Как живёт производство в условиях пандемии. Владимир Михайлов
Как пережили ситуацию с коронавирусом производство и бизнес. Была ли реальная помощь от государства и в чем она заключалась. Можно ли ждать того, что со снятием карантина всё вернётся на свои места. Рассказывает производственник, учредитель предприятия “ФЭСТ”, лидер партии Социальной защиты Владимир Михайлов. Ведущая Дана Шереметева.
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