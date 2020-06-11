Про антипрививочников, кто такие и откуда взялись | В цепких лапах
14:35. 11 июня 2020 140 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Бегство от себя позволяет избежать возможности обнаружить пустоту в себе.
Мракобесие, когда заболевание которое, передается через кожу и вызывает сыпь на теле индетифицируют как ГРИП, а потом ещё и вакцину для грипа, не грипа вовсе, делают. Не бойтесь к этому не грипу никто вакцину не придумает и бороться с прививками не надо их сделает группа даунов и на этом процесс поникнет.
*********я до откровенной рекламы, на примере этого “гоблина” видно как скурвливается вроде бы нормальный человек ради очередной порции балла.