами безопасности, которые потеряли контроль над ситуацией, когда прохожие и представители западной прессы подвергались жестокому сдерживанию.


12. 30 мая. Фотографы ждут у Кремля президента Рональда Рейгана


13. 30 мая. Раиса Горбачева и Нэнси Рейган позируют во время посещения церквей в Кремле


14 . 30 мая. Бабушка на Соборной площади Кремля смеется во время прогулки высоких гостей


15. 30 мая. Девушки в пионерской форме приветствуют Нэнси Рейган в школе № 1254


17. 30 мая. Нэнси Рейган в школе № 1254.


18. 30 мая. Нэнси Рейган в гостях у поэта Андрея Вознесенского


23. 30 мая. Президент Рональд Рейган выступает в МГУ


24. 30 мая. Пара студентов МГУ во время встречи с президентом Рейганом


25. 30 мая. Президент Рональд Рейган выступает на Московском саммите


27. 30 мая. Президент США Рональд Рейган и советский лидер Михаил Горбачев пожимают друг другу руки по окончанию официальной части


28. 30 мая. Горбачевы и чета Рейганов в Кремле


29.
.

Источник: https://humus.livejournal.com/7263660.html

Метки: история, Москва, Россия, США, фото

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3
...Часть 2Встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана...визите в 1986 году Горбачева в Вашингтон, а в дальнейшем Рейгана — в Москву...фраза Горбачева, раздраженного нравоучительным тоном Рейгана: "Я не ученик, господин...
Новые крестоносцы (Александр Мосякин)
...— одного из ближайших соратников Рональда Рейгана, будущего государственного секретаря США...что тот дистанцируется от Москвы, а взамен христианские ... Джелли лишь часть документации. Большую часть бумаг Джелли ...1979 года совершил пасторский визит в Польшу. Вот...
Новости России и Крыма. Сегодня 10 декабря 2014
...взаимные финансовые претензии. Визит проходит по приглашению президента... финансированию терроризма в части принятия надлежащих мер ... США в администрации Рональда Рейгана, политолог и публицист...в отношении Вашингтона и Москвы можно охарактеризовать словом ...
«Петля анаконды»: третье сжатие?
...качества записи. Услышав Рейгана, присутствовавшие в комнате...или прямо враждебных Москве государств – сателлитов ... стал недавний визит на Украину ... контингенты – это части двойного базирования, которые...антироссийских санкций. …Рональд Рейган, как известно...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)