Разбираемся с прививками. Часть 3. Врачи

Врачи — это те, кто прописывают лекарства, о которых мало знают, чтобы лечить болезни, о которых они знают ещё меньше, у людей, о которых они не знают вообще ничего.

Часть 1 Часть 2

1. Аргумент: “Если бы с прививками была какая-либо проблема, если бы они были небезопасны, или неэффективны, то врачи бы об этом знали. Но в настоящее время существует практически полный медицинский консенсус – прививки безопасны и эффективны. Ведь врачи, за их долгие годы обучения, наверняка учили про прививки намного больше, чем ты там почитал о них в интернете”.

2. Моя жена тоже считала, что прививки безопасны и эффективны. Так их учили. Я спросил у нее, сколько часов за всё время её обучения было посвящено прививкам. Оказалось, что лишь несколько часов. Из них два часа они учили про календарь прививок, и еще два часа была лекция на тему “как отвечать на аргументы антипрививочников”. К слову, после этой лекции почти все студенты заявили, что аргументы лектора их не убедили, и что аргументы антипрививочников более убедительны. Они, разумеется, не подумали, что антипрививочники в чём-то правы. Они решили, что лектор просто плохо подготовилась к этой лекции.

3. Но может в других университетах всё иначе? < ![CDATA[ ]]> Вот< ![CDATA[]]>, сколько учат про прививки в самых престижных американских университетах. Из 6,700 страниц, которые студент медвуза должен выучить, лишь 4 страницы посвященны прививкам.

4. Врачи имеют финансовую заинтересованность в прививках. Чем больше прививок они сбывают, тем выше их бонус.

Blue Cross Blue Shield, например, < ![CDATA[ ]]> платит< ![CDATA[]]> врачам по $400 за каждого полностью привитого ребенка. Но только если процент привитых в практике выше 63%. Это и есть главная причина того, что педиатры в США < ![CDATA[ ]]> отказываются< ![CDATA[]]> лечить непривитых детей.

5. Аргумент: “Но я разговаривал с несколькими врачами, и все они утверждают, что прививки безопасны. Более того, врачи ведь не прививали бы своих детей, если бы считали прививки небезопасными”.

6. Большинство людей полагают, что врач может лечить так, как он считает нужным. Это далеко не так. Если, например, врач прочитал несколько научных статей, и пришел к выводу, что определенную болезнь лучше лечить каким-то другим способом, он не имеет права это делать. Врач обязан следовать разрешенным протоколам лечения, иначе он лишится лицензии. Если врач посоветует пациенту какое-либо неодобренное лекарство, ну, например, лечить коклюш витамином С, а не антибиотиком, и с пациентом что-то случится, то врач пойдет под суд. Если же врач выпишет антибиотики (< ![CDATA[ ]]> не особо эффективные< ![CDATA[]]> в случае коклюша), и с пациентом что-то случится, врач не понесет никакой ответственности. Какой же смысл врачу советовать пациенту что-то, что не одобрено протоколом?

Точно также, врач, по большему счету, не имеет права советовать пациенту не прививаться. Он очень быстро может лишиться лицензии (особенно в США), и даже если он её не лишится, его карьера далеко не продвинется.

Тем не менее, есть немало врачей открыто выступающих против прививок. Конечно, это всегда врачи со своей частной практикой.

7. Если вы спросите мою жену, как врача, советует ли она прививаться, и она вам не доверяет, то она ответит, что советует. Прививки, продекламирует она, это самый большой подарок медицины человечеству, они спасли миллионы жизней.

Если же вы спросите её, прививает ли она своего ребёнка, и она вам полностью доверяет, то она объяснит, что выцарапает глаза тому, кто приблизится к ребёнку с прививкой, и посоветует вам поступить также.

Поэтому важно правильно задавать вопрос. Важно также, чтобы врач, которому вы задаёте вопрос, полностью вам доверял, и не думал, что вы можете на него пожаловаться, или опубликовать его совет.

Конечно, большинство врачей скорее всего прививают своих детей. Но только потому, что они почти ничего о прививках не учили. Поэтому важно также спросить у врача, сколько научных статей о безопасности и эффективности прививок он прочитал. Попросите его также дать вам почитать хоть одно исследование, доказывающее безопасность прививки, которую он собирается вколоть.

И всё же многие врачи идут на риск, и не советуют своим пациентам прививаться. Вот несколько исследований:

8. < ![CDATA[ ]]> Despite awareness of recommendations, why do health care workers not immunize pregnant women? (Gesser-Edelsburg, 2017, Am J Infect Control)< ![CDATA[]]>

Несмотря на то, что 93% врачей знают, что министерство здравоохранения рекомендует прививать беременных женщин от гриппа и коклюша, лишь 70% следуют этим рекомендациям. Треть врачей считают, что обе прививки опасны, или что их безопасность сомнительна. 40% врачей из тех, которые считают, что эти прививки опасны, всё равно рекомендуют их своим пациенткам. (Израиль)

9. < ![CDATA[ ]]> How do physicians immunize their own children? Differences among pediatricians and nonpediatricians. (Posfay-Barbe, 2005, Pediatrics)< ![CDATA[]]>

5% врачей непедиатров не прививают своих детей от кори-свинки-краснухи. Они считают, что комплексные прививки небезопасны, что лучше переболеть болезнью, чем вакцинироваться, и что гомеопатическое лечение хорошо работает для этих болезней.

10% отложат прививку DTаP, 15% отложат прививку MMR.

Треть врачей не прививали своих детей от гепатита В, и от гемофильной палочки. Лишь 12% прививали от гриппа, и лишь 3% прививали от ветрянки. 34% педиатров не прививали своих детей согласно графику прививок.

В опросе участвовали лишь подписчики InfoVac, то есть врачи, активно заинтересованные в прививках. Из чего следует, что реальное количество врачей, непрививающих своих детей, вероятно намного больше. (Швейцария)

10. < ![CDATA[ ]]> Vaccination practices among physicians and their children. (Martin, 2012, OJPed.)< ![CDATA[]]>

21% педиатров-специалистов и 10% общих педиатров откажутся хотя бы от одной прививки для своего ребёнка.

19% педиатров-специалистов и 5% общих педиатров отложат прививку MMR до 1.5 летнего возраста.

18% педиатров-специалистов не дадут своему ребёнку прививку от ротавируса, 6% не дадут прививку от гепатита А. (США)

11. < ![CDATA[ ]]> Physicians who do and do not recommend children get all vaccinations. (Gust, 2008, J Health Commun)< ![CDATA[]]>

11% врачей не рекомендовали своим пациентам прививать своих детей всеми прививками.

Врачи-терапевты в 2 раза чаще не рекомендовали прививать, чем педиатры (терапевты на прививках зарабатывают меньше).

Врачи доверяют медицинским журналам больше чем CDC и FDA. Фармацевтическим компаниям они доверяют меньше, чем интернету. (США)

12. < ![CDATA[ ]]> Paediatricians knowledge, attitudes, and practices regarding immunizations for infants in Italy. (Anastasi, 2009, BMC Public Health)< ![CDATA[]]>

Всего 10% врачей были хорошего мнения о всех прививках.

60% врачей хотели бы знать о прививках больше.

Лишь 25% врачей делали своим пациентам необязательные прививки (коклюш, корь, свинка, ветрянка, краснуха, HiB, пневмококк, менингококк). (Италия)

13. < ![CDATA[ ]]> Factors associated with vaccination for hepatitis B, pertussis, seasonal and pandemic influenza among French general practitioners: a 2010 survey. (Pulcini, 2013, Vaccine)< ![CDATA[]]>

27% семейных врачей не были привиты от гепатита В, 36% не были привиты от коклюша. 23% не были привиты от гриппа. (Франция)

14. < ![CDATA[ ]]> Knowledge, attitudes, beliefs and practices of general practitioners towards measles and MMR vaccination in southeastern France in 2012. (Pulcini, 2014, Clin Microbiol Infect)< ![CDATA[]]>

13% врачей не считают корь опасной болезнью. 12% врачей считают вторую дозу MMR бесполезной.

33% врачей не считают, что прививка MMR должна быть обязательной для детей до 2-х лет. (Франция)

15. < ![CDATA[ ]]> What lies behind the low rates of vaccinations among nurses who treat infants? (Baron-Epel, 2012, Vaccine)< ![CDATA[]]>

После того, как израильских медсестер в течение 3-х месяцев упрашивали привиться от коклюша, лишь 2% (два процента) соизволили это сделать. Причем речь идет о медсестрах, работающих в центрах матери и ребенка (типат халав), то есть тех, чья главная роль, это прививать детей.

Большинство медсестер не доверяет органам здравоохранения, и отчаянно сопротивляются обязательным прививкам.

Медсестры опасаются побочных эффектов, и считают, что риск от гриппа и коклюша ниже, чем риск от прививки.

Они считают, что у родителей должен быть выбор, прививать или не прививать ребенка, и требуют такого же уважения к их правам.

Медсестры разделяют работу и личную жизнь. То, что их работа это прививать детей, это одно. А то, прививаются ли они сами или нет, это их личное дело, и они не считают нужным сообщать родителям ни свое мнение о прививках, ни о том, прививаются ли они сами.

Авторы исследования заключили, что медсестры, которые делают прививки, по сути являются антипрививочницами. (Израиль)

Это, наверное, самое важное исследование, из всех представленных здесь. Практически во всех остальных исследованиях, данные были собраны из опросов врачей. Врачи прекрасно понимают, что им не следует негативно отзываться о прививках, поэтому логично предположить, что реальное количество врачей, которые не прививают своих детей намного выше. Данные в этом исследовании реальны, они не основаны на опросах. 98% медсестер, чья основная роль, это делать детям прививки, отказываются прививаться сами!

Израильские врачи, впрочем, тоже < ![CDATA[ ]]> отказываются< ![CDATA[]]> прививаться от гриппа.

16. < ![CDATA[ ]]> Influenza vaccination among healthcare workers in Italy. (Alicino, 2014, Hum Vaccin Immunother)< ![CDATA[]]>

Работники системы здравоохранения сопротивляются прививкам от гриппа, несмотря на десять лет усилий, направленных на повышение уровня вакцинации. Лишь 30% врачей, 11% медсестер и 9% клинического персонала привились от гриппа. (Италия)

17. < ![CDATA[ ]]> Vaccinating health care workers during an influenza pandemic. (Head, 2012, Occup Med Lond)< ![CDATA[]]>

41% работников системы здравоохранения отказались вакцинироваться от H1N1 во время пандемии 2009 года. Они считали, что прививка неэффективна, и нее есть побочные эффекты, и вообще инфекция эта обычно легко проходит.

57% работников системы здравоохранения отказались вакцинироваться от обычного гриппа. (Лондон, Великобритания)

18. < ![CDATA[ ]]> Influenza vaccination amongst hospital health care workers in Beijing.(Seale, 2010, Occup Med Lond)< ![CDATA[]]>

Лишь 13% врачей и 21% медсестер прививаются от гриппа.

40% работников здравоохранения считают, что прививка от гриппа может привести к заболеванию гриппом. (Пекин, Китай)

19. < ![CDATA[ ]]> Seasonal and Pandemic A (H1N1) 2009 influenza vaccination coverage and attitudes among health-care workers in a Spanish University Hospital. (Vírseda, 2010, Vaccine)< ![CDATA[]]>

Более половины работников здравоохранения отказались прививаться от гриппа и лишь 16.5% привились от H1N1 во время “пандемии” 2009-го года. Они сомневались в эффективности прививки и боялись побочных эффектов. (Мадрид, Испания)

20. < ![CDATA[ ]]> Influenza vaccination compliance among health care workers in a German university hospital. (Wicker, 2009, Infection)< ![CDATA[]]>

Более 20 лет немецких работников здравоохранения уговаривают прививаться от гриппа, но лишь 39% врачей и 17% медсестер прививаются. Они опасаются побочных эффектов, считают, что прививка может привести к болезни, и не верят в ее эффективность. (Берлин, Германия)

21. < ![CDATA[ ]]> Influenza vaccination attitudes and practices among US registered nurses. (Clark. 2009, Am J Infect Control)< ![CDATA[]]>

41% медсестер не привились от гриппа. Они опасались побочных эффектов, считали, что шанс заразиться низкий, и вообще, не считали эту прививку эффективной. (США)

22. Та же история повторяется везде. Врачи и медсестры во всех странах отказываются прививаться от гриппа.

Канада:

< ![CDATA[ ]]> Influenza vaccination in paediatric nurses: cross-sectional study of coverage, refusal, and factors in acceptance. (Norton, 2008, Vaccine)< ![CDATA[]]>

Бразилия:

< ![CDATA[ ]]> Attitudes of health care workers to influenza vaccination: why are they not vaccinated? (Takayanagi, 2007, Am J Infect Control)< ![CDATA[]]>

Франция:

< ![CDATA[ ]]> Influenza vaccination coverage among patients and healthcare workers in a university hospital during the 2006-2007 influenza season. (Landelle, 2012, Vaccine)< ![CDATA[]]>

Весь мир:

< ![CDATA[ ]]> Influenza vaccination of health care workers in hospitals–a review of studies on attitudes and predictors. (Hollmeyer, 2009, Vaccine)< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Influenza vaccination of healthcare workers: a literature review of attitudes and beliefs. (Hofmann, 2006, Infection)< ![CDATA[]]>

23. Сколько не толкуй этим врачам и медсестрам, что все прививки безопасны и эффективны, далеко не все в это верят.

Научные данные свидетельствуют о том, что медицинский консенсус о безопасности и эффективности прививок – это миф.

UPD: Австралийские врачи, которые < ![CDATA[ ]]> помогают< ![CDATA[]]> своим пациентам отказываться от прививок < ![CDATA[ ]]> преследуются< ![CDATA[]]> законом. < ![CDATA[ ]]> Еще< ![CDATA[]]>.

Врачи в Индии, которые заказывают много прививок, < ![CDATA[ ]]> получают< ![CDATA[]]> подарки от фармацевтической компании.

Часть 4