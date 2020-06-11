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“Внутренние террористы захватили Сиэтл”

11:29. 11 июня 2020 162 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


Агент Дональд понаблюдав 2 дня за происходящим в "Автономной зоне Сиэтла" потребовал от мэра Сиэтла и у губернатора штата (назвав их радикально-левыми представителями Демократической Партии) немедленно прекратить происходящее или он отправит туда войска для подавления беспорядков.

Внутренние Террористы захватили Сиэтл, которым управляют Радикальные Левые демократы, конечно. ЗАКОН И ПОРЯДОК!

Радикальный левый губернатор @JayInslee и мэр Сиэтла насмехаются и играют на уровне, которого наша великая страна никогда не видела прежде. Забери свой город СЕЙЧАС. Если ты не сделаешь этого, я сделаю. Это не игра. Эти уродливые анархисты должны быть остановлены. Делай Быстрее.

https://twitter.com/realDonaldTrump – цинк

Мэр Сиэтла Джени Дуркан посоветовала Трампу просто вернуться в его бункер и не отсвечивать. Руководство "Автономной зоны" заявило, что никакой полиции, Национальной Гвардии и армии в их районах больше не будет.

Между тем в автономной зоне.


































































































































Считаю, что МИД ДНР должен объявить о признании автономии Народной Республики Капитолийского Холма.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5937927.html

Метки: анархизм, протесты, сиэтл, США, Трамп, фотографии, юмор

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