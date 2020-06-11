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“Путин с палкой” показал все промахи экономического блока

10:24. 11 июня 2020 141 просмотр Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://tsargrad-tv.turbopages.org/s/tsargrad.tv/news/putin-s-palkoj-pokazal-vse-promahi-jekonomicheskogo-bloka-pora-dejstvovat-hazin_259244?promo=navbar&utm_referrer=httpszen.yandex.com&utm_campaign=dbr

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2564 2332
    Хан_Уман 11 июня 2020 в 12:14

    Пунин с палкой….
    Пора, бы, уж с автоматом!
    Воруют…
    Эту элиту не возрастить…
    Ибо воры, и их цель нажива!
    Внимание вопрос, кто Вас окружает?

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