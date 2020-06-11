Кто стоял над Сталиным в годы его пребывания у власти в СССР?
Личность бессменного лидера СССР в 1920–1950 годы прошлого века, легендарного Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Иосифа Виссарионовича Сталина становится все более популярной среди современных россиян.Тот же «Левада-центр», который трудно заподозрить в популяризации экс-вождя, с сожалением констатировал, что уровень популярности и одобрения действий этой исторической личности превысил 70%.
Содержание
- Кем был Сталин на самом деле: штрихи к психологическому портрету советского вождя
- Эволюция Сталина как политика
- «Красная Империя» товарища Сталина
- Так кто же все-таки стоял над Сталиным?
Кем был Сталин на самом деле: штрихи к психологическому портрету советского вождя
Если не вникать в подробности, то Иосиф Сталин покажется лидером идеологического типа. При нем идеология занимала немалое место в жизни каждого советского человека. Была ли она хорошей или плохой — вопрос некорректный, ибо любая идеология (в том числе и современная западная) не несет людям благоденствия. В советском обществе она и рассматривалась, как нечто переходное на пути к тому самому коммунизму, о котором мечтали все жители СССР.
Однако видеть в Сталине всего лишь идеолога не совсем правильно. Когда возникала необходимость, он без колебания выбирал путь для СССР, способный принести стране наибольшие выгоды и преимущества. Примером может служить тот самый Договор о ненападении с Германией, заключенный в 1939.
В этом случае Сталина можно назвать прагматиком. Причем он никогда не отделял себя от своей страны, так как считал, что составляет с ней одно целое. Некуда ему было бежать «в случае чего», и он прекрасно это понимал.
Его пристрастие к скромности и даже аскетизму выражали всю сущность тогдашнего государства. Зато с иностранцами (тем же Черчиллем) он вел себя, как радушный и хлебосольный хозяин, потому что, образно выражаясь, «был на работе».
Однако есть еще одно обстоятельство, раскрывающее характер Сталина. При всей своей приверженности к идеологии и рационализму Иосиф Виссарионович стал в годы Великой Отечественной еще и православным верующим. Точнее, он им был уже давно, еще когда учился в семинарии, однако в суровые военные годы он вернулся к православию.
По крайней мере, в его присутствии не хулили РПЦ, а главный «безбожник страны» Ярославский написал о Церкви чуть ли не покаянную статью – настолько она отличалась от тех, которые были ранее. Проще всего списать подобные факты на боязнь проиграть войну, но ведь разрешение на выборы патриарха было дано в ходе знаменитой встречи с духовенством уже в сентябре 1943, когда полным ходом шло победоносное наступление советских войск.
К тому же в годы Великой Отечественной можно было открыто говорить о славной российской истории и при этом не быть заподозренным во враждебности – патриотизм стал даже «модным», если так можно его назвать. То есть Сталин был идеологическим прагматиком с элементами православной направленности.
Эволюция Сталина как политика
Приняв страну «с сохой» от Ленина (да, именно от него, а не от царя) Сталин первые годы занимался внутрипартийной борьбой, победа в которой и позволила ему строить тот самый «социализм в отдельно взятой стране». Потом были знаменитые пятилетки, когда за 10 лет было построено 10 тыс. заводов, что позволило к началу войны выйти на второе место по ВВП.
После Конституции 1936 года в СССР исчезло само понятие «классового происхождения», наконец, пресловутые «лишенцы», так прозвали людей, которые по происхождению не были из рабочих и крестьян, получили равные со всеми права. В школы был возвращен курс истории, который во времена Ленина отменили вообще.
Апофеозом возрождения Империи стала Великая Отечественная война, когда вернулось в обиход слово «офицер», появились погоны, форма начала напоминать дореволюционную. Наконец, образцами героев стали князья, цари и прочие исторические личности, например, Александр Невский, Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков и другие герои «старой России».
«Красная Империя» товарища Сталина
После войны популярность Сталина была огромной не только в СССР, но и во всем мире. Победа над гитлеровской Германией подняла страну на самую вершину геополитического могущества: к Москве прислушивались во всем мире. А после создания ядерного оружия и начала ракетных исследований тем более.
Именно тогда и появился в западной печати образ Сталина как «красного императора», кстати, довольно положительный. Тот же Черчилль, признавая себя злейшим врагом Советского Союза, тем не менее отдавал должное Сталину, хоть и считал его диктатором. Но России категорически не подходит демократия, особенно построенная по западному образцу.
Так кто же все-таки стоял над Сталиным?
Сам Сталин наверняка чувствовал некую предопределенность своей жизни и карьеры. С другой стороны, он был прагматиком, прекрасно осознающим свои таланты и возможности. Ведь его личные достоинства помогли одолеть гитлеровскую Германию и достичь геополитических высот.
Вскоре после смерти Сталина среди его бумаг обнаружили стихотворение. Дело в том, что в молодости Сосо Джугашвили писал очень неплохие стихи, которые потом запретил публиковать.
Но, как оказалось, в 1949 году Иосиф Виссарионович ненадолго вернулся к своему старому увлечению и написал еще одно стихотворение. В нем он четко отобразил свое видение власти над огромной страной, а также своего главного предназначения – привести народ к Великой Победе. Текст его вы можете прочесть ниже:
В своем последнем стихотворении Сталин четко намекнул на предопределенность своей жизни и судьбы, дав понять, что вся его жизнь была посвящена в итоге одному делу – Великой Победе в 1945 году.
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Источник.
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Какая мерзость.
70% одобряют.
Да ладно
я вчера опросил 1000 чел. все его считают грузинским уродом в Кремле.
Все 100%.
А откуда афтор берёт свою пакость?
… и откуда берутся такие мерзкие и тупые, как этот “Русофил”? Их не сеют, не садят – сами родятся?.
Из советских партийных газет. Над Сталиным стоял смотритель еврей Каганович.
Брехня очередная.
Сталин как и Ленин были завербованы английской разведкой ещё в молодости и отрабатывали КОМПРОМАТ.
Англия имела на них такое досье что приходилось полностью подчиняться.
А Каганович был точно такой-же завербованный как и они.
90% большевиков были завербованы.
Это условие ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Одобряю.Его политику на Равенство и рабочие места, и Бесплатное жилье и Бесплатное обучение Вузах.И детские сады, ясли, школы, отличное образование.И пенсии, которые теперь де..краты у нас отнимают.И Отечественные товары во всех магазинах.Независимость от “партнеров” в смысле продовольствия и своих производств Всего и Всякого.Хорошо что Он Был.Слава Человеку-Титану-Мощи-Силе-Победителю.
А в Камбодже всех кто хвалил Пол-Пота сьели.
Может и тебя пора?
Мы чё хуже и тупее камбоджийцев?
Уж лучше голодать, чем что попало есть (Омар Хайям)
“..И лучше будь один, чем вместе с кем попало!” Это Хайям далее сказал про таких как “Русофил” (бывший “Хохол”)
А Русофильские тирады – это яд или бальзам?
Кому яд кому бальзам.
Если ты по дурости нажрёшься бальзама ” Звёздочка” то можешь меня и обрадовать откинув тапки.
Потому применять надо уметь.
…это экскременты в уголке.
Люблю дерзких. Но умных. И, если представить себе, что дерзость – это яд, а ум – это бальзам, тогда его тирады – смесь бальзама с толикой яда.
Точно. Ложка дёгтя в бочке мёда! Спасибо, Айва, повеселили.))
Дёготь – не яд. Нет, тут хороший такой злодейский ядок. Да и мудрость не мёд. И вообще, мёд не люблю. Мне приходило на ум то, что Вы написали, но тут другие оттенки. Своим ядом он не портит выступления, но придаёт больше остроты, дискуссионности. И, знаете, сейчас подумалось, что это не яд, а перец. Потому что иногда он так переперчит кушанье, что уже и есть невозможно. Быть его оппонентом несладко (опять кулинарные метафоры). Я им немножко сочувствую. И никому из них не хватает чувства юмора, чтобы реально противостоять упомянутому. В связи с отсутствием этого чувства дискуссии с Русофилом проигрывают все. Но это Божий дар. Если нету, то нету.
Вот и видно что ты пацанчик молодой и необразованный – в 70-е во времена красных кхмеров имя Пол Пота НИКОГДА не употребляли в одиночестве, только в такой форме: “Пол Пот и Йенг Сари”
Ну откуда тебе знать, если ты так молод и так глуп!
Ты там был?
Есть аудиозаписи?
Точно всегда и без исключения?
С диареей справился или всё не проходит?
Соседи уже жалуются?
С именем Пол Пота связаны массовые расстрелы населения, оставить только молодёжь, которую можно воспитать в коммунистическом духе. Материал об этом скрывают коммунисты. Эти факты и не известны большинству комментаторов.
Да всё они знают.
И про Пол-Пота и про Сталина.
Потому и орут ” Нельзя сравнивать Сталина и Гитлера”
Отвлекают.
Боятся что начнут его сравнивать с Пол-Потом и тогда им КРАНТЫ.
Крыть нечем.
А хамство – следствие глупости…
И, главное, что это меняет? Пусть бы там хоть дедушка Ленин был, с мотыжкой численность населения регулировал. Что бы это изменило?
А как пропал Степаныч и Кот ?
Кто над этим стоял ?
Степаныч – это зомбированный коммунист, а Кот работал модератором. Возможно и сейчас работает.
А на главный вопрос “Кто стоял за Сталиным?” – мы определенно ответ не знаем, но догадываемся, что стоял невидимый Защитник Земли Русской. Ибо по всем расчетам умудренных спецов германских, немцы к осени 41-го уже стояли бы на Урале. А немцы умели считать…
Первую клубнику лучше было сначала помыть…
Хамство как следствие глупости. Смотри выше.
Одну кучку уже убрали. Сами! Да Вы молодец! Пожалуй, и я свой коммент редактирую.