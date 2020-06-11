Кто стоял над Сталиным в годы его пребывания у власти в СССР?

Кем был Сталин на самом деле: штрихи к психологическому портрету советского вождя

Кем был Сталин на самом деле: штрихи к психологическому портрету советского вождя

Личность бессменного лидера СССР в 1920–1950 годы прошлого века, легендарного Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Иосифа Виссарионовича Сталина становится все более популярной среди современных россиян . Тот же «Левада-центр», который трудно заподозрить в популяризации экс-вождя, с сожалением констатировал, что уровень популярности и одобрения действий этой исторической личности превысил 70%.

Если не вникать в подробности, то Иосиф Сталин покажется лидером идеологического типа. При нем идеология занимала немалое место в жизни каждого советского человека. Была ли она хорошей или плохой — вопрос некорректный, ибо любая идеология (в том числе и современная западная) не несет людям благоденствия. В советском обществе она и рассматривалась, как нечто переходное на пути к тому самому коммунизму, о котором мечтали все жители СССР.

Однако видеть в Сталине всего лишь идеолога не совсем правильно. Когда возникала необходимость, он без колебания выбирал путь для СССР, способный принести стране наибольшие выгоды и преимущества. Примером может служить тот самый Договор о ненападении с Германией, заключенный в 1939.

В этом случае Сталина можно назвать прагматиком. Причем он никогда не отделял себя от своей страны, так как считал, что составляет с ней одно целое. Некуда ему было бежать «в случае чего», и он прекрасно это понимал.

Его пристрастие к скромности и даже аскетизму выражали всю сущность тогдашнего государства. Зато с иностранцами (тем же Черчиллем) он вел себя, как радушный и хлебосольный хозяин, потому что, образно выражаясь, «был на работе».

Однако есть еще одно обстоятельство, раскрывающее характер Сталина. При всей своей приверженности к идеологии и рационализму Иосиф Виссарионович стал в годы Великой Отечественной еще и православным верующим. Точнее, он им был уже давно, еще когда учился в семинарии, однако в суровые военные годы он вернулся к православию.

По крайней мере, в его присутствии не хулили РПЦ, а главный «безбожник страны» Ярославский написал о Церкви чуть ли не покаянную статью – настолько она отличалась от тех, которые были ранее. Проще всего списать подобные факты на боязнь проиграть войну, но ведь разрешение на выборы патриарха было дано в ходе знаменитой встречи с духовенством уже в сентябре 1943, когда полным ходом шло победоносное наступление советских войск.

К тому же в годы Великой Отечественной можно было открыто говорить о славной российской истории и при этом не быть заподозренным во враждебности – патриотизм стал даже «модным», если так можно его назвать. То есть Сталин был идеологическим прагматиком с элементами православной направленности.

Эволюция Сталина как политика

Приняв страну «с сохой» от Ленина (да, именно от него, а не от царя) Сталин первые годы занимался внутрипартийной борьбой, победа в которой и позволила ему строить тот самый «социализм в отдельно взятой стране». Потом были знаменитые пятилетки, когда за 10 лет было построено 10 тыс. заводов, что позволило к началу войны выйти на второе место по ВВП.

После Конституции 1936 года в СССР исчезло само понятие «классового происхождения», наконец, пресловутые «лишенцы», так прозвали людей, которые по происхождению не были из рабочих и крестьян, получили равные со всеми права. В школы был возвращен курс истории, который во времена Ленина отменили вообще.

Апофеозом возрождения Империи стала Великая Отечественная война, когда вернулось в обиход слово «офицер», появились погоны, форма начала напоминать дореволюционную. Наконец, образцами героев стали князья, цари и прочие исторические личности, например, Александр Невский, Дмитрий Донской, Дмитрий Пожарский, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Федор Ушаков и другие герои «старой России».

«Красная Империя» товарища Сталина

После войны популярность Сталина была огромной не только в СССР, но и во всем мире. Победа над гитлеровской Германией подняла страну на самую вершину геополитического могущества: к Москве прислушивались во всем мире. А после создания ядерного оружия и начала ракетных исследований тем более.

Именно тогда и появился в западной печати образ Сталина как «красного императора», кстати, довольно положительный. Тот же Черчилль, признавая себя злейшим врагом Советского Союза, тем не менее отдавал должное Сталину, хоть и считал его диктатором. Но России категорически не подходит демократия, особенно построенная по западному образцу.

Так кто же все-таки стоял над Сталиным ?

Сам Сталин наверняка чувствовал некую предопределенность своей жизни и карьеры. С другой стороны, он был прагматиком, прекрасно осознающим свои таланты и возможности. Ведь его личные достоинства помогли одолеть гитлеровскую Германию и достичь геополитических высот.

Вскоре после смерти Сталина среди его бумаг обнаружили стихотворение. Дело в том, что в молодости Сосо Джугашвили писал очень неплохие стихи, которые потом запретил публиковать.

Но, как оказалось, в 1949 году Иосиф Виссарионович ненадолго вернулся к своему старому увлечению и написал еще одно стихотворение. В нем он четко отобразил свое видение власти над огромной страной, а также своего главного предназначения – привести народ к Великой Победе. Текст его вы можете прочесть ниже:

В своем последнем стихотворении Сталин четко намекнул на предопределенность своей жизни и судьбы, дав понять, что вся его жизнь была посвящена в итоге одному делу – Великой Победе в 1945 году.

Андрей Воронов



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