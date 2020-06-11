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Как живёт производство в условиях пандемии. Владимир Михайлов

22:24. 11 июня 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как пережили ситуацию с коронавирусом производство и бизнес. Была ли реальная помощь от государства и в чем она заключалась. Можно ли ждать того, что со снятием карантина всё вернётся на свои места. Рассказывает производственник, учредитель предприятия “ФЭСТ”, лидер партии Социальной защиты Владимир Михайлов. Ведущая Дана Шереметева.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BznIFZ240h0

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